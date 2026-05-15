തൃച്ചി ഈസ്റ്റില്‍ നിന്ന് സ്റ്റാലിൻ മത്സരിക്കണം; പ്രമേയം പാസാക്കി ഡിഎംകെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി

ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് തൃച്ചി ഈസ്റ്റ്. വിജയ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

By ANI

Published : May 15, 2026 at 2:39 PM IST

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി (തമിഴ്‌നാട്) : ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം അധ്യക്ഷനും തമിഴ്‌നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ എം.കെ സ്റ്റാലിൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കണമെന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കി തൃച്ചി സൗത്ത് ജില്ലാ ഡി.എം.കെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി. അടുത്തിടെ നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിവികെ നേതാവ് വിജയ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് തൃച്ചി ഈസ്റ്റ്. പെരമ്പൂർ മണ്ഡലത്തിലും വിജയ് മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ തൃച്ചി ഈസ്റ്റ് ഒഴിയുന്നതായി വിജയ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊളത്തൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാലിൻ മത്സരിച്ചത്. ഫലം വന്നപ്പോള്‍ സ്റ്റാലിൻ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്‌ച ചെന്നൈയിലെ അണ്ണാ അറിവാലയത്തിൽ ഡി.എം.കെ പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാനതല എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷം തൃച്ചി സൗത്ത് ജില്ലാ പാർട്ടി ഓഫിസിലാണ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി യോഗം ചേർന്നത്.

തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സൗത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും മന്ത്രിയുമായ അൻബിൽ മഹേഷ് പൊയ്യമൊഴിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജില്ലാ പാർട്ടി കൗൺസിൽ ചെയർമാൻ ഗോവിന്ദരാജിന്‍റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആയിരുന്നു യോഗം. യോഗത്തിൽ, നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ഏകകണ്‌ഠമായി അംഗീകരിച്ചു. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ നിയമിച്ചതിന് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കമ്മിറ്റി നന്ദി പറഞ്ഞു.

വനിതാ അവകാശ സഹായ തുക ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഉടൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിറ്റി തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഡിഎംകെയെയും സഖ്യകക്ഷി സ്ഥാനാർഥികളെയും പിന്തുണച്ച ട്രിച്ചി ഈസ്റ്റ്, തിരുവെരുമ്പൂർ, മണപ്പാറൈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടർമാർക്ക് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നന്ദി അറിയിച്ചു. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശ തുക 2,500 രൂപയായി ഉയർത്തൽ, സൗജന്യ ബസ് യാത്ര, ആറ് എൽപിജി സിലിണ്ടറുകൾ നൽകൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരിന്‍റെ പദ്ധതികളെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്‌ദാനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ ഫലപ്രദമായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കമ്മിറ്റി അഭിനന്ദിച്ചു.

യോഗത്തിൽ സിറ്റി സെക്രട്ടറി എം. മാധവനൻ, രാജ്യസഭാ എംപിയും കവിയുമായ സൽമ, മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കളായ വണ്ണൈ അരങ്കനാഥൻ, ശേഖരൻ, സബിയുള്ള, ജില്ലാ ഭാരവാഹികൾ, സംസ്ഥാന വിഭാഗം ഭരണാധികാരികൾ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പ്രതിനിധികൾ, വിവിധ ജില്ലാ, നഗര, പട്ടണ, യൂണിയൻ തല യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ തിരിച്ചടിയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്നതായി മുൻ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) പ്രസിഡന്‍റുമായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ വ്യാഴാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. പൊതുജനാഭിപ്രായത്തിലൂടെ സംഘടനയെ പുനർനിർമിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പുതിയ പ്രചാരണ സംരംഭവും പ്രഖ്യാപിച്ചു.

"ഈ തോൽവിയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. നമ്മൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ, അതിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്കാണ്, അതിനാൽ, നമ്മൾ തോൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. അതാണ് ഒരു നല്ല നേതാവിന്‍റെ മുഖമുദ്ര. നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കണം. ഇത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലമല്ല. ദയവായി ഇതിന് മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്." എക്‌സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

