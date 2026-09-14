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'മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്‌യുടെ ലണ്ടൻ സന്ദർശനം നിക്ഷേപം ആകര്‍ഷിക്കാനല്ല'; കാർ റേസ് കാണാനെന്ന പരിഹാസവുമായി ഡിഎംകെ

2026-ലെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതിയ നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം 74.5 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ഡിഎംകെയുടെ തമിഴ് മുഖപത്രമായ 'മുരശൊലി' അവകാശപ്പെട്ടു.

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CM Joseph Vijay (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 14, 2026 at 5:23 PM IST

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ചെന്നൈ: അധികാരമേറ്റ് നൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിച്ചെന്ന ടിവികെ സർക്കാരിൻ്റെ അവകാശവാദത്തിനെതിരെ ഡിഎംകെ രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്‌ നടത്തിയ ലണ്ടൻ സന്ദർശനത്തെ കാർ റേസ് കാണാന്‍ പോയതാണെന്നും ഡിഎംകെ പരിഹസിച്ചു.

2026-ലെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസത്തിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ പുതിയ നിക്ഷേപ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഏകദേശം 74.5 ശതമാനം കുറവുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി ഡിഎംകെയുടെ തമിഴ് മുഖപത്രമായ 'മുരശൊലി' അവകാശപ്പെട്ടു.

നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കുന്നതിൽ തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ദേശീയ റാങ്കിംഗ് ആറാം സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പതിനേഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് താഴ്ന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നതായി 2026 സെപ്റ്റംബർ 14-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വിജയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണവുമായി മുരശൊലി

തമിഴ്‌നാട്, കർണാടക, കേരളം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ അധികാരമേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിൽ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങളിൽ തിരിച്ചടി നേരിട്ടപ്പോൾ മറ്റ് മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിർദ്ദിഷ്‌ട നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടായതായും മുരശൊലി റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ വ്യവസായ കമ്പനികളും ആന്ധ്രാപ്രദേശിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, തെലങ്കാന സർക്കാരുകൾക്ക് വലിയ നേട്ടമായി മാറിയ പരന്തൂർ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവള പദ്ധതി യാതൊരു ദീർഘവീക്ഷണവുമില്ലാതെ ടിവികെ സർക്കാർ റദ്ദാക്കിയെന്ന് മുരശൊലിയിൽ പറയുന്നു. വിജയ് കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിയായി അഭിനയിക്കുകയാണോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പരിഹാസമുണ്ടെന്നും മുഖപത്രമായ മുരശൊലിയിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യം മറച്ചുവെക്കാൻ പലതരം നുണകൾ മെനയുകയാണെന്നും അടുത്തിടെ നടന്ന നിക്ഷേപക സംഗമം അത്തരമൊരു സംഭവമാണെന്നും മുരശൊലി ആരോപിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 13-ന് ചെന്നൈയിൽ വിജയിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന 'വെട്രി തമിഴ്‌നാട് നിക്ഷേപക സംഗമ'ത്തിൽ 97 ധാരണാപത്രങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചതായി വ്യവസായ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 67,452 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപവും 1,06,998 തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും വ്യവസായ വകുപ്പ് ഉറപ്പ് നൽകി.

അധികാരമേറ്റ് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികം മൂല്യമുള്ള വ്യാവസായിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കാനും 1,21,788 പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാനും കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ടിവികെ സർക്കാർ അവകാശപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണവുമായി ഡിഎംകെ രംഗത്തെത്തിയത്.

67,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, അത് ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിൽ നിന്നുപോലും മാധ്യമങ്ങളെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു. കാരണം തമിഴ്‌നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലും വലിയൊരു അഭിമാനനേട്ടം വേറെയുണ്ടാകില്ലെന്നും ഡിഎംകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഈ നിക്ഷേപങ്ങളെ കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഒരു മാധ്യമങ്ങളെയും ടിവികെ സർക്കാർ അവുവദിച്ചിക്കാതിരുന്നതിലും ഡിഎംകെ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

വിജയ്‌ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ തകർന്നത് വ്യാവസായിക വളർച്ച

വിജയ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ഉടൻ തന്നെ തകർന്നത് തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ വ്യാവസായിക വളർച്ചയാണെന്ന് മുരശൊലിയിൽ ആരോപിച്ചു. വിജയിക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തതും ദീർഘവീക്ഷണമില്ലാത്തതും, മാത്രമല്ല ചുരുക്കം ചില ഇടനിലക്കാരുടെ വലയത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളായതും കാരണം, ഇപ്പോൾ നിക്ഷേപം നടത്തിയാൽ തങ്ങളുടെ കമ്പനികളോ തമിഴ്‌നാടോ വളരില്ലെന്ന് വ്യവസായികൾക്ക് പെട്ടെന്നുതന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് ഡിഎംകെ പത്രം ആരോപിച്ചു.

വ്യവസായ മന്ത്രി എസ്. കീർത്തനയ്ക്ക് യാതൊരു നിക്ഷേപവും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അവരെ വിശ്വസിച്ച് ആരും നിക്ഷേപം നടത്താൻ പോകുന്നില്ലെന്നും നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾ പോലും ഇവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനേ ശ്രമിക്കുവെന്നും മുരശൊലിയിൽ പറയുന്നു. ഒരു നടൻ പറയുന്നതെന്തും രാജ്യവും ജനങ്ങളും വിശ്വസിക്കുമെന്ന് കരുതി, കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിജയ് രാജ്യം വിട്ടുപോയിരിക്കുകയാണെന്നും അതിൽ പറഞ്ഞു.

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വിദേശത്ത് നിന്ന് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്ന യാത്രകൾക്ക് മുന്നോടിയായി, മന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന നിരവധി ചർച്ചകൾ സാധാരണയായി നടക്കാറുണ്ടെന്ന് ഡിഎംകെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.എന്നാൽ ഇവിടെ, മുഖ്യമന്ത്രി പെട്ടെന്ന് സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഡിഎംകെ ആരോപിച്ചു.

"ലണ്ടൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിജയ് എത്തുന്നതോടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുമെന്ന് ആരെങ്കിലും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ എന്നത് വ്യക്തമല്ല. നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാനല്ല, മറിച്ച് ഒരു കാർ റേസ് കാണാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ലണ്ടനിലേക്ക് പോയത്. നിക്ഷേപം നേടാനാണ് പോയതെന്ന് എന്തിനാണ് നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്?" എന്ന് ഡിഎംകെ പത്രം മുരശൊലി ആരോപിച്ചു.

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