ഡിഎംകെ-കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ച; എംകെ സ്റ്റാലിനുമായി ചർച്ച നടത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരം
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സീറ്റ് വിഭജന ക്രമീകരണങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉന്നതതല യോഗം നടന്നത്.
Published : March 22, 2026 at 8:34 PM IST
പുതുച്ചേരി: ഡിഎംകെ-കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ സജീവമാക്കി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനും പി ചിദംബരവും. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി ചിദംബരവുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകള്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുകക്ഷികളും നടത്തിയ ചർച്ചകൾ ധാരണയിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ചർച്ച നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. പുതുച്ചേരിയിൽ നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നീക്കം.
ഏപ്രിൽ ഒൻപതിന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സീറ്റ് വിഭജന ക്രമീകരണങ്ങളെച്ചൊല്ലിയുള്ള അനിശ്ചിതത്വം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഉന്നതതല യോഗം നടന്നത്. 30 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 17 എണ്ണത്തിലും മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെന്നും വിസികെയ്ക്കും സിപിഐക്കും ഓരോ സീറ്റ് വീതം നൽകുമ്പോൾ ഡിഎംകെയ്ക്ക് 11 സീറ്റുകൾ നൽകാൻ അനൗപചാരികമായി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഡിഎംകെ തുല്യ സീറ്റ് വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഇതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായതെന്നും വാർത്തകളുണ്ട്. എംപി ജഗദ്രാക്ഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സംഘം കോണ്ഗ്രസ് ചർച്ചകള്ക്കായി സ്വകാര്യ ഹോട്ടലിൽ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നതായും, ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ കാത്തിരുന്നിട്ടും കോൺഗ്രസ് സംഘം എത്താതായതോടെ ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചതായും തമിഴ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.
കോൺഗ്രസുമായി ഒരു കരാറിലെത്താൻ അന്തിമ ശ്രമം നടത്തണോ അതോ ബദൽ സഖ്യങ്ങൾ തേടണോ എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജഗദ്രക്ഷകൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനെ അറിയിക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് ഇരു പാർട്ടികളും തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അന്തിമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ചിദംബരം-സ്റ്റാലിൻ കൂടിക്കാഴ്ച പുതുച്ചേരിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിർണായകമാകുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.
ഏപ്രിൽ ഒന്പതിന് നടക്കുന്ന പുതുച്ചേരി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി മാര്ച്ച് 23 ആണ്. രണ്ട് സഖ്യകക്ഷികളും 14 സീറ്റുകൾ വീതം മത്സരിക്കണമെന്നും രണ്ട് സീറ്റുകൾ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഡിഎംകെ നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു.
ആഴ്ചകൾ നീണ്ട കടുത്ത ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് മാർച്ച് നാലിന് കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും തമിഴ്നാട്ടിൽ സഖ്യം ഉറപ്പിച്ചത്. കരാർ പ്രകാരം, 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 28 എണ്ണത്തിലും കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കും. പരമ്പരാഗതമായി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയാണ് പ്രധാന പങ്കാളിയെന്നും, പുതുച്ചേരിയിൽ കോൺഗ്രസിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നെന്നും അതിനാൽ കോൺഗ്രസ് കുറഞ്ഞ സീറ്റുകൾക്ക് സമ്മതിച്ചുവെന്നും സഖ്യത്തിലെ അംഗങ്ങള് പറയുന്നു.
2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് 21 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഡിഎംകെ ആകെയുള്ള 30 സീറ്റുകളിൽ ഒമ്പത് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്പതിനും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. സഖ്യത്തിലെ ചര്ച്ചകള് രൂക്ഷമാകുന്നുത് പാർട്ടിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു. ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ, 30 സീറ്റുകളിലേക്കും സ്ഥാനാർഥികളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ പേരുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു.
