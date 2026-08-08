മണ്ഡല പുനർനിർണയം; വിജയ് വിളിച്ച യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഡിഎംകെയും എഡിഎംകെയും
57 എംപിമാരിൽ 37 പേരും യോഗത്തിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്നപ്പോൾ 20 എംപിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
Published : August 8, 2026 at 7:56 PM IST
ചെന്നൈ: മണ്ഡല പുനർനിർണയം ചർച്ച ബഹിഷ്കരിച്ച് തമിഴ്നാട് എംപിമാർ. മുഖ്യമന്ത്രി സി ജോസഫ് വിജയ് വിളിച്ച യോഗത്തിലാണ് ഡിഎംകെ എഐഎഡിഎംകെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്നത്. ആകെ 20 എംപിമാർ മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
മണ്ഡല പുനര്നിർണയം നടത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അത് സംസ്ഥാനത്ത് ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യനാണ് വിജയ് യോഗം വിളിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ ടിവികെയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ കോൺഗ്രസ്, വിസികെ, എംഡിഎംകെ, ഐയുഎംഎൽ, സൗഹൃദ പാർട്ടികളായ സിപിഐ, സിപിഐഎം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം 57 എംപിമാരിൽ 37 പേരും യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.
മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്റ് സീറ്റുകൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ 12 എംപിമാരും വിസികെ, സിപിഐ, സിപിഎം എന്നീ പാർട്ടികളുടെ രണ്ട് വീതം എംപിമാരും എംഡിഎംകെ, മുസ്ലീം ലീഗ് എന്നീ പാർട്ടികളുടെ ഓരോ എംപിമാരുമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചവരാകട്ടെ ഡിഎംകെ, അണ്ണാ ഡിഎംകെ, പിഎംകെ, എംഎൻഎം എന്നീ പാർട്ടികളും.
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കോൺഗ്രസ് മുതിർന്ന നേതാവ് പി ചിദംബരം, വിസികെ മേധാവി തോൽ തിരുമാവളവൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം ഡിഎംകെയുടെ സഖ്യകക്ഷികളായ എംഎൻഎമ്മും ഡിഎംഡികെയും ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം യോഗവുമായ ബന്ധപ്പെട്ട നോട്ടീസ് എല്ലാ എംപിമാർക്കും അയച്ചതായി ഓദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എം സായ് കുമാറാണ് കത്തുകൾ അയച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനടുത്തുള്ള സർക്കാർ ഓഡിറ്റോറിയമായ കലൈവാനർ അരങ്ങത്താണ് യോഗം നടന്നത്.
"പാർലമെൻ്റിൽ പുതിയ ഡീലിമിറ്റേഷൻ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതേക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനവും വന്നട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്ര തിടുക്കത്തിൽ യോഗം വിളിച്ചത്. ടിവികെ ഭരണകൂടം അറിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണ്. ഇതി വെറും പ്രഹസനമാണെന്ന്" മുതിർന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് എ രാജ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. "മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗം അനാവശ്യമാണെന്നും കാവേരി പ്രശ്നത്തിൽനിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്നും" ഡിഎംകെ എംപി കനിമൊഴി പറഞ്ഞു.
"പാർട്ടി ലൈനിൽ തുടരാൻ എംപിമാർക്ക് അധികാരമുണ്ട്. ഈ യോഗം അനാവശ്യമാണ്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ താത്പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഡിഎംകെ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. മണ്ഡല നിർണയത്തിനെതിരെ ആദ്യം ശബ്ദമുയർത്തിയത് നമ്മുടെ പാർട്ടി മേധാവി എംകെ സ്റ്റാലിനാണ്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ താത്പ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്" എന്ന് ഡിഎംകെ പാർട്ടി എംപി പറഞ്ഞു.
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