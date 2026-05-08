ടിവികെയെ വീഴ്ത്താൻ ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം? തമിഴ്നാട്ടിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ
വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗവർണർ അറിയിച്ചതോടെ ഇന്നലെ വീണ്ടും ഗവർണറുമായി വിജയ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
Published : May 8, 2026 at 12:08 PM IST
-പി. പാണ്ഡ്യരാജ്
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്ഷിയായതോടെ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത ഭരണസഖ്യത്തിന് സാധ്യത തെളിയുന്നു. ടിവികെയെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷമായി ബദ്ധവൈരികളായ ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും കൈകോർക്കുമെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിനും എഐഎഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസാമിയും എംഎൽഎമാർക്ക് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ സമാനമായതോടെയാണ് സഖ്യസാധ്യത കൂടുതൽ സജീവമായത്.
സർക്കാർ രൂപീകരണം പ്രതിസന്ധിയിൽ
രൂപീകരിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിച്ച ടിവികെ 108 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് മികച്ച വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായ 118 എന്ന കേവലഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ പാർട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ടിവികെ ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വിജയ് സംസ്ഥാനത്തെ ആക്ടിങ് ഗവർണറെ കണ്ടിരുന്നു.
വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്തതിനാൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ ക്ഷണിക്കാനാകില്ലെന്ന് ഗവർണർ അറിയിച്ചതോടെ ഇന്നലെ വീണ്ടും ഗവർണറുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സിപിഎം, സിപിഐ, വിസികെ തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുമായും ടിവികെ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ മൂന്ന് പാർട്ടികളും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടായേക്കും.
ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം
ടിവികെ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പുതിയ പാർട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും അടിയന്തര സഖ്യമുണ്ടാക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നുവെങ്കിലും ഇരു പാർട്ടികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സമീപകാല തീരുമാനങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു സഖ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
തുടർനടപടികൾക്ക് സ്റ്റാലിന് ചുമതല
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഡിഎംകെ എംഎൽഎമാരുടെ യോഗം ചെന്നൈയിലെ അന്ന അറിവാലയത്തിൽ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും നിയമസഭ കക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയായ യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും നാല് പ്രമേയങ്ങളാണ് പാസാക്കിയത്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി അടിയന്തര തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സ്റ്റാലിന് നൽകുന്നതായിരുന്നു ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യ ചർച്ചകൾ സജീവമാണെന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയായാണ് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്കായി തീരുമാനമെന്ന് എടപ്പാടി
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 50 സീറ്റുകൾ പോലും തികയ്ക്കാനാകാതെ വലിയ പരാജയമാണ് പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന എഐഎഡിഎംകെ നേരിട്ടത്. വിജയിച്ച ഭൂരിഭാഗം എംഎൽഎമാരും ടിവികെയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടി എംഎൽഎമാരെ പുതുച്ചേരിയിലെ ആഡംബര റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ എടപ്പാടി പളനിസാമി ഇന്നലെ നേരിട്ട് റിസോർട്ടിലെത്തി എംഎൽഎമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. പാർട്ടിയുടെ നന്മയ്ക്കായി താനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ഇതിനോട് പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. നിർണായക സാഹചര്യത്തിൽ താനെടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അംഗീകരിക്കണമെന്ന് സ്റ്റാലിനും സമാനമായ തീരുമാനം എടുത്തുവെന്ന് എടപ്പാടി പളനിസാമിയും വ്യക്തമാക്കിയതോടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഭരണസഖ്യ ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ ചൂടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഭരണസഖ്യം സാധ്യമാകുമോ
നിലവിൽ 59 എംഎൽഎമാരാണ് ഡിഎംകെയ്ക്ക് ഉള്ളത്. എന്നാൽ സഖ്യകക്ഷികളായ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ നാല്, വിസികെയുടെ രണ്ട്, ഡിഎംഡികെയുടെ ഒന്ന് സഹിതം 68 പേരുടെ പിന്തുണ ഡിഎംകെയ്ക്കുണ്ട്. മറുവശത്ത് എഐഎഡിഎംകെയ്ക്ക് 47 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. സഖ്യകക്ഷിയായ പിഎംകെ നാല് സീറ്റുകളിലും ബിജെപിയും എഎംഎംകെയും ഓരോ സീറ്റിലും വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് 52 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്. ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ 121 പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. എന്നാൽ ബിജെപിയെ ഡിഎംകെ അംഗീകരിക്കാത്തതിനാൽ സഖ്യത്തിൻ്റെ യഥാർഥ അംഗബലം 120 ആയി ചുരുങ്ങും.
ഇടത്-വിസികെ നിലപാട് ഇന്ന് നിർണായകം
പുതിയ സഖ്യ സാധ്യതകൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡിഎംകെ മുന്നണിയിലുള്ള വിസികെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സഖ്യത്തിൽ തുടരുമോ എന്ന ചോദ്യവും ശക്തമാണ്. ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും ഒന്നിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇവർ നിലവിലെ സഖ്യം വിടാനാണ് സാധ്യത. നിലവിലെ മുന്നണി സമവാക്യങ്ങൾ മാറി ഈ പാർട്ടികൾ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചാൽ ഇരു പാർട്ടികൾക്കും കൂടിയുള്ള ആകെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 114 ആയി കുറയും. ഇതോടെ ഡിഎംകെ-എഐഎഡിഎംകെ സർക്കാർ രൂപീകരണം അസാധ്യമാകും.
ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിസികെ. ഇതിനൊപ്പം സിപിഎം, സിപിഐ സംസ്ഥാന സമിതി യോഗങ്ങളും ഇന്ന് നടക്കും. യോഗത്തിന് ശേഷം ടിവികെയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ മൂന്ന് പാർട്ടികളും അന്തിമ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കും. പുതിയ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ ഇരു ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളും ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ടിവികെയ്ക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം ഇടത് പാർട്ടികളുടെയും വിസികെയുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉടനുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ.
