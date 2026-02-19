ETV Bharat / bharat

അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്ക് വിരാമം! വിജയകാന്തിന്‍റെ പാർട്ടി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ; എൻഡിഎക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി

വിജയകാന്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായ ഡിഎംഡികെ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നു. ഡിഎംഡികെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രേമലത വിജയകാന്ത് ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്തെത്തി മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. പാര്‍ട്ടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് സ്റ്റാലിൻ.

ചെന്നൈ: തമിഴ്‌നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിത നീക്കങ്ങൾ. തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി വിജയകാന്തിൻ്റെ പാർട്ടിയായ ഡിഎംഡികെ ഔദ്യോഗികമായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നു. വിജയകാന്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഡിഎംഡികെ നേതാവുമായ പ്രേമലത വിജയകാന്ത് ഡിഎംകെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തി സ്റ്റാലിനുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി. ഡിഎംഡികെ എന്‍ഡിഎ സഖ്യത്തില്‍ ചേരുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ നിലനിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, ഒടുവില്‍ അവര്‍ ഡിഎംകെയില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം തമിഴ്‌നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഖ്യം ചേരലും പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങളും സജീവമാണ്. യുവാക്കളുടെ വലിയ പിന്തുണയോടെ വിജയ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനാൽ മുമ്പൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവിധം കടുത്ത മത്സരമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇതോടെ മറ്റ് പാർട്ടികളുമായി ചേർന്ന് സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഡിഎംകെയും എഐഎഡിഎംകെയും സജീവമായി ശ്രമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഡിഎംഡികെ എഐഎഡിഎംകെ-ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ചേരുമെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ എഐഎഡിഎംകെ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു ഡിഎംഡികെ ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നത്.

ഇന്ന് രാവിലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 19) പ്രേമലത അണ്ണാ അറിവാലയത്തില്‍ വച്ച് വിജയകാന്ത് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിനെയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെയും കണ്ടത്. തുർന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേരുകയും ചെയ്‌തു. മന്ത്രിമാരായ കെഎൻ നെഹ്‌റു, ശേഖർബാബു, എംപി കനിമൊഴി തുടങ്ങിയവർ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

ഡിഎംഡികെ ശക്തിയാര്‍ജിച്ചു

ഡിഎംഡികെ തുടക്കം മുതലെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. ഡിഎംഡികെയുടെ വരവിനുശേഷം, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ പ്രബലമായിരുന്ന പിഎംകെയുടെ ശക്തി പകുതിയായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് പറയാം. ഡിഎംഡികെയുടെ സ്വാധീനം അത്രമാത്രമായിരുന്നു.

2006 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംഡികെ 10 ശതമാനത്തിലധികം വോട്ടുകൾ നേടി, എഐഎഡിഎംകെയെ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞു. അതിനുശേഷം, ഡിഎംഡികെ സഖ്യത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ 2011 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എഐഎഡിഎംകെ വിജയിച്ചു. അതിനുശേഷം, ജയലളിതയുമായുള്ള സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് ഡിഎംഡികെ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജയലളിതയുടെ മരണശേഷം, 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംഡികെയ്ക്ക് രാജ്യസഭാ സീറ്റ് നൽകുമെന്ന് എഐഎഡിഎംകെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. എന്നിരുന്നാലും സീറ്റ് നൽകാത്തതിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച ഡിഎംഡികെ ഇപ്പോൾ ഡിഎംഡികെയിൽ ചേർന്നത് എഐഎഡിഎംകെയെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ്.

ഡിഎംഡികെ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലായതിനാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് സഖ്യത്തിന് ഗണ്യമായ വോട്ടുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. പിഎംകെയും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ വണ്ണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ വോട്ടുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്‌ധർ പറയുന്നു.

കോൺഗ്രസ് നിശബ്‌ദത പാലിക്കുമോ?

ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിലെ മറ്റ് പാർട്ടികൾ നിശബ്‌ദത പാലിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ് പരസ്‌പരവിരുദ്ധമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സഖ്യമില്ലാതെ ഡിഎംകെക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ സഖ്യ കക്ഷികൾക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകണമെന്നും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞുവരുന്നു. മധ്യ, വടക്കൻ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഗണ്യമായ വോട്ടുകളുള്ള ഡിഎംഡികെ, ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതോടെ സമാധാനം നിലനിർത്തുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാം - എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ

ഡിഎംഡികെ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ "തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ പുരോഗതിയ്‌ക്കായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് സഞ്ചരിക്കാമെന്ന്" മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ്റെ കുറിപ്പ്. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്‌സിലൂടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഡിഎംഡികെയെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്‌ത് പോസ്റ്റ് പങ്കു വച്ചത്.

"എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും മഹാനായ തമിഴ് പണ്ഡിതനും നേതാവുമായ കലൈഞ്ജർ, 'ക്യാപ്റ്റൻ' വിജയകാന്ത് രൂപീകരിച്ച നാഷണൽ പ്രോഗ്രസീവ് ദ്രാവിഡ കഴകം ഇന്ന് മതേതര പുരോഗമന സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്!

നിലവിൽ ബ്രദർ ക്യാപ്റ്റൻ സൃഷ്‌ടിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജനറൽ സെക്രട്ടറി, പ്രിയ സഹോദരി ശ്രീമതി പ്രേമലത വിജയകാന്തിനെയും പാർട്ടി എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കറുപ്പും ചുവപ്പും പതാകയ്ക്ക് കീഴിൽ വഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വാഗതവും നല്ല ബന്ധങ്ങളും തമിഴ്‌നാടിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് തുടർന്നും സംഭാവന നൽകട്ടെ! ദ്രാവിഡ ഭരണ മാതൃക തുടരുന്നതിനും തമിഴ്‌നാട് എല്ലാ വിധത്തിലും പുരോഗമിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഞ്ചരിക്കാം!" - എംകെ സ്റ്റാലിൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

