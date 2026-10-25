കന്നഡിഗരെ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവം അവഗണിച്ചാൽ കർശന നടപടി; മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ
പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗാർഥികളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ.
By PTI
Published : October 25, 2026 at 5:07 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ കന്നഡിഗരെ (പ്രാദേശികവാസികളെ) മനഃപൂർവം അവഗണിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഐടി കമ്പനികളിലും തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാലാണ് സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എക്സിലെ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കന്നഡിഗരെ അവഗണിക്കുന്നുവെന്ന ആശങ്കകളെ സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണുന്നുവെന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, അന്തസ്സ്, അവസരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിലെ ഐടി കമ്പനികളിൽ കന്നഡിഗർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന പരാതികൾ കേൾക്കുന്നത് ഖേദകരമാണ്.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಕನ್ನಡ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 25, 2026
തദ്ദേശീയരായ കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവരെ തഴയുന്നുവെന്ന വിഷയം സർക്കാർ ഗൗരവമായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിൽ കന്നഡിഗർക്കാണ് പരമാധികാരം. അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അന്തസ്സും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഹനിക്കാൻ ഒരു കാരണവശാലും സർക്കാർ ആരെയും അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഡി. കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക തലസ്ഥാനമായി ആഗോളതലത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നഗരമാണ് ബെംഗളൂരു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കന്നഡിഗരുടെ പ്രതിഭയിലും നൈപുണ്യത്തിലും കഴിവുകളിലും സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ അഭിമാനമുണ്ട്. അത് മാനിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനം കന്നഡിഗരെ ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, സർക്കാർ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. കന്നഡിഗരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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കർണാടകയിലെ സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ പ്രാദേശികവാസികൾക്ക് 50 ശതമാനം മുതൽ 75 ശതമാനം വരെ സംവരണം, കൂടാതെ ഗ്രൂപ്പ് സി, ഡി തസ്തികകളിൽ 100 ശതമാനം സംവരണം എന്നിവ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബില്ലിന് നേരത്തെ കർണാടക കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രമുഖ ഐടി കമ്പനികളിൽ നിന്നും വ്യവസായ പ്രമുഖരിൽ നിന്നും കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ഈ ബിൽ താൽക്കാലികമായി സർക്കാർ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ചില കമ്പനികൾ റെസ്യൂമെയിൽ 'കന്നഡ' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നും, മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിൽ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നുവെന്നും കാണിച്ച് ഒരു യുവതി പങ്കുവച്ച വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കര്ശന മുന്നറിയിപ്പുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാറും രംഗത്തെത്തിയത്.
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