വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന പതാക ഔദ്യോഗികമാക്കാൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ
വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കന്നഡ പതാകയെ ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കുകയും അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : November 1, 2026 at 5:33 PM IST
ബെംഗളൂരു: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന പതാക ഔദ്യോഗികമാക്കാൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി കർണാടക സർക്കാർ. സംസ്ഥാന ഗീതം ഉള്ളതുപോലെ, കന്നഡ ജനതയുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെയും സ്വത്വത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക സംസ്ഥാന പതാകയും വേണമെന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ആഗ്രഹം.
നിലവിലുള്ള സംസ്ഥാന പതാകയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ തീരുമാനം, ബെലഗാവിയിൽ നടക്കുന്ന ശൈത്യകാല സമ്മേളനത്തിലെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം കൈക്കൊള്ളും. വരാനിരിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കന്നഡ പതാകയെ ഔദ്യോഗികമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കുകയും തുടർന്ന് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ കാന്ദീരവ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന 71-ാമത് കന്നഡ രാജ്യോത്സവ ചടങ്ങിൽ പതാക ഉയർത്തിയ ശേഷം സദസിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
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'കന്നഡ പതാകയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ സർക്കാർ നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിയമവിദഗ്ധരുമായി ഞാൻ ഇതിനകം കൂടിയാലോചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അവരുമായി കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടത്താനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. സംസ്ഥാന പതാകയ്ക്ക് അർഹമായ ബഹുമാനം നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
പതാകയുടെ രൂപകൽപ്പനയും അത് സ്ഥാപിക്കേണ്ട രീതിയും നിർവചിക്കുന്ന 'ഫ്ലാഗ് കോഡ്' (പതാക സംബന്ധമായ ചട്ടങ്ങൾ) സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കന്നഡ പതാക എവിടെയൊക്കെ ഉയർത്തണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടും. വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ പതാക ഔദ്യോഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നാം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണം. നിലവിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കൊന്നും സ്വന്തമായി സംസ്ഥാന പതാകയില്ല, ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പായില്ല. വിധാൻ സൗധയിൽ ഈ പതാക ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുമായും ജനപ്രതിനിധികളുമായും ചർച്ച ചെയ്യും.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രമേയം പാസാക്കി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പതാകയ്ക്ക് പുതിയ രൂപകൽപ്പന നൽകാനും അതിന് ആവശ്യമായ നിയമപരമായ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾ പൂർണമായും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്' ഡി. കെ. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
സ്വകാര്യ സംഘടനകളും ഒരു മാസത്തേക്ക് കന്നഡ പതാക ഉയർത്തണം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയാറെടുക്കുകയാണ്. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും 'കന്നഡ രാജ്യോത്സവം' ആഘോഷിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാക്കും. കർണാടകയെ അനുഗ്രഹിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനും ഭുവനേശ്വരി ദേവിയോട് പ്രാർഥിക്കുന്നു.
ഈ ഭാഷയ്ക്ക് അതിരുകളില്ല. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും നമ്മുടെ പതാക ഉയർത്തണം, കൂടാതെ, സർക്കാർ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലും കന്നഡ പതാക ഉയർത്തുന്നത് നിർബന്ധമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കന്നഡ ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റേയും വളർച്ചയുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ആത്യന്തികമായി യുവതലമുറയിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികളാണ് കന്നഡ ഭാഷയുടെ യഥാർഥ അംബാസഡർമാർ. വിലമതിക്കാനാവാത്ത നമ്മുടെ കന്നഡ ഭാഷയെ വരുംതലമുറകൾക്കായി സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന സുപ്രധാന കടമ ഇന്നത്തെ യുവജനങ്ങളുടെ ചുമലിലാണ്. കന്നഡയെ വെറുമൊരു ഭാഷയായി മാത്രം കാണാതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി അതിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി. കെ. ശിവകുമാർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
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