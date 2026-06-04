ജനകീയ ഇടപെടലുകളുടെ പുതിയ അധ്യായം; ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ 6 തീരുമാനങ്ങളുമായി ഡി കെ ശിവകുമാർ
മുതിർന്ന നേതാവും തൻ്റെ മുൻഗാമിയുമായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത മാനിച്ചാണ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിനിന്നതെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ
Published : June 4, 2026 at 12:36 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ഡി കെ ശിവകുമാർ. വിദ്യാർഥികൾ, നഗരവാസികൾ, തൊഴിലന്വേഷകർ, സാധാരണക്കാർ തുടങ്ങിയ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആറു സുപ്രധാന പദ്ധതികൾക്കാണ് ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗം ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകാരം നൽകിയത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ യാഥാർഥ്യമാക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യപടിയായാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
വിധാനസൗധയിൽ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ പുതിയ ഭരണകാലം കർണാടകയുടെ വികസനത്തിൻ്റെയും ജനകീയ ഇടപെടലുകളുടെയും പുതിയ അധ്യായമാകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികളും അതുപോലെ വലിയ വിജയങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ - ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.— CM of Karnataka (@CMofKarnataka) June 3, 2026
ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನಿತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ನಾವು ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ, ಸೇವೆಯ… pic.twitter.com/aZ92WQJHmB
രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളുടെ വേട്ടയാടൽ കാരണം കേസിൽപ്പെട്ട് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്ന നിർണായക കാലഘട്ടത്തിലും താൻ ഒട്ടും തളർന്നില്ല. തന്നെ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നും നിലകൊണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദം എന്നത് കേവലം ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, മറിച്ച് കർണാടക ജനത അർപ്പിച്ച വലിയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
മുതിർന്ന നേതാവും തൻ്റെ മുൻഗാമിയുമായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിബദ്ധത മാനിച്ചാണ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറിനിന്നതെന്ന് ഡി കെ ശിവകുമാർ ഓർമിച്ചു. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പിൻമാറ്റത്തിന് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ നയിക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നിയമസഭാംഗങ്ങൾ സുതാര്യമായി ഏകകണ്ഠമായാണ് തന്നെ ഏൽപിച്ചത്. വ്യക്തിപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ എല്ലാത്തരം പരിഗണനകൾക്കും തികച്ചും അതീതമായി ഈ സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ ഉറപ്പുനൽകി.
സംസ്ഥാനത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നഗരങ്ങളിലെയും സാധാരണ ജനങ്ങൾ ദിനംപ്രതി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ സർക്കാർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ മെച്ചപ്പെട്ട പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യാപകമായ കുടിയേറ്റം പരിഹരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത സർക്കാരിന് ബോധ്യമുണ്ട്. അതിനുള്ള കർമപദ്ധതികൾ ഉടൻ തയ്യാറാക്കും.
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മന്ത്രിസഭ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. സമൂഹത്തിലെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവരുൾപ്പെടെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഈ സർക്കാർ എക്കാലവും നിലകൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭയുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ കർണാടകയുടെ സ്ഥിരതയെ ഒട്ടും ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ആറു വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആറു ജനകീയ പദ്ധതികളാണ് ആദ്യ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്.
- സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ വിദ്യാർഥികൾക്കും സൗജന്യമായി ബസ് പാസ് നൽകും. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.
- ബിപിഎൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 കിലോ സൗജന്യ അരി വിതരണം ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനം ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള അന്നാഭാഗ്യ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാകും ഇത് നൽകുക.
- തൊഴിലില്ലാത്ത യുവജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും. ബിരുദം കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്രതിമാസം നിശ്ചിത തുക യുവനിധി എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്യും.
- നഗരങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ബെംഗളൂരു അടക്കമുള്ള പ്രധാന കോർപറേഷനുകൾക്ക് പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. നഗരങ്ങളിലെ രൂക്ഷമായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.
- ചെറുകിട കാർഷിക വായ്പകൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നതിനും കർഷകർക്ക് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ പുതിയ ലോൺ നൽകും. കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഭൂവുടമകൾക്കും കൃഷിക്കാർക്കും ഇത് വൻ ആശ്വാസമാകും.
- വനിതകളെ ശാക്തീകരിക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും കുടുംബനാഥയ്ക്ക് മാസം തോറും 2000 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നേരിട്ട് നൽകും. ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ മികച്ച പദ്ധതി വഴി കർണാടകയിലെ കോടിക്കണക്കിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും.
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