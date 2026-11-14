മേക്കേദാട്ടുമായി മുന്നോട്ടെന്ന് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്; തമിഴ്നാടിന്റെ വിഹിതം സംരക്ഷിക്കും, അണക്കെട്ടും പണിയും
തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട ജലവിഹിതം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ, അണക്കെട്ട് നിർമ്മിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ കർഷകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തമിഴ്നാട് ഈ പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നത്.
By PTI
Published : November 14, 2026 at 6:14 PM IST
ബെംഗളൂരു: കാവേരി നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള മേക്കേദാട്ടു ബാലന്സിങ് റിസര്വോയര് പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര് വ്യക്തമാക്കി. തമിഴ്നാടിന് ലഭിക്കേണ്ട ജലവിഹിതം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടുതന്നെ, അണക്കെട്ട് നിര്മിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകള് നിലനില്ക്കുമ്പോഴും വികസന കാര്യങ്ങളില് അയല് സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാടുമായി സഹകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യവും മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്തുപറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്ദേശങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി മേക്കേദാട്ടു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും അതിനാവശ്യമായ അനുമതികള് തേടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ചും കര്ണാടകയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലെ ചര്ച്ചകളെക്കുറിച്ചും പരാമര്ശിക്കവേ, "രാഷ്ട്രീയത്തില് ഞങ്ങള് മത്സരിക്കും, എന്നാല് വികസന കാര്യങ്ങളില് ഞങ്ങള് സഹകരിക്കും" എന്ന് ശിവകുമാര് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
കര്ഷകരുടെ താത്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് തമിഴ്നാട്
മേക്കേദാട്ടു പദ്ധതി കര്ണാടകയും തമിഴ്നാടും തമ്മിലുള്ള തര്ക്കവിഷയമായി തുടരുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി തങ്ങളുടെ കര്ഷകരുടെ താല്പ്പര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് തമിഴ്നാട് ഈ പദ്ധതിയെ എതിര്ക്കുന്നത്. അതേസമയം, കര്ണാടകയിലെ കുടിവെള്ള ആവശ്യങ്ങള് നിറവേറ്റാനും ജലക്ഷാമം നേരിടുന്ന ഘട്ടങ്ങളില് ഒരു കരുതല് സംവിധാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കാനും ഈ ജലസംഭരണി സഹായിക്കുമെന്നാണ് കര്ണാടകയുടെ വാദം.
മേക്കേദാട്ടു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാര്യത്തില് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികളും യോജിപ്പിലെത്തിയെന്നും, വനം-പരിസ്ഥിതി അനുമതികള് ലഭിക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ രേഖകള് കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങള്ക്ക് സമര്പ്പിക്കുകയാണെന്നും ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു.
ഈ വിഷയത്തില് കസ്തൂരിരംഗന് റിപ്പോര്ട്ട് തള്ളിക്കളയണമെന്ന് താന് കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ പരാമര്ശങ്ങളില് തമിഴ്നാട്ടില് നിന്നുണ്ടായ വിമര്ശനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവെ, തമിഴ്നാട് സര്ക്കാര് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയക്കട്ടെയെന്നും ഈ പദ്ധതി അവര്ക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് അവര്ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും വിശദീകരിച്ചു നല്കുകയും ചെയ്യാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തമിഴ്നാടിന്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം
തമിഴ്നാടിന് 177 ടി.എം.സി. (TMC) വെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള തമിഴ്നാടിന്റെ അവകാശം സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ആ അവകാശം സംരക്ഷിക്കാന് കര്ണാടകയ്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ശിവകുമാര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. "അവരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അതേസമയം, അണക്കെട്ട് നിര്മിക്കുന്നതും അവര്ക്ക് വെള്ളം എത്തിച്ചുനല്കുക എന്നതും നമ്മുടെ അവകാശമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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പ്രധാനമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയില് ഉന്നയിച്ച മറ്റ് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, മെട്രോ റെയില് പദ്ധതികള്ക്കായി കേന്ദ്രത്തില് നിന്നും സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും തുല്യമായ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഒരു സാങ്കേതിക സമിതി രൂപീകരിക്കണമെന്നും താന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു. നിലവില് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മെട്രോ പദ്ധതികള് വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും, പിങ്ക് ലൈന് (Pink Line) നീട്ടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ബെംഗളൂരുവിലെ ഡബിള് ഡെക്കര് ഫ്ളൈഓവറുകളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് മന്ത്രി കൃഷ്ണ ബൈരെ ഗൗഡയ്ക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിശദീകരിച്ചതായി ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു. മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില് 18 മുതല് 20 ശതമാനം വരെ റോഡുകളാല് വ്യാപിച്ചുകിടക്കുമ്പോള്, ബെംഗളൂരുവില് ഏകദേശം എട്ട് ശതമാനം പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് റോഡുകളുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ചതുരശ്ര അടിക്ക് ഏകദേശം 50,000 രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നതിനാല്, പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള റോഡ് വിപുലീകരണം പ്രയാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡബിള് ഡെക്കര് ഫ്ളൈഓവറുകളുടെ നിര്മാണത്തിന്റെ ചെലവ് പങ്കിടാന് സംസ്ഥാനം തയ്യാറാണെന്നും, വിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി സര്വകക്ഷി പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കൊണ്ടുവരാന് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രധാനമന്ത്രി ഈ നിര്ദേശം അംഗീകരിച്ചതായും ശിവകുമാര് അറിയിച്ചു.
നെഹ്റുവിന്റെ സംഭാവനകളെ പ്രശംസിച്ച് ശിവകുമാര്
മുന് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്ലാല് നെഹ്റുവിന്റെ ജന്മവാര്ഷികമായ ശിശുദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ചടങ്ങില്, രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായവല്ക്കരണം, ശാസ്ത്രീയ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങള് എന്നിവയില് നെഹ്റു നല്കിയ സംഭാവനകളെ ശിവകുമാര് എടുത്തുപറഞ്ഞു.
നെഹ്റുവിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് എച്ച്.എ.എല് (HAL), ഐ.ഐ.ടി-കള് (IITs), എച്ച്.എം.ടി (HMT), ബി.എച്ച്.ഇ.എല് (BHEL) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് സ്ഥാപിതമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വ്യാവസായിക, ഊര്ജ്ജ മേഖലകള്ക്ക് അടിത്തറ പാകുന്നതില് നെഹ്റു നല്കിയ സംഭാവനകളെയും അദ്ദേഹം അനുസ്മരിച്ചു. വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നെഹ്റുവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട്, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്, വിദ്യാഭ്യാസം, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള് എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രധാന സംഭാവനകളില് ഉള്പ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതില് നെഹ്റു വഹിച്ച പങ്ക്, ബി.ആര്. അംബേദ്കറുടെ നേതൃത്വത്തില് ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോള് അദ്ദേഹം നല്കിയ സംഭാവനകള്, കര്ണാടകയിലെ തുംഗഭദ്ര അണക്കെട്ട് പദ്ധതിക്ക് നല്കിയ സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി അനുസ്മരിച്ചു. നെഹ്റുവിന്റെ പൈതൃകം രാജ്യത്തിന് ഇന്നും പ്രചോദനമാണെന്നും, പൊതുരംഗത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളില് നിന്ന് മാര്ഗനിര്ദേശം ഉള്ക്കൊള്ളണമെന്നും ശിവകുമാര് പറഞ്ഞു.
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