24 കാരറ്റ് സ്വര്‍ണത്തില്‍ നിർമിച്ച ദീപാവലി മധുരം, അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വില, വിപണി കീഴടക്കി സ്വര്‍ണ മിഠായി

മറ്റ് മധുരപലഹാരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൻ്റെ വില കൂടുതലാണ്. കാരണം ഇതാ..

Golden flower sweets in the shop (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 18, 2025 at 7:31 PM IST

മുംബൈ: ദീപാവലി അടുത്താൽ പിന്നെ എല്ലായിടത്തും മധുരപലഹാര വിപണി സജീവമാണ്. ലഡു, ജിലേബി, മിൽക്ക് പേഡ, ബർഫി, മൈസൂർ പാക്ക് തുടങ്ങി കൊതിയൂറും മധുര പലഹാരങ്ങൾ ബേക്കറികളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കും. വിവിധ വിലയിലും രൂപത്തിലുമുള്ള സ്വീറ്റ്‌സും കാണാൻ സാധിക്കും.

ദീപാവലി സ്പെഷൽ സ്വീറ്റ് ബോക്‌സുകളും ഗിഫിറ്റ് ഹാമ്പറുകളും മറ്റുമാണ് ഇപ്പോൾ ട്രെൻ്റ്. എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല താരം. വിഐപി മിഠായി എന്ന പേരില്‍ സ്വര്‍ണ കവറില്‍ പൊതിഞ്ഞ ഇവനാണ് ഇത്തവണത്തെ ഹൈലൈറ്റ്. പക്ഷേ ഇത് കഴിക്കാൻ മുംബൈ വരെ പോകേണ്ടി വരും. ഒരു സാധാ മിഠായിക്ക് വേണ്ടി അത്ര ദൂരം എന്തിനാ പോകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ.

സ്വര്‍ണ മിഠായിയുടെ ചിത്രം (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും

കിലോയ്ക്ക് 21,000 രൂപയാണ് ഈ മിഠായിയുടെ വില. 'ഗോൾഡൻ ഫ്ലവർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മധുരപലഹാരം വളരെ പെട്ടന്നാണ് ജനഹൃദയം ഏറ്റെടുത്തത്. 24 കാരറ്റ് സ്വർണം കോട്ടിങ്ങാണ് മിഠായിയുടെ പുറമെയുള്ളത്. കൂടാതെ പിസ്‌ത, ബദാം, കുങ്കുമപ്പൂവ് എന്നിവയും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു മിഠായികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് ഇത്ര വില വരാൻ കാരണം.

മുംബൈ, പൂനെ, മറ്റ് മെട്രോകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതിന് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. രാജസ്ഥാനിലെ വിദഗ്‌ധരാണ് ഈ മിഠായി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അമേരിക്കയിലേക്കും അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഡയറക്‌ടർ ചന്ദ്രകാന്ത് പോപ്പട്ട് പറഞ്ഞു. 'ഗോൾഡൻ ഫ്ലവർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മിഠായി സർട്ടിഫൈഡാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഈ വർഷം സ്വർണ വിലയിലെ വർദ്ധനവ് കാരണം ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മിഠായിൽ എത്ര സ്വർണമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് (ETV Bharat)

പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പരിചയം

മധുരപലഹാര നിർമാണത്തിൽ 35 വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള കടയാണ് മുംബൈയിലെ രഘുവീർ പ്രതിഷ്‌ഠാൻ. ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രൊഡക്‌ട് എന്നതിലുപരി ആരോഗ്യവും രുചിയുമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിലാണ് രഘുവീർ പ്രതിഷ്‌ഠാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ മധുരപലഹാരങ്ങളും മറ്റും വാങ്ങാൻ വരാറുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രകാന്ത് പോപ്പട്ട് പറഞ്ഞു.

ബംഗാൾ, ഉത്തരേന്ത്യൻ മധുരപലഹാരങ്ങളും ഇവിടെ ലഭിക്കും. ദീപാലി സമയത്ത് മാത്രം വിപണിയിൽ സജ്ജീവമാകുന്ന സ്വർണ മിഠായിക്കും ഡിമാൻ്റ് ഏറെയാണ്. വില കൂടുതലാണെന്ന് കരുതി ആരും വാങ്ങാതിരിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്വർണമാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാ വർഷവും ഈ പ്രത്യേക മധുരപലഹാരം വാങ്ങുന്നതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമാണെന്ന് ഉപഭോക്താവ് സുനിത വ്യാസ് പറഞ്ഞു. 21,000 രൂപ എന്നത് ഒരു സംഖ്യ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന ഈ മധുരപലഹാരം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്‌റ്റമറാണ്. എപ്പോൾ കണ്ടാലും വാങ്ങിക്കാതെ പോകറില്ലെന്ന് ഉപഭോക്താവായ ബങ്കത്‌ലാൽ രതി പറഞ്ഞു.

