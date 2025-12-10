Kerala Local Body Elections2025

ഇനി ദീപാവലിയും പൈതൃക പട്ടികയില്‍; ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്, അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് കപിൽ മിശ്ര

യുനെസ്കോയുടെ 20-ാമത് സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണ സമ്മേളനത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. ദീപാവലിയെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം 2025 ഡിസംബർ 10-ാം തീയതി ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുമെന്ന് കപിൽ മിശ്ര അറിയിച്ചു.

Celebrations in Delhi (Etv Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 10, 2025 at 12:23 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: ദീപങ്ങളുടെ ഉത്സവമായ ദീപാവലിയെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി യുനെസ്‌കോ. യുനെസ്കോയുടെ 20-ാമത് സാംസ്‌കാരിക പൈതൃക സംരക്ഷണ സമ്മേളനത്തിലാണ് സുപ്രധാന തീരുമാനം. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് (ഡിസം 10) ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡൽഹി ക്യാബിനറ്റ് കല, സാംസ്‌കാരിക, ഭാഷാ മന്ത്രി കപിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന സാംസ്‌കാരിക ഉത്സവമായ ദീപാവലിയെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സുപ്രധാന തീരുമാനമാണ് യുനെസ്കോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ തീരുമാനം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനും സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തിനും അഭിമാന നിമിഷമാണ്", കപിൽ മിശ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിവിധ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ (Etv Bharat)

പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ച് മിശ്ര

ദീപാവലി യുനെസ്‌കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രന മോദിയുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായാണെന്ന് കപിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ ആത്മീയ പാരമ്പര്യത്തിനും സാംസ്‌കാരിക വൈവിധ്യത്തിനുമുള്ള ആഗോള അംഗീകാരമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും മിശ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം 2025 ഡിസംബർ 10-ാം തീയതി ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയിൽ നടക്കുമെന്ന് കപിൽ മിശ്ര അറിയിച്ചു.

"യുനെസ്കോയുടെ പട്ടികിൽ ദീപാവലി ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന പ്രഖ്യാപനം ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ഡൽഹി സർക്കാർ വിപുലവും ഗംഭീരവുമായ പരിപാടികളാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ചെങ്കോട്ടയിൽ ദീപാവലി ആഘോഷം, വലിയ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും നടത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റ് ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡൽഹി ഹാട്ടിൽ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടും. ദീപാവലി വെറുമൊരു ഉത്സവമല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരത്തിൻ്റെയും ആത്മീയതയുടെയും ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചൈതന്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്", -കപിൽ മിശ്ര പറഞ്ഞു.

യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ദീപാവലിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള ഡൽഹിയിലെ ആഘോഷം (ETV Bharat)

ഈ അംഗീകാരം രാജ്യമെമ്പാടും അഭിമാനം നൽകുന്നു. ഈ ചരിത്ര അവസരത്തിൽ ആവേശത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും സമൃദ്ധിയോടെയും ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാൻ അഭ്യർഥിക്കുന്നതായി ഡൽഹി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ഡോ എസ് ജയശങ്കർ എന്നിവർക്കൊപ്പം കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക -ടൂറിസം മന്ത്രി ഗജേന്ദ്ര സിങ് ഷെഖാവത്ത്, യുനെസ്കോയുടെ ഡയറക്‌ടർ ജനറൽ ഡോ ഖാലിദ് അൽ എനാനി, യുനെസ്കോയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി വിശാൽ വി ശർമ്മ എന്നിവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

യുനെസ്‌കോയുടെ ആഗോള പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വേദിയാണ് ഡൽഹിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു. ഡൽഹി വെറുമൊരു നഗരം മാത്രമല്ല, നാഗരികതയുടെ ചരിത്ര അവശേഷിപ്പുകളുമുള്ള ഇടമാണ്. മഹാഭാരതത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം മുതൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ തലസ്ഥാനം വരെ ഡൽഹിയിലാണ്. ഡൽഹി 3,000 വർഷത്തെ തുടർച്ചയായ സാംസ്‌കാരിക യാത്രയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രേഖ ഗുപ്‌ത വിശദീകരിച്ചു.

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത (Etv Bharat)

"വേദങ്ങൾ, ഉപനിഷത്തുകൾ മുതൽ പ്രകൃതിയേയും ഋതുക്കളെയും വരെ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉത്സവങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, കലകൾ എന്നിവ മ്യൂസിയങ്ങളിലല്ല, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ യുനെസ്കോ സമ്മേളനം നടത്തുന്നതിലൂടെ, ഇന്ത്യ പൈതൃക സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിക്കുന്നുന്നുണ്ട്", രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രാലയ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഡൽഹിയിൽ പൈതൃക സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 13 വരെയാണ് നടക്കുന്നത്. സംസ്‌കാരങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന അംഗീകാരത്തേക്കാൾ അവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് യുനെസ്‌കോയുടെ പട്ടിക എന്ന് യുനെസ്‌കോ അറിയിച്ചിരുന്നു.

