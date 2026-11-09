ദീപാവലി ദിനത്തില് മധ്യപ്രദേശിൽ വൻ ദുരന്തം: തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ 13 പേർ വെന്തുമരിച്ചു
diwali fire accident madhya pradesh: ദീപാവലി ദിവസമായ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ മഹാവീർ, കട്നി എന്നിവിടങ്ങളിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം
Published : November 9, 2026 at 10:39 AM IST
ഭോപ്പാൽ: ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിൽ നിരവധിയിടങ്ങളിലായി വൻ തീപിടിത്തം. മഹാവീർ, കട്നി എന്നിവിടങ്ങളിലെ വീടുകളിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളിലായി പതിമൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഉജ്ജൈനിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഒരു വയോധികൻ മരിച്ചു. സേവോനിയിൽ മൂന്നുനില വീട്ടിലുണ്ടായ തീപിടിത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആറുപേർ മരിക്കുകയും നാലുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 മണിക്കും 4:30-നും ഇടയിലാണ് സേവോനിയിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
സംഭവത്തിൽ ഗുതരമായി പരിക്കേറ്റ് മരണപ്പെട്ടവരിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും ഒരു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. പരിക്കേറ്റ നാലുപേരെയും അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സ നൽകിവരുന്നു. മഹാവീർ വാർഡിൽ, ജൈന ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള സ്വർണപ്പണിക്കാരൻ കുന്ദൻ ലാൽ സോണിയുടെ വീട്ടിലാണ് ആദ്യ സംഭവം നടന്നത്. ആദ്യം ചെറിയ തീയിൽ തുടങ്ങി വീട് മുഴുവൻ തീ വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വീട്ടിൽ പത്തുപേരുണ്ടായിരുന്നു.
VIDEO | Katni, Madhya Pradesh: Six members of a family, including a two-month-old infant, were killed after a fire broke out in a building on Diwali night. Visuals from the incident site. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/3Dpeb9GFGJ— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2026
ഇതിൽ ആറുപേർ മരിക്കുകയും നാലുപേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി സ്ഥലത്തെത്തിയ സബ് ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ അപൂർവ്വ ഭലവി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലഖ്നാ ദൗൺ എസ് ഡി ഒ പി അപ്പൂർവ്വ ഭലാവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘവും ഫയർഫോഴ്സും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീ പൂർണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. കുന്ദൻ ലാൽ സോണി (75), ഭാര്യ രാജ്കുമാരി സോണി (65), റിതു സോണി (42), സ്മൃതി സോണി (40), സൂര്യ സോണി (45), ആദിത്യ സോണി (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.
മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ ഈ അപകടം പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഞെട്ടലുണ്ടാക്കി. കൃത്യമായ അപകട കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണോ അതോ ദീപാവലി പടക്കങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീപ്പൊരിയാണോ കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കട കത്തി വയോധികന് ദാരുണാന്ത്യം
ദീപാവലി രാത്രിയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന മറ്റൊരു തീപിടുത്തത്തിൽ 107 വയസ്സുള്ള വയോധികൻ മരിച്ചു. ഉജ്ജൈനിലെ നാഗ്ഝരിയിൽ രാത്രി 9 മണിയോടെ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിലാണ് വയോധികൻ ശ്വാസംമുട്ടി മരിച്ചത്. രണ്ട് നില കെട്ടിടത്തിന് താഴെയുള്ള രണ്ട് കടകളിൽ തീപിടിത്തമുണ്ടായി. ഇതേ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.
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കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ മൂന്നുപേരാണ് കുടുങ്ങിയിരുന്നത്. അതിൽ രണ്ടുപേരെ നാട്ടുകാരും പൊലീസും ചേർന്ന് വേഗത്തിൽ രക്ഷപെടുത്തിയെങ്കിലും വയോധികൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. പടക്കം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ തീപ്പൊരിയാണോ അതോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണോ അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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