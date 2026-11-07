അതിരില്ലാതെ നിറങ്ങളുടെ ആഘോഷം; ദീപാവലി നിറവിൽ രാജ്യം, ഐതീഹ്യവും പ്രധാന്യവും
തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദീപാവലി.
Published : November 7, 2026 at 8:47 PM IST
ഹിന്ദു സമുദായത്തിലെ പ്രധാന ഉത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് ദീപാവലി. രാജ്യമെമ്പാടും ഇന്ന് ദീപങ്ങളുടെ ആഘോഷമായ ദീപാവലി ഉത്സവത്തിൻ്റെ നിറവിലാണ്. മൺചിരാതുകളാലും പല വർണങ്ങളാലും നിറഞ്ഞ വൈദ്യുതലങ്കാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശപൂരിതമാക്കുന്ന ദിനമാണ് ഇന്ന്. തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദീപാവലി എന്നും പറയപ്പെടാറുണ്ട്. എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദീപാവലി പൊതുവായി ആഘോഷിക്കുന്നു. ദീപാവലിയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം എന്നത് ദീപങ്ങളും പടക്കങ്ങളും തന്നെയാണ്.
ദീപം എന്നാൽ വിളക്ക് എന്നും ആവലി എന്നാൽ നിര എന്നുമാണ് അർഥം വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ദീപാവലി എന്ന പദം ഉണ്ടായത്. ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പല ഐതീഹ്യങ്ങളുമുണ്ട്. 14 വർഷത്തെ വനവാസത്തിന് ശേഷം രാവണനെ വധിച്ച് ശ്രീരാമൻ അയോധ്യയിൽ തിരിച്ചയതിൻ്റെ പ്രതീകമായാണ് ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഒരു ഐതീഹ്യം. അതേസമയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചതിൻ്റെ പ്രതീകമായും ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന ഐതീഹ്യവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ദീപാവലിക്ക് വ്യത്യസ്ത ആചാരങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നത്. പ്രധാനമായും വീടുകൾ അലങ്കരിച്ച് ദീപം തെളിയിക്കുകയും പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ദീപാവലി ആഘോഷം. ചിലയിടങ്ങളിൽ സ്വർണം, വെള്ളി, വാഹനം തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതിന് ദീപാവലി ഉത്തമ സമയമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ആഘോഷം
ധൻതേരാസ് എന്ന ഒന്നാം ദിവസം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കി മൺചിരാതുകൾ തെളിയിക്കുന്നു. രണ്ടാം ദിവസമായ ചോട്ടി ദീപാവലി ദിവസം വീടുകളിൽ കൊതിയൂറും മധുര പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുകൾക്കും സമ്മാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
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മൂന്നാം ദിവസമാണ് പ്രധാന ദിവസമായ ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് പ്രാർഥനയോടെ ദീപാവലി ആഘോഷം ആരംഭിക്കുന്നു. പൂക്കളോ പല വർണങ്ങളിലുള്ള പൊടികളോ ഉപയോഗിച്ച് വീടുകളിൽ രംഗോലി അഥവാ കോലം വരയ്ക്കുന്നതും ഇതേ ദിവസമാണ്.
നാലാം ദിവസം വിളവെടുപ്പ് കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നു. അവസാന ദിവസമായ അഞ്ചാം ദിവസം ഭായ് ഭൂജ് ദിനത്തിൽ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ ബന്ധത്തിൻ്റെ പവിത്രത ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർക്ക് മധുരം നൽകുകയും ഉപഹാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ആശംസകള് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി
രാജ്യം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയില് ജനങ്ങള്ക്ക് ആശംസകള് അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഏവർക്കും ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവുമുള്ള ദിനമാകട്ടെ. ഇരുട്ടിന്മേൽ വെളിച്ചത്തിന്റെയും തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയുടെയും നിരാശയ്ക്കുമേൽ പ്രതീക്ഷയുടെയും വിജയമാണ് ഈ മഹോത്സവം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
Have a great Diwali! https://t.co/YbFVq7tHmx— Narendra Modi (@narendramodi) November 7, 2026
വിപണിയില് വന് തിരക്ക്
എല്ലാ വർഷവും ദീപാവലി അടുക്കുന്നതോടെ വിപണികളില്ലാം ഉപഭോക്തക്കളെ ആകർഷിക്കുന്ന പല ഉത്പന്നങ്ങൾ കൈയ്യടക്കും. ഇത്തവണ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് മാന്ത്രിക വിളക്ക്. എണ്ണയോ തിരിയോ ആവശ്യമില്ലാതെ വെറും വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ കത്തുന്നതാണ് മാന്ത്രിക വിളക്ക്.
ഇതിന് പുറമെ വിപണിയിൽ പല വലിപ്പത്തിലും വിലയിലുമുള്ള കൃത്രിമ വിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും ലഭ്യമാണ്. പടക്ക കടകളിലും വൻ ഡിമാൻഡാണ്. ആയിരങ്ങൾ മുടക്കി പടക്കം വാങ്ങാൻ നിരവധി ആളുകളാണ് ഓരോ പടക്ക കടക്കളിലേക്കും എത്തുന്നത്. ഓരോ ദീപാവലി ദിനവും വ്യത്യസ്ത അര്ഥങ്ങളോടെയും പ്രാധാന്യത്തോടെയും വരുന്നു. അന്ധകാരത്തെ നീക്കി പ്രകാശത്തെ വരവേൽക്കുന്ന ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുകയും രാജ്യം. എല്ലാവർക്കും ഇടിവി ഭാരതിന്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ...
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