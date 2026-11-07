എണ്ണയും തിരിയും വേണ്ട അല്പം വെള്ളം മതി! അണയാതെ കത്തും; ദീപാവലി വിപണി തൂക്കി 'മാന്ത്രിക വിളക്കുകള്'
വിപണിയിൽ പല വലിപ്പത്തിലും വിലയിലുമുള്ള കൃത്രിമ വിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും ലഭ്യമാണെന്ന് ജിബി റോഡിലെ വ്യാപാരിയായ ദീപക് കുമാർ ഗുപ്ത പറയുന്നു.
Published : November 7, 2026 at 5:42 PM IST
പട്ന: എല്ലാ ഉത്സവകാലങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വിൽപന വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി പുതിയ ചില ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്താറുണ്ട്. ബിഹാറിലെ ഗയയിൽ ഇത്തവണത്തെ ദീപാവലിക്കും ഇതിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഗയയിലെ പ്രശസ്തമായ ജിബി റോഡിൽ ഉത്സവ സാധനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ നിരവധി കടകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളമൊഴിച്ചയുടൻ തെളിയുന്ന മാന്ത്രിക വിളക്കുകൾ ആണ്.
വിവിധ ആകൃതിയിലും വലിപ്പത്തിലും വിലയിലുമുള്ള വിളക്കുകൾ നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്ന കടകളിൽ കോട്ടൺ തിരിയും എണ്ണയോ നെയ്യോ ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കുന്ന പരമ്പരാഗത മൺവിളക്കുകളും പല നിറത്തിലും വലിപ്പത്തിലുമുള്ള മെഴുകുതിരികളും വിൽപനയ്ക്കുണ്ട്. എങ്കിലും ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ മാന്ത്രിക വിളക്കുകൾ തന്നെയാണ്. വിളക്കിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ചെറിയ എൽഇഡി ബൾബുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വ്യാപാരികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്.
വിപണിയിൽ പല വലിപ്പത്തിലും വിലയിലുമുള്ള കൃത്രിമ വിളക്കുകളും മെഴുകുതിരികളും ലഭ്യമാണെന്ന് ജിബി റോഡിലെ വ്യാപാരിയായ ദീപക് കുമാർ ഗുപ്ത പറയുന്നു. ഇതിനുപുറമേ ദീപാവലി സമയത്ത് വിൽക്കുന്ന നെൽക്കതിരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമിക്കുന്ന കമ്മലുകൾക്കും (paddy earring) ഇവിടെ വലിയ ഡിമാൻഡുണ്ട്. മൺവിളക്കുകൾക്കിടയിൽ മാന്ത്രിക വിളക്കുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൻ വിൽപനയാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുതുമയും സാങ്കേതികവിദ്യയുമാണ് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാള് ഉപരിയായി ഈ വെള്ളത്തിൽ കത്തുന്ന വിളക്കുകളുടെ വിലയാണ് വിൽപ്പന കൂട്ടാൻ കാരണം.
കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ഓർഡർ നൽകി വരുത്തിയ ഈ വിളക്കുകൾ 12 എണ്ണമടങ്ങുന്ന ഒരു സെറ്റിന് 300 രൂപ മുതലാണ് ഗുപ്ത വിൽക്കുന്നത്. ഇതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ചുറ്റും വെളിച്ചം പരത്തുന്ന 12 'ഹാൻഡി മെഴുകുതിരികളുടെ' (handi candles) വില ആരംഭിക്കുന്നത് 250 രൂപ മുതലാണ്. ഈ പുതിയ വിളക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി വായുമലിനീകരണം ഒരു പരിധി വരെ കുറയുമെങ്കിലും ശരിയായി സംസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും എൽഇഡി ബൾബും ബാറ്ററിയും ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മണ്ണിന് വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ്.
മാന്ത്രിക വിളക്കിന് പിന്നിലെ ടെക്നിക്
ഈ വിളക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് വഴിയാണെന്ന് മുൻ അടൽ ടിങ്കറിങ് ലാബ് ഇൻ-ചാർജ് ദേവേന്ദ്ര കുമാർ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ചെറിയ എൽഇഡി ബൾബ്, ബട്ടൺ സെൽ ബാറ്ററി, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ, വാട്ടർ സെൻസറിൻ്റെ രണ്ട് മെറ്റൽ പിന്നുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിളക്കിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ, ആ വെള്ളം രണ്ട് മെറ്റൽ പിന്നുകൾക്കിടയിൽ ഒരു ചാലകമായി (conductor) പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം ട്രാൻസിസ്റ്റർ സിഗ്നലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ബട്ടൺ സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി എൽഇഡി ബൾബിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.
വിപണിയിലെ മറ്റ് പുതുമകൾ
ഇത്തവണ ഗയയിലെ മാർക്കറ്റുകളിൽ 'ജെല്ലി' (jelly candles), സുഗന്ധമുള്ള മെഴുകുതിരികൾ എന്നിവയും വലിയ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാപാരികൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജെല്ലി വിളക്കുകൾ ഏകദേശം രണ്ട് ദിവസം തുടർച്ചയായി കത്തുമെന്നതിനാലാണ് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം പരമ്പരാഗത മൺവിളക്കുകൾക്ക് ഇത്തവണ വില അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അസംസ്കൃത വസ്തുവായ കളിമണ്ണിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടായ വൻ വർധനവാണ് മൺവിളക്കുകളുടെ വില കൂടാൻ കാരണമെന്ന് പ്രാദേശിക കരകൗശല വിദഗ്ധരും വ്യാപാരികളും പറയുന്നു.
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കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ മൺവിളക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കളിമണ്ണ് ഒരു ട്രാക്ടറിന് 1,000 രൂപയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 1,500 രൂപയായി ഉയർന്നുവെന്ന് പ്രാദേശിക കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാതാവായ ഉദയ് കുമാർ പറയുന്നു. ഉത്പാദനച്ചെലവ് കൂടിയതിനാൽ ഇത്തവണ മൺവിളക്കുകൾ 100 എണ്ണത്തിന് 100 മുതൽ 300 രൂപ വരെ എന്ന നിരക്കിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. മുൻവർഷങ്ങളിൽ വലിപ്പവും ഡിസൈനും അനുസരിച്ച് ഇതിന് 50 മുതൽ 200 രൂപ വരെയായിരുന്നു വില.
ഇലക്ട്രോണിക് വിളക്കുകളുടെയും വെള്ളത്തിൽ കത്തുന്ന കൃത്രിമ വിളക്കുകളുടെയും ആധിക്യം കാരണം മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മൺവിളക്കുകളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഗയയിലെ ജനങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള മതവിശ്വാസങ്ങളും പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതിയും കാരണം മൺവിളക്കുകളുടെ ആവശ്യം വിപണിയിൽ നിന്ന് പൂർണമായും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല.
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