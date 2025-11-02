ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല് ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം
പട്നയിലെ വിഐപി മണ്ഡലത്തില് ബിജെപി എംഎല്എ സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യയെ ആണ് ദിവ്യം ഗൗതം നേരിടുന്നത്. ദിവ്യക്ക് സുശാന്തുമായുള്ള ബന്ധം ഇതാണ്.
Published : November 2, 2025 at 1:03 PM IST|
Updated : November 2, 2025 at 2:43 PM IST
പട്ന: ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള് ഞെട്ടിച്ച ഒരു പേരായിരുന്നു ദിവ്യ ഗൗതം. അന്തരിച്ച ചലച്ചിത്രതാരം സുശാന്ത് രജപുതിന്റെ സഹോദരി കൂടിയാണ് ഇവര്. ഇപ്പോള് ഇവര് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. പട്നയിലെ ദിഘ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് സിപിഐ എംഎല്ലിന്റെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായാണ് അവര് ജനവിധി തേടുന്നത്. ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് എംഎല്എ സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യയ്ക്കെതിരായാണ് ദിവ്യയുടെ മത്സരം. ദിവ്യയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിത്വം മണ്ഡലത്തില് വലിയ കൗതുകമുണര്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബിഹാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഈ സീറ്റിനെക്കുറിച്ച് അവര് ഇടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിച്ചു.
ദിവ്യ ഗൗതവും സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യയും തമ്മില് ദിഘ സീറ്റില് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോള്?
സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യ ദിഘ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് എന്ഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടി കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദിവ്യ ഗൗതം ആകട്ടെ മഹാസഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയും. സഞ്ജീവ് തുടര്ച്ചയായ രണ്ട് തവണയായി ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യയ്ക്ക് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ അതികായനോടാണ്. താന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കുന്നത് കേവലം വിജയമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായല്ല, മറിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില്, വികസനം, അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ്. സമൂഹത്തില് ഒരു നല്ല മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.
ദിവ്യ: ബിരുദങ്ങള് നല്കുന്ന ധാരാളം കോളജുകള് ബിഹാറിലുണ്ട്. എന്നാല് കുടിയേറ്റം വര്ദ്ധിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ഇതിനൊരു ഉത്തരം വേണം. പത്ത് വര്ഷമായി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എംഎല്എ ഇതിന് മറുപടി പറയണം.
പത്ത് വര്ഷമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങള് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കുറി ഒരുപുതു സ്ഥാനാര്ത്ഥി എത്തി തങ്ങളെ കരകയറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവര്. പ്രാദേശിക നേതാക്കള് വിഭവങ്ങളില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം സാധ്യമല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാല് ധനികരുടെ കാര്യമാണെന്ന് അവര് ചിന്തിക്കുന്നു. താനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കരുതിയിരുന്നത്. താന് ഒരിടത്തരം കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള ആളാണ്. അധ്യാപികയായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് ഇതൊന്നും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്റെ പാര്ട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അവര് പറയുന്നു.
ദിഘയുടെ തെരുവില് കളിച്ച് വളര്ന്നവളാണ് താന്. ഈ തെരുവുകളിലൂടെയാണ് താന് സൈക്കിള് ഉരുട്ടി നടന്നത്. ഇവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ട്. താന് പല തവണ അപമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് പങ്കെടുത്തതിന് തനിക്കെതിരെ കേസുകള് കെട്ടിച്ചമയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും താന് പിന്നാക്കം പോയില്ല. താന് പിന്നാക്കം പോയിരുന്നെങ്കില് സാധാരണ സ്ത്രീകളെ പോലെ വീട്ടിനുള്ളില് കുടുങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളില് നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും പെണ്കുട്ടികളും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദിവ്യ ഗൗതം മാത്രമാണ് ഇടതുപാര്ട്ടികളില് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ത്രീ. അതേസമയം വോട്ട് പങ്കാളിത്തത്തില് ഇവിടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. പൊതുഇടങ്ങളില് സ്ത്രീകളുടെ വലിയ കുറവുണ്ട്. സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലായ്മയാണ് ഇതിന് കാരണം. സന്ധ്യയായിക്കഴിഞ്ഞാല് പുറത്തെങ്ങും സ്ത്രീകളെ കാണാനേ സാധിക്കില്ല. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിതമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് കാട്ടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയത്തില് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം വളരെ കുറവാണ്. സ്ത്രീകള് കൂടുതലായി മുന്നോട്ട് വരണം. ആരും മുപ്പത് ശതമാനം സംവരണത്തിനായി കാത്തുനില്ക്കരുത്. സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളില് നിന്നും-ദളിത്, ഒബിസി അടക്കമുള്ള വിഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ളവര് മുന്നോട്ട് വരണം. എങ്കില് മാത്രമേ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യങ്ങളില് മാറ്റമുണ്ടാകൂ.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് സിപിഐ എംഎല് ഇവിടെ രണ്ടാമത് എത്തിയ കക്ഷിയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ യഥാര്ത്ഥ വിഷയങ്ങളില് നിന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ന് തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിലൂടെ വോട്ടുകള് മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത്. ധ്രുവീകരണത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നു. 2020ല് കൊറോണ കാലത്ത് നാം തിരികെ വന്നതാണ്. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ വിഷയങ്ങളില് നിന്ന് നാം വീണ്ടും അകന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് ജനങ്ങള് കൂടുതല് ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കുന്നു.
നിലവിലെ എംഎല്എയെ വരുന്നിടത്ത് നിന്നെല്ലാം ആട്ടിയോടിക്കണം. മിക്കവരും അയാളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. അയാള് നടത്തിയ ഒരു പ്രവര്ത്തനങ്ങളും അവര്ക്കറിയില്ല. അത് കൊണ്ടാണ് അയാള് തിരസ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ബിഹാറിലെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ആകെ തകര്ന്നിരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസം മോശം അവസ്ഥയിലാണ്. തൊഴില് ഇല്ല. യുവാക്കളാല് നയിക്കുന്ന മഹാസഖ്യം നേതൃത്വം നല്കുന്ന ഒരു സര്ക്കാര് അധികാരത്തില് വരാന് ജനങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എന്താണ് ദിവ്യയ്ക്ക് പ്രശാന്ത് കിഷോറിനോട് പറയാനുള്ളത്?
തനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്നും പറയാനില്ല. ബിജെപിയിലോ മറ്റ് കക്ഷികളില് നിന്നോ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയവര്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് നല്കിയത്. അദ്ദേഹം സൂരജിന്റെ സ്വപ്നങ്ങള് കാട്ടിത്തരുന്നു. എന്നാല് സൂരജിനെ ഇപ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണങ്ങളില് കാണുന്നുണ്ട്. പ്രചാരണത്തിന് വന്തോതില് പണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ദിവ്യ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത താരം സുശാന്ത് സിങ് രജപുതിന്റെ സഹോദരിയാണ്. മരണാനന്തരം മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും അദ്ദേഹത്തെ വന്തോതില് ഉപയോഗിച്ചു. ഇത് തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു. എന്നാല് ഇപ്പോള് അദ്ദേഹത്ത എല്ലാവരും മറന്നിരിക്കുന്നു. സിബിഐ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ച് റിപ്പോര്ട്ട് നല്കിയിരിക്കുന്നു. തീവ്ര വോട്ടര്പട്ടിക പരിഷ്ക്കരണത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായാണ് ദിവ്യ ഇതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങള് അനുസരിച്ച് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങള് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങളിലും കാണാം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് പ്രവചിക്കാനാകാതെ വരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിന് അഭിമാനമായ ആളാണ് സുശാന്ത്. എന്നാല് ബിഹാറില് കലാകാരന്മാരുടെ സ്ഥിതി മോശമാണ്. അവര്ക്ക് ജീവിക്കാന് പണം പോലുമില്ല. കലാകാരന്മാര്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഫിലിം സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേള്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആര്ക്കും ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയില്ല.സുശാന്തിന്റെ പേര് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു.
നവംബര് ആറിന് മഹാഗട്ബന്ധന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുക
നവംബര് ആറിന് ദിഘയില് മഹാഗട്ബന്ധന് അനുകൂലമായ വോട്ടിങ് ഉണ്ടാകുമെന്നും ദിവ്യ പറഞ്ഞു. ആദ്യഘട്ടത്തില് മഹാസഖ്യമാകും കൂടുതല് സീറ്റുകളും നേടുക.നവംബര് പതിനാലിന് ബിഹാറില് മഹാസഖ്യ സര്ക്കാര് യുവാക്കളുടെ നേതൃത്വത്തില് നിലവില് വരുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ദിഘ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തില് ഇതുവരെ മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. 2010ലാണ് ആദ്യമായി ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. ജെഡിയുവിന്റെ പൂനം ദേവിയാണ് അന്ന് ജയിച്ചത്. 2015ല് ജെഡിയുവും ബിജെപിയുമായുള്ള സഖ്യം തകരുകയും സഖ്യകക്ഷികള് തമ്മില് മത്സരിക്കുകയുമായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. 2020ല് ബിജെപിയും ജെഡിയുവും സഖ്യത്തില് മത്സരിച്ചു. സഞ്ജീവ് വീണ്ടും സിപിഐഎംഎല് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ശശി യാദവിനെ 46000 വോട്ടുകള്ക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
ദിഘ സീറ്റില് വിധി നിശ്ചയിക്കുക സ്ത്രീകള്
ദിഘ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ത്രീ വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഇവിടുത്തെ വിജയത്തില് നിര്ണായക പങ്ക് വഹിക്കാനാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നത്. സ്ത്രീകള് ആരോടൊപ്പം ചേരുന്നോ അവര്ക്കാകും വിജയമെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ദിഘയിലെ ജാതി സമവാക്യങ്ങള്
ദിഘ നിയമസഭ മണ്ഡലം ഒരു നഗര മണ്ഡലമാണ്. അതേസമയം ഇവിടെ ഗ്രാമീണ വോട്ട് ശതമാനമാണ് കൂടുതല്. ജാതി സമവാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെയും വിജയം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.ഭൂമിഹാര്, ബ്രാഹ്മിണ്, യാദവ, രജപുത്, കൊയേരി, കുര്മി സമുദായങ്ങളുടെ വോട്ടുകളാണ് നിര്ണായകമാകുക. ഈ സമുദായങ്ങള് പരമ്പരാഗതമായി ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരാണ്.
മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്മാര്
ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ബിജെപിയാണ് ഇവിടെ മുന്നിലെത്തിയത്. 2020ലെ ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇവിടെ 4,60,868 വോട്ടര്മാരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2024 ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇത് 4,73108 ലക്ഷമായി ഉയര്ന്നു. ഗംഗനദിയുടെ തീരത്താണ് മണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
പട്ന സര്വകലാശാല വിദ്യാര്ത്ഥിനി ആയിരുന്നു ദിവ്യ. പബ്ലിക് റിലേഷന്സ്( മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്) ആണ് പഠിച്ചത്. റാങ്കോടെ ആണ് വിജയിച്ചത്. പട്ന വനിത കോളജില് മൂന്ന് വര്ഷം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.പിന്നീട് ബിറ്റ്സ് പിലാനി സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ഹ്യുമാനിറ്റീസില് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി.
പിഎച്ച്ഡി സ്കോളര്, സപ്ലൈ ഇന്സ്പെക്ടര്, പ്രൊഫസര്. 2012 മുതല് രാഷ്ട്രീയത്തില്
ദിവ്യ ഗൗതമിന്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര 2012ലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പട്ന സര്വകലാശാലയില് ഐസയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി യൂണിയന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 64മത് ബിപിഎസ്സി പരീക്ഷയെഴുതുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സപ്ലൈ ഇന്സ്പെക്ടറായി നിയമനം ലഭിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീട് ഇവര് ഗവേഷണത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തില് സഞ്ജീവ് ചൗരസ്യയുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക്....