ജോലിയില്ലാത്തതിൻ്റ മനോവിഷമം; ട്രാക്കിൽ ഭാരവസ്തുക്കൾ വച്ച് ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഷുക് ലാൽ മറിയയെ റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന (ആർപിഎഫ്) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
Published : October 21, 2026 at 8:44 PM IST
പാലക്കാട്: ജോലിയില്ലാത്തതിൻ്റ മനോവിഷമത്തിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഭാരവസ്തുക്കൾ വച്ച് ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമം. ഒറ്റപ്പാലം ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ വച്ച് ട്രെയിൻ അട്ടിമറിക്കൽ ശ്രമം നടത്തിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ ബിഹാർ സ്വദേശിയായ ഷുക് ലാൽ മറിയയെ റെയിൽവേ സംരക്ഷണ സേന (ആർപിഎഫ്) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അസാധാരണമായ രീതിയിൽ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയത്. കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്, റെയിലിൻ്റെ കഷ്ണം, ചാക്കിൽ കട്ടപിടിച്ച നിലയിലുള്ള സിമൻ്റ് എന്നിവയാണ് മാന്നനൂർ, കാരക്കാട് എ-കാബിൻ പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ 9.35 ഓടെ മാന്നനൂരിന് സമീപമുള്ള ട്രാക്കിലാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ് കണ്ടെത്തിയത്.
റെയിൽവേ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് ആദ്യം സ്ലാബ് കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്തു. രാവിലെ 10.07ഓടെ ഷൊർണൂരിന് സമീപം ട്രാക്കിൽ ചാക്കും റെയിലിൻ്റെ കഷ്ണവും കിടക്കുന്നതായി 16607-ാം നമ്പർ ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്. മാന്നനൂരിനും ഷൊർണൂരിനും ഇടയിലെ ഡൗൺ ലൈനിലാണ് കട്ടപിടിച്ച സിമൻ്റ് നിറച്ച ചാക്ക് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ റെയിൽവേ സുരക്ഷാ വിഭാഗം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി.
റെയിൽവേ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗം ട്രാക്ക് പരിശോധിച്ച് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് റെയിൽ ഗതാഗതം സുഖപ്രദമാക്കിയത്. ട്രാക്കിലൂടെ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതോടെയാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിയത്. തുടന്ന് മാന്നനൂരിന് സമീപത്ത് ഇയാൾ ആർപിഎഫ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു. യുവാവിന് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ആർപിഎഫ് പറയുന്നത്.
ഇയാൾ തന്നെയാണ് ട്രാക്കിൽ സമഗ്രികൾ വച്ചതെന്ന് പ്രതി മൊഴി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ട്രെയിൻ പാളം തെറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് പ്രതി നടത്തിയത് എന്നാണ് ആർപിഎഫ് പറയുന്നത്. റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ട്രെയിനുകളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണെന്നും ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ആർപിഎഫ് അറിയിച്ചു. എസ്ഐ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ,
എഎസ്ഐ ഷാജു തോമസ്, ഇൻസ്പെകടർ കെ. കേശവദാസ് , ആർ. രമേശ്, എഎസ്ഐ ദേവരാജ്, ശ്രീരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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