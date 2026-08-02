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ചാണകത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കം; ഒരാളെ തല്ലിക്കൊന്നു, സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഏഴു പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്

അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മിലുള്ള തര്‍ക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

COW DUNG DHANARUA COW DUNG DISPUTE bihar news
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 2, 2026 at 9:31 AM IST

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പാറ്റ്ന: ചാണകം സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തര്‍ക്കം ബിഹാറില്‍ ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്തു. ബീഹാര്‍ തലസ്ഥാനമായ പാറ്റനയില്‍ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 35 കിലോമീറ്റര്‍ തെക്കുമാറി ധനരുവയിലായിരുന്നു സംഭവം.

സംഭവം പൊലീസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങിനെയാണ്. "ധനരുവായിലെ രണ്ട് വീട്ടുകാര്‍ തമ്മില്‍ ചാണകം സൂക്ഷിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തര്‍ക്കമുണ്ടാകുന്നു. തര്‍ക്കം വാക്കേറ്റത്തിലേക്കും പിന്നീട് കൈയാങ്കളിയിലേക്കും നീങ്ങി. അയല്‍ക്കാര്‍ തമ്മില്‍ വടികളും ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളും ഇഷ്‌ടിക കഷ്‌ണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് പരസ്‌പരം ഏറ്റുമുട്ടി. ഇതിനിടയിലാണ് 65 വയസ്സുള്ള ലാല്‍കേശ്വര്‍ യാദവ് മര്‍ദ്ദനമേറ്റ് മരണപ്പെടുന്നത്."

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അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ലാല്‍കേശ്വര്‍ യാദവിന് പുറമേ ഏഴ് പേര്‍ക്കു കൂടി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അവരില്‍ ഒരാളുടെ നില ഗുരുതരവുമാണ്. മരിച്ച ലാല്‍കേശ്വറിന്‍റെ അയല്‍വാസിയായ തുന്‍തുന്‍ യാദവാണ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ അതി തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ ചികില്‍സയിലുള്ളത്.

ധനരുവായില്‍ ഇവര്‍ ഇരുവരുടേയും വീട് അടുത്തടുത്താണ്. ഇവരില്‍ തുന്‍തുന്‍ യാദവ് കുറച്ച് പശുക്കളെ വളര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. പശുക്കളുടെ ചാണകം ഇയാള്‍ അയല്‍വാസിയുടെ വീട്ടിനരികിലായി സൂക്ഷിക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ലാല്‍കേശ്വര്‍ യാദവ് പലപ്പോഴും പരാതി പറയുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വല്ലാത്ത ദുര്‍ഗന്ധം ഉയരുന്നുവെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് എതിര്‍പ്പറിയിച്ചെങ്കിലും തുന്‍തുന്‍യാദവ് അത് വകവെച്ചില്ല. അതിനും പുറമേ കത്തിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ചാണകം ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിന് ഇയാള്‍ അയല്‍വാസിയായ ലാല്‍കേശ്വര്‍ യാദവിന്‍റെ വീട്ടു മതിലില്‍ ചാണകം തേച്ചു വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം തര്‍ക്കം മൂര്‍ഛിച്ചു. അത് അടിയില്‍ കലാശിച്ചു. അയല്‍വാസികള്‍ തമ്മില്‍ കല്ലേറും ഇഷ്‌ടികയേറും തുടങ്ങി. ഇരുമ്പ് വടിയുപയോഗിച്ച് കൂട്ടത്തിലൊരാള്‍ ലാല്‍കേശ്വറിന്‍റെ തലയ്ക്ക് അടിച്ചു. ഉടനെ കുടുംബം ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ വച്ച് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ധനരുവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്‍ ഹൗസ് ഓഫീസര്‍ അമിത് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട അഞ്ചു പേര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാല്‍കേശ്വറിനെ മര്‍ദ്ദിച്ചവരില്‍ ഒരാളായ അര്‍ജുന്‍ യാദവിനെ തൊട്ടടുത്ത ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. മര്‍ദ്ദനത്തിന് കൂട്ടു നിന്ന മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള റെയ്‌ഡുകള്‍ തുടരുകയാണ്.

ബിഹാറടക്കമുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചാണകം ഉണക്കി പാചക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇന്ധനമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ബയോഗ്യാസിനായും ആളുകള്‍ ചാണകം സംഭരിച്ചു വയ്‌ക്കുന്നത് പതിവാണ്. പാചക വാതകത്തിനായും ചെറിയ തോതില്‍ വൈദ്യുതി വിളക്കുകള്‍ക്കായുമൊക്കെ ബയോമീഥേന്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

മണ്ണിന്‍റെ ഫലപുഷ്‌ഠി കൂട്ടാനുള്ള മൈക്രോബുകളും നൈട്രജന്‍, പൊട്ടാസ്യം, ഫോസ്‌ഫറസ് എന്നിവയും അടങ്ങിയ ചാണകം മികച്ച വളമായും ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

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