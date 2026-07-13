ചെങ്കോട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനം; ഇരകളുടെയും പ്രതിയുടെയും മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ എൻഐഎയ്ക്ക് അനുമതി
കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം പൂർണ്ണ മാനുഷിക അന്തസ്സോടെയും അവരുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക ജഡ്ജി പിതാംബർ ദത്ത് എൻഐഎയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
By ANI
Published : July 13, 2026 at 6:37 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2025 നവംബറിൽ നടന്ന ചെങ്കോട്ട കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇരകളുടെയും പ്രതി ഉമർ ഉൻ നബിയുടെയും മൃതദേഹഭാഗങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് (എൻഐഎ) അനുമതി നൽകി പട്യാല ഹൗസ് കോടതി. ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് ഡിവൈസ് സ്ഫോടനത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടാതെ സമീപത്തുള്ള നിരവധി വസ്തുവകകൾക്ക് വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടവും വരുത്തി.
കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹം പൂർണ്ണ മാനുഷിക അന്തസ്സോടെയും അവരുടെ മതവിശ്വാസമനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കാൻ പ്രത്യേക ജഡ്ജി പിതാംബർ ദത്ത് എൻഐഎയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു. കോടതി കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിചാരണ വേളയിൽ, മൃതദേഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അവ അഴുകുന്നതിനാൽ അവ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും എൻഐഎ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. 2025 നവംബർ 11 ന് നടന്ന ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിലെ ഇരകളുടെയും പ്രതിയുടെയും മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസി കോടതിയുടെ അനുമതി തേടിയിരുന്നു.
ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഐഎ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഡോ. ഷഹീൻ സയീദ് ഉൾപ്പെടെ 10 കുറ്റാരോപിതർക്കെതിരെ എൻഐഎ ഇതിനകം കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീർ അഹമ്മദ് അഹങ്കാറിനും തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിനുമെതിരെ സമർപ്പിച്ച അനുബന്ധ കുറ്റപത്രവും പട്യാലയിലെ എൻഐഎ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. 2025 നവംബറിലെ ഡൽഹി ബ്ലാസ്റ്റ് കേസിൽ സമീർ അഹമ്മദ് അഹങ്കാറിനും തുഫൈൽ അഹമ്മദ് ഭട്ടിനും ഒളിവിൽ പോയ ഒരു പ്രതിക്കുമെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
സമീറും തുഫൈലും 2026 ഫെബ്രുവരിയിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഈ കേസിൽ ഏജൻസി ഇതിനകം ഒരു പ്രധാന കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീറും തുഫൈലും ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. ഉമർ, ഇർഫാൻ, ആദിൽ എന്നിവർ സമീറിന് ഒരു റൈഫിൾ, ഒരു പിസ്റ്റൾ, ലൈവ് വെടിയുണ്ടകൾ എന്നിവ നൽകി. ഇരുവരും അൻസാർ ഗസ്വത്ത് ഉൽ ഹിന്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. മെയ് 14 ന്, എൻഐഎ ആദ്യ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2025 നവംബർ 10 ന് ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 10 പ്രതികൾക്കെതിരെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) 7,500 പേജുള്ള കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു.
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നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമം, ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, സ്ഫോടകവസ്തു നിയമം, ആയുധ നിയമം, പൊതു സ്വത്തിന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ തടയൽ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ ഏജൻസി ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചവരിൽ പ്രധാന ഗൂഢാലോചനക്കാരനായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ പേരുള്ള ആമിർ റാഷിദ് മിർ, ജാസിർ ബിലാൽ വാനി, ഡോ. മുസമിൽ ഷക്കീൽ, ഡോ. അദീൽ അഹമ്മദ് റാത്തർ, ഡോ. ഷഹീൻ സയീദ്, മുഫ്തി ഇർഫാൻ അഹമ്മദ് വാഗേ, സോയാബ്, ഡോ. ബിലാൽ നസീർ മല്ല, യാസിർ അഹമ്മദ് ദാർ എന്നിവരാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രതികൾ. പ്രതികളെല്ലാം ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ (എക്യുഐഎസ്) അൽ-ഖ്വയ്ദയുടെ ശാഖയായ അൻസാർ ഗസ്വത്-ഉൽ-ഹിന്ദ് (എജിയുഎച്ച്) മായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണെന്ന് എൻഐഎ ആരോപിച്ചു.
2018 ൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഈ സംഘടനയെ തീവ്രവാദ സംഘടനയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജമ്മു കശ്മീർ, ഹരിയാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഡൽഹി-എൻസിആർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ വിപുലമായ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഏജൻസി പറയുന്നു. പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ 588 വാക്കാലുള്ള സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളും 395-ൽ അധികം രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്ത 200-ൽ അധികം മെറ്റീരിയൽ പ്രദർശനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. എക്യുഐഎസ്/ എജിയുഎച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള തീവ്രവാദി വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു വലിയ "ജിഹാദി ഗൂഢാലോചന" എന്ന് ഈ അക്രമത്തെ എൻഐഎ ആരോപിച്ചു.
2022-ൽ ശ്രീനഗറിൽ നടന്ന ഒരു രഹസ്യ യോഗത്തിനിടെ പ്രതികൾ സംഘടനയെ അൻസാർ ഗസ്വത്തുൽ ഹിന്ദ് എന്ന പേരിൽ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനും ശരിയത്ത് ഭരണം നടപ്പിലാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രതികൾ "ഓപ്പറേഷൻ ഹെവൻലി ഹിന്ദ്" എന്ന പേരിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ചതായും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പ്രതികൾ അംഗങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. തീവ്രവാദ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രചരിപ്പിച്ചു, ആയുധങ്ങളും വെടിക്കോപ്പുകളും ശേഖരിച്ചു, വാണിജ്യപരമായി ലഭ്യമായ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ചു.
സ്ഫോടനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്ഫോടകവസ്തു ട്രയാസെറ്റോൺ ട്രൈപെറോക്സൈഡ് (TATP) ആണെന്നും, ഇത് ഒന്നിലധികം പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയതാണെന്നും എൻഐഎ അവകാശപ്പെട്ടു. എകെ-47 റൈഫിളുകൾ, ക്രിങ്കോവ് റൈഫിളുകൾ, നാടൻ പിസ്റ്റലുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരോധിത ആയുധങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമായി വാങ്ങിയതായും സുരക്ഷാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള റോക്കറ്റ് അധിഷ്ഠിതവും ഡ്രോൺ ഘടിപ്പിച്ചതുമായ ഐഇഡികൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഎൻഎ വിരലടയാളവും ശബ്ദ വിശകലനവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശാസ്ത്രീയവും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയും മരിച്ച പ്രതിയായ ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബിയുടെ ഐഡൻ്റിറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിച്ചതായി ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
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