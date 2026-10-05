വോട്ടർമാരെ കൂട്ടത്തോടെ ഒഴിവാക്കുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം; രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി
ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പത്തൊൻപതാമത് നൽസാർ-ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ സാഹ്നി മെമ്മോറിയൽ മൂട്ട് കോർട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം
By Sumit Saxena
Published : October 5, 2026 at 6:54 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടെ, കൂട്ടത്തോടെ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടിക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്നത് അവരെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും ഇത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന പത്തൊൻപതാമത് നൽസാർ-ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ സാഹ്നി മെമ്മോറിയൽ മൂട്ട് കോർട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രത്യേക വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടിയെക്കുറിച്ച് നേരിട്ട് പരാമർശിച്ചില്ലെങ്കിലും, ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ്റെ പ്രതികരണം. വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രക്രിയയും തികച്ചും ഏകപക്ഷീയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വ്യാപക പരാതികൾക്കിടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം
വോട്ടർപട്ടികയിലെ ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെയും മരിച്ചവരെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഭാഗമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രത്യേക പുതുക്കൽ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മറവിൽ കൃത്യമായ പരിശോധനകളില്ലാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് യഥാർഥ വോട്ടർമാരെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്ന വ്യാപക പരാതികൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഈ വിഷയത്തിൽ കടുത്ത ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്താൻ ഇത്തരം നടപടികൾ കാരണമാകുമെന്ന വിമർശനങ്ങൾക്കിടെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. രാജ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനത്തിൻ്റെ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ പരോക്ഷമായി ഓർമിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ഭരണഘടനാ ലംഘനം
ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ വോട്ടവകാശം രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ഇഴചേർന്നു കിടക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. നീണ്ട പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും ത്യാഗങ്ങളിലൂടെയും നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണിത്. ഭരണഘടനയുടെ 326-ാം അനുച്ഛേദം ഉറപ്പുനൽകുന്ന ഈ അവകാശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു അധികാരിക്കും കഴിയില്ല. ഒരു കോടതിക്കും ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കാനാകില്ലെന്നും ആരും ഭരണഘടനയ്ക്ക് അതീതരല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വോട്ടവകാശം ഇല്ലാത്ത പൗരന്മാർ എന്നൊരു വിഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലില്ല. ഒരു പൗരനിൽ നിന്ന് വോട്ടവകാശം എടുത്തുമാറ്റുന്നത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ വേർപെടുത്തുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഒഴിവാക്കാനാകില്ല
ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ വോട്ടവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന നടപടികൾ ഭരണഘടനയുടെ 326, 14 അനുച്ഛേദങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ്. യാതൊരു ന്യായീകരണങ്ങൾക്കും ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാനാകില്ല. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ അടിസ്ഥാനം പൗരൻ്റെ വോട്ടവകാശമാണെന്ന 2023ലെ അനൂപ് ബറൻവാൾ കേസ് വിധി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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മരിച്ച വ്യക്തിയുടേതൊഴികെ, വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പേരും മുന്നറിയിപ്പോ വാദം കേൾക്കലോ ഇല്ലാതെ നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന ലാൽ ബാബു ഹുസൈൻ കേസിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. നൽസാറിലെ നിയമ വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും അവരുടെ ധീരതയും ബുദ്ധിസാമർഥ്യവും പ്രശംസനീയമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
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