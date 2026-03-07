സൂക്ഷിക്കണം...! ഇന്ത്യൻ നാവികര്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്
ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്. ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്...
Published : March 7, 2026 at 8:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇസ്രയേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിനിടയിൽ ഗൾഫ് തീരങ്ങളിലും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലും ആക്രമണം നടന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ മുന്നറിയിപ്പുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്. കപ്പലിലെ ജീവനക്കാരും ഇന്ത്യൻ നാവികരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സുരക്ഷിതരായി കഴിയാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ.
ഡ്രോൺ, മിസൈലുകളും മറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന കപ്പലുകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുപ്പിച്ചത്. ഗൾഫ്, ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക്, ഒമാൻ ഉൾക്കടൽ, മറ്റ് സമീപ ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബോർഡ് കപ്പലുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ നാവികർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ ജാഗ്രത പാലിക്കാണമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മുഴുവൻ സമയം സുരക്ഷ ഉറാപ്പക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഐഎസ്പിഎസ് കോഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മാസ്റ്ററുകളും ക്രൂ അംഗങ്ങളും കപ്പലിലും പരിസരത്തും നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തണം. സംശയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അവ ഉടൻ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ചെറിയ ബോട്ടുകൾ, ഡ്രോൺ പ്രവർത്തനം, മിസൈൽ ഭീഷണികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഷിപ്പിങ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ക്യാപ്റ്റൻ പിസി മീന പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളും അന്തരീക്ഷവും കാരണം നാവികർക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മറ്റും ഉത്കണ്ഠയോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് കൗൺസിലിങ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഷിപ്പിങ് കമ്പനികൾക്കും ആർപിഎസ്എൽ ഏജൻസികൾക്കും ഇൻ-ഹൗസ് ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയോ പ്രൊഫഷണൽ കൗൺസിലിങ് ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിൻ്റെ കൈവശമുള്ള സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.
നിലവിലെ സംഭവികാസങ്ങൾ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യാപാര കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയും ഭീഷണികൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. പേർഷ്യൻ ഗൾഫിൻ്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ എത്തുന്ന കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയാണ് ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒമാൻ തീരത്തെ കപ്പല് ആക്രമണത്തില് ഇന്ത്യൻ നാവികർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒമാനിലെ ഖസബിന് സമീപം 'എംവി സ്കൈലൈറ്റ്' എന്ന കപ്പലിന് നേരയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ബിഹാർ സ്വദേശി ക്യാപ്റ്റൻ ആശിഷ് കുമാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മാർഷൽ ഐലൻഡ്സ് പതാകയുള്ള എംകെഡി വ്യോം എന്ന എണ്ണക്കപ്പലിന് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
