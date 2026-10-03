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മമതയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുള്ള പോസ്റ്റിന് നിയന്ത്രണം; എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്‌താലും അത്ഭുതമില്ലെന്ന് അഭിജീത് ദീപ്‌കെ

മമത ബാനർജിയെ പിന്തുണച്ചതിന് വിലക്ക്, തൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് ഒക്ടോബർ 10-നകം ഇല്ലാതാക്കിയേക്കാമെന്ന് അഭിജീത് ദീപ്‌കെ

DIPKE REACTS X HANDLE RESTRICTION DIPKE X ACCOUNT RESTRICTION X POST THANKING MAMATA MAMATA BANERJEE
File photo of CJP founder Abhijeet Dipke (IANS)
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By PTI

Published : October 3, 2026 at 3:10 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്‌കെ. വരുന്ന ഒക്ടോബർ 10-നകം തൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്ന് അഭിജീത് പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് പിന്തുണയറിയിച്ച മമത ബാനർജിക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുക്കൊണ്ട് ദീപ്‌കെ തൻ്റെ എക്‌സ് അക്കൗണ്ടില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് ആണ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടത്. "ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം" എന്നായിരുന്നു മമത ബാനര്‍ജി നല്‍കിയ പിന്തുണയ്‌ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് അഭിജിത് എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ പ്രാദേശിക നിയമ ചട്ടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഈ പോസ്റ്റിന് എക്‌സ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

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ഈ പോസ്റ്റ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രാജ്യസഭാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഡെറക് ഒബ്രയൻ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പോസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നാലെ ഭയചകിതരായ സർക്കാരാണ് ഈ നിയന്ത്രണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ഒബ്രിയൻ ആരോപിച്ചു. തുടര്‍ന്നാണ് ഒക്ടോബർ 10-ന് മുമ്പ് സർക്കാർ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നീക്കം ചെയ്‌താലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്ന് അഭിജിത് മറുപടി നല്‍കിയത്.

ഇതിന് മുമ്പും ദീപ്‌കെയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വെബ്‌സൈറ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകളും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒക്ടോബർ പത്തിന് തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അക്കൗണ്ട് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന ആശങ്ക ദീപ്‌കെ പങ്കുവെച്ചത്

കോക്രോച്ചിന് പിന്തുണയുമായി മമത ബനര്‍ജി

വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കൽ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് മമത ബാനർജി കോക്രോച്ച് മൂവ്‌മെൻ്റിന് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി എത്തിയത്. "കോക്രോച്ച് (ജനതാ) പാർട്ടിക്കും യുവതലമുറയ്ക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങൾ പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്നുവെന്ന്" ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ പോയി മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടായി മമത പറഞ്ഞു.

നീറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ സിജെപി നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനും ബാനർജി നേരത്തെ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് മുംബൈയിലെ ശിവാജി പാർക്കിൽ സിജെപി പ്രതിഷേധം നടത്തി തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. പരിപാടിക്ക് മുംബൈ പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കുമാർ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒക്ടോബർ 10-ന് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്തറിൽ പുതിയൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദീപ്കെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഒക്ടോബർ 10-ലെ പ്രതിഷേധം സമാധാനപരമായ ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൗരന്മാരോട് അതിൽ പങ്കുചേരാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു.

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DIPKE REACTS X HANDLE RESTRICTION
DIPKE X ACCOUNT RESTRICTION
X POST THANKING MAMATA
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