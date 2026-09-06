ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി ബിജെപി എംപി ഡോ. ദിനേശ് ശർമ്മ
നിലവിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ അഡ്മിറൽ (റിട്ട.) ഡി കെ ജോഷിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് ദിനേശ് ശർമ്മ എത്തുന്നത്.
Published : September 6, 2026 at 1:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ പുതിയ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഡോ. ദിനേശ് ശർമ്മയെ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു നിയമിച്ചു. ഇതുസംബന്ധിച്ച് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ ശനിയാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 5) പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. അദ്ദേഹം ചുമതല ഏൽക്കുന്ന തീയതി മുതൽ നിയമനം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
നിലവിലെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ അഡ്മിറൽ (റിട്ട.) ഡി കെ ജോഷിക്ക് പകരക്കാരനായാണ് ദിനേശ് ശർമ്മ എത്തുന്നത്. 2017 ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡി കെ ജോഷിയായിരുന്നു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ. ഡോ. ദിനേശ് ശർമ്മയെ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളുടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറായി നിയമിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ച് ദിനേശ് ശർമ്മ
നിയമനത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ദിനേശ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഈ കടമ പൂർണമായും സമർപ്പണത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടെയും നിറവേറ്റുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാമന്ത്രിയും കൂടാതെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം എന്നിവർക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ നന്ദി അറിയിച്ചു. സുപ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചതിന് എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി. ഇവരുടെ ആശംസകളും അനുഗ്രഹവും നിരന്തരം പ്രചോദിപ്പിച്ചുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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ഇത് വെറുമൊരു പദവിയല്ലെന്നും ഭരണഘടനയോടും രാഷ്ട്രത്തോടും പൊതു സേവനത്തോടുമുള്ള ആഴമേറിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. പൂർണമായ സമർപ്പണത്തോടെയും സത്യസന്ധതയോടും ഈ കടമ നിറവേറ്റാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും വിശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു.
महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृहमंत्री जी एवं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार।।— Dr Dinesh Sharma BJP (@drdineshbjp) September 5, 2026
इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मैं सभी सम्मानित वरिष्ठजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी शुभकामनाओं और आशीर्वाद से… pic.twitter.com/o972GpxdcR
ഭരണഘടനാ തലവൻ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ
62 കാരനായ ദിനേശ് ശർമ്മ 2017 മുതൽ 2022 വരെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തായിരുന്നു. മുൻപ് ലഖ്നൗ മേയറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് രാജ്യസഭയിൽ എംപിയായി. 2023 ലെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി ശർമ്മയെ നാമനിർദേശം ചെയ്തു. എതിരില്ലാതെ അന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതുവഴി രാജ്യസഭയിൽ പാർലമെൻ്റ് അംഗമായി. നവംബർ 25 ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യസഭാ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. രാജ്യസഭയിലെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺമാരുടെ പാനലിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ്. ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഗവർണറാണ് ഭരണഘടനാ തലവൻ.
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