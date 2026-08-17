സിജെപി മോഡലില് 'ദിമാഗി നക്സല് പാര്ട്ടി'; ഒറ്റ ദിവസത്തിനുള്ളില് 2 ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ്
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമായി 'ദിമാഗി നക്സല് പാര്ട്ടി'. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദിമാഗി പരാമര്ശത്തെ വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്.
Published : August 17, 2026 at 3:05 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കോക്രോച്ച് ജനത പാര്ട്ടി രൂപപ്പെട്ട അതേ മാതൃകയില് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില് തരംഗമായി 'ദിമാഗി നക്സല് പാര്ട്ടി'. ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട പേജ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ടാണ് വലിയ പ്രചാരം നേടിയത്. 80ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തില് ചെങ്കോട്ടയില് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനിടെയുണ്ടായ ദിമാഗി നക്സല് പരാമര്ശമാണ് ദിമാഗി നക്സല് പാര്ട്ടിയുടെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമായത്. അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് 24 മണിക്കൂര് പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സാണ് പേജിന് സ്വന്തമാക്കാനായത്. അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്ഥാപക സ്ഥാനത്ത് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര് ഒരു 'ദിമാഗി ഇന്ത്യക്കാരന്' എന്നാണ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ നയങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് പേജിലുള്ളത്.
പാര്ട്ടിയുടെ പ്രത്യയ ശാസത്രം: ഇന്സ്റ്റഗ്രാം, എക്സ് അക്കൗണ്ടുകളിലെ പോസ്റ്റുകള് പ്രകാരം ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നവരാണ് ഈ പേജിന് പിന്നിലുള്ളത്. 'ഞങ്ങള് ഭഗത് സിങ്ങിന്റെ അനുയായികളാണ്. അവര് തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയോ ഞങ്ങളെ ദേശവിരുദ്ധരായി മുദ്രകുത്താനോ ശ്രമിച്ചാല് അറിയുക....അവര് ഭഗത് സിങ്ങിനെ അനാദരിക്കുകയാണ്.'
We are Followers of Bhagat Singh…— Dimagi Naxal Janta Party (@DNJP_India) August 16, 2026
If THEY try to suspend our accounts or label us Anti-Nationals..
Just know- They are disrespecting Bhagat Singh. pic.twitter.com/DdzMCcsVIV
ദിമാഗി നക്സല് പരാമര്ശം: ചെങ്കോട്ടയില് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിവാദ പരാമര്ശം. രാജ്യത്ത് സായുധരായ നക്സലുകളെ അമര്ച്ച ചെയ്തെങ്കിലും തലച്ചോറില് ഇപ്പോഴും നക്സലിസം കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സായുധ നക്സലിസം ഇല്ലായെങ്കിലും സമൂഹത്തില് അശാന്തിയും അക്രമവും ഉണ്ടാക്കാന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദിമാഗി നക്സലുകള്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അത്തരം ശ്രമങ്ങള് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത്തരം ചിന്തകളുള്ളവര് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ സ്വാധീനിക്കുകയും ബ്രെയിന് വാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ ഭാവിയാണ് ഇത്തരത്തില് തീവ്രവാദം ഇല്ലാതാക്കിയത്. തീവ്രവാദം കാരണം രാജ്യത്തെ നിരവധി അമ്മമാര്ക്ക് മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങള് ഒരു പരിധി വരെ ഇല്ലാതാക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിത് പൂര്ണമായും തുടച്ച് നീക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്ശിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്: സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായാണ് കോണ്ഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയത്. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരാളികളെ പ്രധാനമന്ത്രി അര്ബണ് നക്സല് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇപ്പോള് അവരെ ദിമാഗി നക്സല് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവില്ലായ്മയെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ദിമാഗി നക്സല് ആയതില് താന് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് സീനിയര് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിന്ദംബരന്.
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