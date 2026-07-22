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'ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളാണ്'; സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ആയുധമാക്കി 'ജെൻ സി' തലമുറ

തെരുവിൽ സമരക്കാരെ നേരിടാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും, കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പടരുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തുക ഭരണകൂടത്തിന് എളുപ്പമാകില്ല

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CJP protest, APJ Abdul Kalam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 2:59 PM IST

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ന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി ഏതാണ്? വേദിയിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ ചോദ്യത്തിന് കാതോർത്ത് നിന്ന ഇന്ത്യയുടെ മിസൈൽ മാനോട് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു വിദ്യാർഥി ചോദിച്ചു. അതിനുള്ള മറുപടി വ്യക്തവും കൃത്യവുമായിരുന്നു. 'ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി ആ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളാണ്' - പുതുതലമുറയെ സ്വപ്‌നത്തിൻ്റെ അഗ്നി ചിറകുകളിലേന്തി ഉയർന്ന് പറക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ച ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്നാമത് രാഷ്‌ട്രപതിയായ എപിജെ അബ്‌ദുൽ കലാം അന്ന് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു...

ഏതൊരു കാലത്തും കാലിക പ്രസക്തി ചോർന്ന് പോകാത്ത എപിജെ അബ്‌ദുൽ കലാം എന്ന ആ മഹാനായ നേതാവിൻ്റെ മഹത്തായ വചനങ്ങളിൽ ഒന്ന് കൂടി ഇതാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുകയാണ്, യുവാക്കള്‍ക്കിടിയിലും രാജ്യത്തും ചര്‍ച്ചയാകുകയാണ്. കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച സിനിമകളെന്ന് ചില സിനിമകളെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് പോലെ കാലത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്‍. അതാണ് എപിജെ അബ്‌ദുൽ കലാം.

'ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല സ്വപ്‌നം, നിങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതാണ്‌" എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വപ്‌നങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു നിർവ്വചനം നൽകിയ കലാം യുവാക്കൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിനും വളർച്ചക്കും എത്രത്തോളം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും വളർന്ന് വരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ശക്തികൾക്ക് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു.

വർഷമെത്ര കഴിഞ്ഞു... ഇന്ത്യയിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും മാറി മാറി വന്നു... ഇന്ത്യ എന്ന ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്‌ട്രീയ അന്തരീക്ഷവും മാറി... എല്ലാത്തിനും മാറ്റം സംഭവിച്ചു... അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റ പ്രസംഗം വേദിയിലിരുന്ന് കേട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി അലങ്കരിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന സ്‌കൂൾ യൂണിഫോമണിഞ്ഞ ആയിരങ്ങൾ ഇന്ന് തെരുവിലാണ്.

രാജ്യം ഇന്നേവരെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത യുവാക്കളുടെ സമര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കിടയിൽ മരണമില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ ജന്തർ മന്ദിറിന് മുന്നിൽ വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നുവെന്നാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെങ്ങും പ്രചരിക്കുകയാണ്. എപിജെ അബ്‌ദുൽ കലാം എന്ന മനുഷ്യനും. നീതിക്കായി പോരാടുന്ന കൈകളെ ചങ്ങലക്കിടുന്ന ഭരണത്തിനെതിരെയും പൊലീസിൻ്റെ ലാത്തി ചാർജിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്ന യുവാക്കൾക്കിടയിലും സമര മുഖങ്ങളിലും കലാമിൻ്റെ വീക്കുകൾ വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിച്ചു.

കാലാതീതമായ കലാമിൻ്റെ വാക്കുകളും ഭരണ പിഴവുകൾക്കെതിരെ ശബ്‌ദമുയർത്തുന്ന സിജെപിയിലെ യുവാക്കളുമാണ് ഇന്ന് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം റീൽസ് ഭരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു പക്ഷം പാറ്റകളല്ലെന്നും മറിച്ച് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരെ വിറപ്പിക്കാന്‍ കഴിവുള്ള ഉഗ്ര ശക്തികളെന്ന് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന ഓരോ പ്രതിഷേധവും ഉയരുന്ന ഓരോ ശബ്‌ദവും...

തെരുവിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് യുവാക്കൾ അണിനിരക്കുമ്പോൾ തന്നെ, അതിലും ശക്തമായ പിന്തുണയാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. എക്സ് (ട്വിറ്റർ), ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് 'സി.ജെ.പി' ഹാഷ്‌ടാഗുകളുമായി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. രാജ്യം കണ്ട മുൻകാല സമരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി, അതിവേഗമാണ് സി.ജെ.പിയുടെ സമര വാർത്തകളും ദൃശ്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.

സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ആയുധമാക്കി 'ജെൻ സി' തലമുറ

ഇന്ത്യയിലെ 'ജെൻ സി' അഥവാ പുതിയ തലമുറ നയിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവമായി ഈ സമരം മാറിയിരിക്കുന്നു. സമരവേദികളിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളും, പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്ജിൻ്റെ വീഡിയോകളും, വിദ്യാർഥികളുടെ വൈകാരികമായ പ്രതികരണങ്ങളും മിനിറ്റുകൾക്കകമാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എക്സിലും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപാഠികളുടെയും ഭാവിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് യുവാക്കളാണ് ലൈക്കുകളിലൂടെയും ഷെയറുകളിലൂടെയും ഈ സമരത്തിൽ അണിചേരുന്നത്.

സമരത്തിന് കരുത്തായി 'ഹാഷ്‌ടാഗ്' തരംഗം

ദേശീയ തലത്തിൽ എക്സ് (ട്വിറ്റർ) പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ 'CJPProtest', 'EducationReform', 'ResignDharmendraPradhan' തുടങ്ങിയ ഹാഷ്‌ടാഗുകൾ ദിവസങ്ങളായി ട്രെൻഡിംഗിൽ ഒന്നാമതാണ്. സി.ജെ.പിയുടെ ആശയങ്ങളെയും സമാധാനപരമായ സമരരീതികളെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളും മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരായ മാതാപിതാക്കളും അധ്യാപകരും വരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിപ്പുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലുകൾക്ക് വൻ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ട്രോളുകളും മീമുകളും; പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖം

വെറുമൊരു രാഷ്ട്രീയ വാക്പോരിനപ്പുറം, സർക്കാരിൻ്റെ വീഴ്ചകളെയും പരീക്ഷാ മാഫിയകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുന്ന ട്രോളുകളും മീമുകളുമാണ് ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് ഈ സമരത്തിന് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി നൽകുന്നത്. ലളിതവും എന്നാൽ ചിന്തോദ്ദീപകവുമായ ഇത്തരം മീമുകൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി ജനങ്ങളെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, തെരുവിൽ സമരക്കാരെ നേരിടാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും, കോടിക്കണക്കിന് വരുന്ന ജനങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പടരുന്ന ഈ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്തുക ഭരണകൂടത്തിന് എളുപ്പമാകില്ല.

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TAGGED:

APJ ABDUL KALAM WORDS TRENDING
CJP PROTEST
EDUCATIONREFORM
RESIGNDHARMENDRAPRADHAN
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