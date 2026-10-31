പെൻഷൻകാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്; വീട്ടിലിരുന്ന് ജീവൻ പ്രമാൺ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്പ്പിക്കാം, ക്യാമ്പയിന് നാളെ തുടക്കം
പെൻഷൻകാർക്ക് ബാങ്കുകളോ ഓഫിസുകളോ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഫോണുകൾ വഴി ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം.
Published : October 31, 2026 at 4:20 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിൻ്റെ വിദൂര കോണുകളിലുള്ള പെൻഷൻകാർക്ക് സേവനം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നവംബർ ഒന്ന് മുതൽ 30 വരെ ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കും. കേന്ദ്ര പെൻഷൻ-പെൻഷനേഴ്സ് ക്ഷേമ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിനില് ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 2,000-ത്തിലധികം നഗരങ്ങളിലും ജില്ലകളിലും നടപ്പിലാക്കും.
പെൻഷൻ തടസമില്ലാതെ ലഭിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ജീവൻ പ്രമാൺ സമര്പ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് പെൻഷൻകാർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ജീവൻ പ്രമാൺ (ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്) ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. സ്മാർട്ട്ഫോണിലൂടെയുള്ള മുഖം തിരിച്ചറിയൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് ഈ ക്യാമ്പയിനിൽ പ്രത്യേക മുൻഗണന നൽകുന്നു. പെൻഷൻകാർക്ക് ബാങ്കുകളോ ഓഫിസുകളോ സന്ദർശിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലിരുന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഫോണുകൾ വഴി ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റെ ബാങ്ക് , പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രധാന ബാങ്കുകൾ, ഇപിഎഫ്ഒ, റെയിൽവേ, ബിഎസ്എൻഎൽ, യുഐഡിഎഐ , ഐടി മന്ത്രാലയം എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുന്ന മുതിർന്ന പെൻഷൻകാർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വീട്ടിലെത്തി സേവനം നൽകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ദൂരദർശൻ , ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ , പ്രസ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ എന്നിവയിലൂടെ സർക്കാർ ഈ ക്യാമ്പയിനെക്കുറിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തും. ഓഡിയോ, വിഷ്വൽ, പ്രിൻ്റ് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പയിന് പൂർണ പിന്തുണ നൽകും. കൂടാതെ, സന്ദേശങ്ങൾ, ട്വീറ്റുകൾ , ജിംഗിളുകൾ (പ്രചാരണ ഗാനങ്ങൾ), ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും ക്യാമ്പയിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കും.
കൂടുതൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ആരോഗ്യ പരിശോധനാ ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കും. പെൻഷൻകാർക്ക് ആധാർ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി, ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയിലായിരിക്കും ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുക. ആവശ്യമുള്ളയിടങ്ങളിൽ പെൻഷൻകാർക്ക് അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ സേവനങ്ങൾ എത്തിച്ചുനൽകും.
ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുകയും, പരാതികൾക്ക് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണുകയും ചെയ്യും. ഡിഎൽസി കാമ്പെയ്നിൻ്റെ ശരിയായതും സുഗമവുമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, നിരീക്ഷണത്തിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കും.
തെരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓൺ-ഗ്രൗണ്ട് അവലോകനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തും. പെൻഷൻകാർ കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പങ്കാളികളാണ് മെഗാ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നത് ഈ മെഗാ ക്യാമ്പുകളിൽ ഡിപിപിഡബ്ല്യുവിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുക്കും.
എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
പെൻഷൻകാർക്ക് തങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനായി നൽകുന്ന ആധാർ അധിഷ്ഠിത ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഡിജിറ്റൽ ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇതിനെ ജീവൻ പ്രമാൺ പത്ര എന്നും വിളിക്കുന്നു. പെൻഷൻകാർ ബാങ്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ പോലുള്ള അംഗീകൃത പെൻഷൻ വിതരണ ഏജൻസികൾക്ക് ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് അവരുടെ പെൻഷൻ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
Also Read: ഈ വര്ഷം ഒക്ടോബർ വരെ കശ്മീരിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 23 പേർ; 19 ഭീകരർ, 2 ജവാൻമാർ, 2 സാധാരണക്കാർ, കണക്കുകള് പുറത്ത്