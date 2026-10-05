തടവുകാരനെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യാജ ഉത്തരവിലൂടെ വിട്ടയച്ചു, ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു; കർണാടക ജയിൽ ഡിഐജി അറസ്റ്റിൽ
2018 നവംബർ 13-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് അറസ്റ്റിലായ കർണാടക ജയിൽ ഡിഐജി എം സോമശേഖർ.
Published : October 5, 2026 at 8:55 PM IST
ബെംഗളൂരു: വ്യാജ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് തയാറാക്കി ജീവപര്യന്തം തടവുകാരനെ ജയിൽ മോചിതനാക്കാൻ സഹായിച്ച സംഭവത്തിൽ കർണാടക ജയിൽ ഡിഐജി അറസ്റ്റിൽ. സംഭവ സമയം ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിലെ അന്നത്തെ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടും നിലവിൽ കലബുറഗിയിലെ ജയിൽ ഡിഐജിയുമായ എം. സോമശേഖറിനെയാണ് പരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രാഥമിക അന്വേഷണ വേളയിൽ വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചുവെന്നും കേസിൽ പങ്കാളിയായതുമടക്കമുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ഒമ്പതാം എസിജെഎം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം സോമശേഖറിനെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഒക്ടോബർ 9 വരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. 2018 നവംബർ 13-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഈ കാലയളവിൽ വ്യാജ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉപയോഗിച്ച് ശങ്കർ എന്ന തടവുകാരൻ ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതനായി.
സംഭവം പുറത്തറിഞ്ഞതോടെയാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. വ്യാജ ഉത്തരവ് തയ്യാറാക്കാൻ സഹായിച്ചെന്നാരോപിച്ച് സെൻട്രൽ ജയിലിലെ സെൻ്റൻസ് പ്രിസണേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ശ്രീകാന്തിനെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ, അക്കാലത്ത് ജയിൽ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന സോമശേഖറിന് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സൂചനകൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചു. ഭർത്താവിൻ്റെ മോചനത്തിൽ അന്നത്തെ സൂപ്രണ്ടിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ശങ്കറിൻ്റെ ഭാര്യയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒക്ടോബർ 4-ന് സോമശേഖറിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തു. കേസിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവയ്ക്കുകയും അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഈ കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതിയാണ് സോമശേഖറെന്നും അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹൈക്കോടതിയെയും സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ച് പ്രതി
2001-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായിരുന്നു ശങ്കർ. 2004-ൽ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പ്രത്യേക കോടതി പ്രതിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും 10,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. ശിക്ഷാവിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് ശങ്കർ ഹൈക്കോടതിയെയും പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയെയും സമീപിച്ചെങ്കിലും ഇരു കോടതികളും അപ്പീലുകൾ തള്ളുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന്, വ്യാജ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കി ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇയാൾ പദ്ധതിയിട്ടതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. 2018 നവംബറിൽ, ജയിൽ അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ വ്യാജ ഉത്തരവ് ഹാജരാക്കുകയും 10,000 രൂപ പിഴ അടച്ച് ജയിൽ മോചിതനാവുകയും ചെയ്തു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വ്യാജ ഉത്തരവ് കണ്ടെത്തിയത്. മോചനത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ശങ്കറിൻ്റെ മോചനം സാധ്യമാക്കാൻ വ്യാജ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാരോപിച്ച് ജയിൽ വകുപ്പിന് ഒരു അജ്ഞാത കത്ത് ലഭിച്ചു.
വകുപ്പ് വിഷയം പരിശോധിക്കുകയും, ഉത്തരവ് സ്ഥിരീകരണത്തിനായി സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. അതൊരു വ്യാജ ഉത്തരവാണെന്ന് പിന്നീട് നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്ന്, പരപ്പന അഗ്രഹാര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ ഇൻ-ചാർജ് സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന കെ ബി ക്ഷേത്രി, ശങ്കറിനെതിരെ പരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് കേസെടുക്കുകയും ജൂണിൽ മൈസൂരുവിൽ വച്ച് ശങ്കറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
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ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എഫ്.ഡി.എ ആയ ശ്രീകാന്തിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിൽ സോമശേഖറിനുള്ള പങ്കിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിന്നീട് ശേഖരിച്ചു. ലൈംഗിക ചൂഷണ ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പ്രതികളും ശങ്കറിൻ്റെ ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തെന്ന ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷണത്തിൽ പുറത്തുവന്നു.
അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഈ വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും ആരോപണങ്ങളിൽ തുടർ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പരപ്പന അഗ്രഹാര പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവങ്ങളുടെ പൂർണമായ ക്രമം മനസ്സിലാക്കാനും, മറ്റ് പ്രതികളുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത വരുത്താനും, ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടയാളുടെ മോചനത്തിനായി വ്യാജ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എന്ന് കണ്ടെത്താനുമുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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