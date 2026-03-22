"ഡീസല് വില വര്ധനവില് നിന്ന് ഗുജറാത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കണം"; കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് മന്ത്രി ജിതു വഘാനി
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചില്ലറ ഉപഭോക്താക്കളായി കണക്കാക്കണമെന്നും വർധനവിൽ നിന്ന് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് "പ്രത്യേക ഒഴിവാക്കൽ" നൽകണമെന്നും കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജിതു വഘാനി.
Published : March 22, 2026 at 1:55 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സബ്സിഡി നിരക്കിൽ ഡീസൽ ലഭിക്കുന്നത് തുടരും. ഡീസൽ വില വര്ധനവില് നിന്ന് ഗുജറാത്തിലെ മത്സ്യതൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെട്രോളിയം വകുപ്പുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് മന്ത്രി ജിതു വഘാനി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ വിഷയം കേന്ദ്രസർക്കാരുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണിതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ബോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീസലിൻ്റെ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 22.43 രൂപ വർധിപ്പിച്ച നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും, പ്രത്യേക ഒഴിവാക്കൽ പരിഗണിച്ച് മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വഘാനി പറഞ്ഞു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ചില്ലറ ഉപഭോക്താക്കളെപ്പോലെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. "പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം, ഗുജറാത്തിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ന്യായമായ പ്രാതിനിധ്യം കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ബോട്ടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീസലിൻ്റെ വിലയിൽ 22.43 രൂപ വർധിപ്പിച്ചത് പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്രം ഭാരത് പെട്രോളിയത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചു" ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ગુજરાત રાજ્યના માછીમારોના હિતમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે.— Jitu Vaghani (@jitu_vaghani) March 21, 2026
વૈશ્વિક પરિસ્થિતિને કારણે ડીઝલના ભાવમાં થયેલા વધારા વચ્ચે, ગુજરાતના માછીમારોને મળતી સબસિડી યથાવત રાખવાનો મહત્વકાંક્ષી નિર્ણય માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી ના માર્ગદર્શન હેઠળ લેવામાં… pic.twitter.com/tbdbuUCoG3
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസം നൽകണമെന്ന് ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വഘാനി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പശ്ചിമേഷ്യന് സംഘര്ഷത്തെ തുടര്ന്ന് പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് പെട്രോളിൻ്റെ വില വെള്ളിയാഴ്ച ലിറ്ററിന് രണ്ട് രൂപ വർധിപ്പിച്ചു, അതേസമയം വ്യാവസായിക ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിൽക്കുന്ന ഡീസലിന്റെ നിരക്ക് ലിറ്ററിന് 22.43 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു.
മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഡീസൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഗുജറാത്ത് സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഭാരത് പെട്രോളിയവുമായി ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അടുത്തിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഡീസൽ വില ലിറ്ററിന് 22.43 രൂപ വർധിപ്പിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത്.
പശ്ചിമേഷ്യന് യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചു. ഇതോടെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വ്യാവസായിക ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ബൾക്ക് ഡീസലിന്റെ വില ലിറ്ററിന് 22.43 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾക്ക് നൽകുന്ന ഡീസലിനും വില വർധന ബാധകമാക്കിയത് സംസ്ഥാനത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയത്. ആഗോള എണ്ണ വിപണികൾ അസ്ഥിരമായി തുടരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വിശാലമായ വില പരിഷ്കരണം വരുന്നത്.
പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഇന്ധന വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയത്തിലെ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ പറഞ്ഞു. “രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന മൊത്തം പെട്രോളിൻ്റെ 2%-4% വരെ വരുന്ന പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിൽ ചില വർധനവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.സാധാരണക്കാർക്ക് വിലയിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല” സുജാത ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില നിയന്ത്രണം നീക്കിയതിനാൽ ഇന്ധന വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളാണെന്നും സർക്കാർ നേരിട്ട് നിരക്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.