ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിലെ കണ്ണികൾ കോയമ്പത്തൂരിലും എത്തി? അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പൊലീസ്
2022-ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന കാർ സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ സംഭവമാണ് ഡൽഹി കാർ സ്ഫോടനമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു.
Published : November 13, 2025 at 4:56 PM IST
ചെന്നൈ: ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടന കേസിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ പുതിയ വഴിത്തിരിവ്. ഡൽഹി നടന്ന കാർ സ്ഫോടനവും 2022-ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന കാർ ബോംബ് സ്ഫോടനവും സമാനമാണെന്ന് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. ചെങ്കോട്ട സ്ഫോടനത്തിനിലെ പ്രതികള് കോയമ്പത്തൂരിൽ എത്തിയോ എന്നതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കോയമ്പത്തൂർ പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി.
2022 ഒക്ടോബറിലാണ് സമാന സംഭവം നടന്നത്. ഒക്ടോബര് 23ന് കോയമ്പത്തൂരിന് സമീപമുള്ള ഉക്കടത്ത് ഈശ്വരന് കോവില് തെരുവിലുള്ള പുരാതന അരുള്മിഗു കോട്ടൈ സംഘമേശ്വര് തിരുക്കോവില് ക്ഷേത്ര പരിസരത്താണ് കാര് ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. ചാവേറായ ജമേഷ മുബീന് എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ഐഎസ്ഐസ് അനുഭാവിയാണെന്നും എന്ഐഎ അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
രണ്ട് സംഭവങ്ങളിലും കാർ റോഡിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് ദുരന്തം നടന്നത്. കോയമ്പത്തൂർ സംഭവത്തിൽ കാറിലെ സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാർ തകർന്നു. കാറിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിരവധി ആണികളും വെടിയുണ്ടകളും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഡൽഹി സംഭവത്തിൽ, കാറിൽ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ്, ഇന്ധനം, ഡിറ്റണേറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം മൂലമാണ് കാർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, രണ്ട് സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോയമ്പത്തൂർ പൊലീസ് തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
സമാന രീതിയിലുള്ള സംഭവമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നിലുള്ളവർ കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശിച്ചിരിക്കാമെന്ന് കോയമ്പത്തൂർ പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
2022 മുതൽ, കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടന സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 140 ലധികം പേരെ പൊലീസ് നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. "കോയമ്പത്തൂർ കാർ സ്ഫോടനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അന്വേഷണ വലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കോയമ്പത്തൂർ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുമായി അടുപ്പമുള്ള ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. സംശയിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റും പൊലീസും നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുവരുന്നു" എന്ന് കോയമ്പത്തൂർ പൊലീസിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കർണാടകയിലെ ടിഫിൻ ബോക്സ് ബോംബ് സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ ഡൽഹിയിലെ കാർ സ്ഫോടന സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കോയമ്പത്തൂർ സന്ദർശിച്ചിരുന്നോ എന്നാണ് രഹസ്യ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.
"ഈ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഡോക്ടർമാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണ വലയം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എൻഐഎയുടെയും സെൻട്രൽ ഇൻ്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് പൊലീസിൻ്റെയും സഹായം തേടി" എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിങ്കളാഴ്ച (നവംബർ 10) വൈകിട്ട് 6.50നാണ് ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുള്ള സിഗ്നലിൽ സ്ഫോടനം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. നിരവധി പേർ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസും എൻഐഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തീവ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
ഈ സംഭവത്തിൽ കാർ ഓടിച്ചത് കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടറായ ഉമർ നബിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡിഎന്എ പരിശോധനയിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായി. സംഭവത്തിനു ശേഷം ചിതറിക്കിടന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ഡിഎൻഎ പരിശോധനയിലൂടെയാണ് വ്യക്തമായത്. ഉമറാണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംശയം തോന്നിയതിന് പിന്നാലെ പുല്വാമയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സാമ്പിളുകള് ശേഖരിക്കുകയായിരുന്നു.
