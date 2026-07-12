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അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പൈതൃക മ്യൂസിയം; ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യൻ സംസ്‌കാരവും ചരിത്രവും ലോകത്തിന് മുന്നിലെത്തിക്കൽ

ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായ അമിതാഭ് ശർമയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

INDIA MUSEUM IN WASHINGTON DC INDIAN DIASPORA EDUCATIONIST AMITABH SHARMA PROJECT HISTORY AND HERITAGE OF INDIA
Representational Image (IANS)
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By PTI

Published : July 12, 2026 at 4:47 PM IST

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വാഷിങ്ടൺ: അമേരിക്കൻ തലസ്ഥാനമായ വാഷിങ്ടണിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷത്തെ ചരിത്രവും സമ്പന്നമായ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകവും ആഗോള സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രഥമ 'ഇന്ത്യാ പൈതൃക മ്യൂസിയം' (India Heritage Museum) സ്ഥാപിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ വംശജരുടെ കൂട്ടായ്മയായ 'ഇന്ത്യ ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്റർ' ആണ് ഈ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ. സിന്ധു നദീതട സംസ്‌കാരം മുതൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ആഗോള വളർച്ച വരെയുള്ള ചരിത്രയാത്രയാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഒരുക്കുക. ​പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വളരുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, ശാസ്ത്രനേട്ടങ്ങൾ, കലകൾ, ആത്മീയ പാരമ്പര്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നൽകുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

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10 ഗാലറികളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും സംസ്‌കാരവും

വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഇൻ്ററാക്‌ടീവ് എക്‌സിബിറ്റുകൾ, മൾട്ടിമീഡിയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ സന്ദർശകർക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മ്യൂസിയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനായ അമിതാഭ് ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, 2013-ൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി വാഷിങ്ടണിൽ വാങ്ങിയ കെട്ടിടം അനുവദിച്ചു തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അധികൃതരെ സമീപിച്ചതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അത് സാധ്യമായില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങി കെട്ടിടം നിർമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

മ്യൂസിയത്തിൽ ആകെ പത്ത് ഗാലറികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. സിന്ധു നദീതട സംസ്‌കാരം, വേദകാല പാരമ്പര്യം, ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക നവീകരണങ്ങൾ, ആത്മീയ പൈതൃകം, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച വീരചരിത്രങ്ങൾ, കലാ-സാംസ്‌കാരിക സമ്പത്ത്, കൊളോണിയൽ അധിനിവേശവും സ്വാതന്ത്ര്യസമരവും, സ്വാതന്ത്ര്യസമര നായകർ, ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, ഭാവിയിലെ ആഗോള നേതൃത്വ ദർശനം എന്നിവ ഓരോ ഗാലറിയിലും അവതരിപ്പിക്കും.

കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി ചരിത്രകാരന്മാർ, പുരാവസ്‌തു ഗവേഷകർ, ഇന്ത്യൻ പഠന വിദഗ്‌ധർ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി വിവരങ്ങളുടെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷമാണ് പദ്ധതിയുടെ ഉള്ളടക്കം തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് അമിതാഭ് ശർമ പറഞ്ഞു.

ആഗോള സമൂഹത്തിന് ഇന്ത്യയെ അടുത്തറിയാനുള്ള വേദി

ഇന്ത്യൻ വംശജർ മാത്രമല്ല, അമേരിക്കയിലെ വിവിധ വംശീയ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, സംസ്‌കാരം, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ, വൈവിധ്യത്തിലെ ഐക്യം, ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആഗോള വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രമായാണ് ഈ മ്യൂസിയം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്.

ചരിത്രാവതരണങ്ങൾക്കൊപ്പം സെമിനാറുകൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ബൗദ്ധിക സംവാദങ്ങൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കാനാകുന്ന ആധുനിക ഓഡിറ്റോറിയവും മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകും. ഭാവിയിൽ ജോർജിയയിലെ അറ്റ്ലാൻ്റയിലും അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിലുമായി സമാനമായ മ്യൂസിയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് അമിതാഭ് ശർമ അറിയിച്ചു.

പദ്ധതിക്ക് ഏകദേശം 1.2 മുതൽ 1.4 കോടി അമേരിക്കൻ ഡോളർ വരെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഇന്ത്യ ഹെറിറ്റേജ് സെൻ്റർ അറിയിച്ചു. സമ്പന്നരായ വ്യക്തികൾ, കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഗ്രാന്റുകൾ, ക്രൗഡ് ഫണ്ടിംഗ്, സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണ എന്നിവയിലൂടെ ആവശ്യമായ തുക സമാഹരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ നാഗരികതയും ചരിത്രവും ആഗോളതലത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തമായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ട സമയമാണിതെന്നും, വരുംതലമുറകൾക്ക് യഥാർഥ ചരിത്രവും പൈതൃകവും കൈമാറുന്ന സ്ഥിരം സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമായി ഈ മ്യൂസിയം മാറുമെന്നും പദ്ധതിയുടെ സംഘാടകർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.

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TAGGED:

INDIA MUSEUM IN WASHINGTON DC
INDIAN DIASPORA
EDUCATIONIST AMITABH SHARMA PROJECT
HISTORY AND HERITAGE OF INDIA
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