'എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ്'; ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ധ്രുവ് റാഠി
ഇന്നലെ രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ധ്രുവ് റാഠിയെ നീണ്ട 20 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് വിട്ടയക്കുന്നത്.
Published : October 11, 2026 at 2:55 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി പൊലീസ് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതല്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് പ്രമുഖ യൂട്യൂബറും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ ധ്രുവ് റാഠി. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ധ്രുവ് റാഠിയെ 20 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോയിലാണ് ഡൽഹി പൊലീസിനെതിരെ ധ്രുവ് റാഠി രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.
"എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ ആയിരുന്നില്ല. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ സാധാരണ വേഷം ധരിച്ച 20തോളം ആളുകളാണ് രാവിലെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. ബെഡ്റുമിൽ കിടന്നുറുങ്ങുകയായിരുന്ന എന്നെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയത്", ധ്രുവ് റാഠി പറഞ്ഞു.
ശരീരമാസകലം പരിക്കേറ്റവെന്നും ചെരുപ്പ് ധരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ ശേഷം അഭിഭാഷകനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അതിനൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു.
I was not arrested or detained, I was KIDNAPPED. Thank you for your support, here's the full story 👇 https://t.co/gcN8cAUOmY— Dhruv Rathee (@dhruv_rathee) October 11, 2026
ഇതൊരു അറസ്റ്റോ തടങ്കലോ അല്ലാത്തതിനാലാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. പൊലീസുകാർ യൂണിഫോമിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോടെ താൻ പോകുമായിരുന്നു എന്നും അതാണ് നിയമപരമായ അറസ്റ്റെന്നും ധ്രുവ് റാഠി പറഞ്ഞു.
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താൻ വിദേശ പൗരനാണെന്ന പ്രചാരണം തിർത്തും വ്യാജമാണ്. തൻ്റെ പാസപോർട്ട് ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് ധ്രുവ് റാഠി പറഞ്ഞു. ഏതൊരു സാധരണ പൗരനുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ തനിക്കുമെണ്ടെന്ന് ധ്രൂവ് റാഠി വ്യക്തമാക്കി.
ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥയാണ്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അടിയന്തരവസ്ഥയിലോ ഉത്തര കൊറിയയിലോ ആണ് നടക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഇത് നടക്കുന്നു എന്ന് ധ്രുവ് റാഠി പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്തോറും അവർ ശക്തമായി തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിച്ചാലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തും. നിലവിൽ താൻ സുരക്ഷികതനാണെന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാനായി വീടിന് ചൂറ്റും ആളുകൾ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ധ്രുവ് റാഠി വ്യക്തമാക്കി.
ഒക്ടോബർ 10 ന് സിജെപി അഹ്വാനം ചെയ്ത ജന്തർ മന്തർ 2.O പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഗുരുഗ്രാമിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ധ്രുവ് റാഠിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നത്. നീണ്ട 20 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധങ്ങളില് പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് നിര്ദ്ദേശത്തോടെയാണ് ധ്രുവ് റാഠി അടക്കമുള്ളവരെ വിട്ടയച്ചത്.
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