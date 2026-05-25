'ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തിയത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിലല്ല'; ഉദയനിധിക്ക് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനൻ്റെ മറുപടി
ഡിഎംകെയുടെ ദുർഭരണവും അതിൻ്റെ ജനവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയവും കാരണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്മേലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ.
Published : May 25, 2026 at 8:44 AM IST
ചെന്നൈ: ബിജെപിയുടെ വൻവിജയത്തിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസാണെന്ന ഡിഎംകെ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ്റെ പരാമർശം തള്ളി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളാണ് എക്കാലവും പരമാധികാരികൾ. രാജ്യത്തെ ആരു ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡിഎംകെയുടെ ദുർഭരണത്തിലും ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസം പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾക്കായി ചെന്നൈയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി.
തുടർച്ചയായ ഉജ്വല വിജയങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുമാണെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ കരുതിയിരുന്നതെന്ന് ഉദയനിധി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ബിജെപി വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർഥ കാരണം കോൺഗ്രസാണെന്നാണ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ഡിഎംകെ യുവജന വിഭാഗം യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ പ്രധാന കക്ഷിയായ ഡിഎംകെ തന്നെ ഇത്തരമൊരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയത്. രാജ്യത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്വാധീനം പരമാവധി ഇല്ലാതാവുന്നത് ബിജെപിക്ക് ഗുണകരമാവുന്നു എന്ന രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമാണ് ഡിഎംകെ നേതാവ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. എന്നാൽ നിലവിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപിക്ക് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടെന്നും ഡിഎംകെ സർക്കാർ സമ്പൂർണ പരാജയമാണെന്നും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തിരിച്ചടിച്ചു.
ഡിഎംകെയുടെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ തമിഴ്നാട്ടിൽ ബിജെപി ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് നടത്തുന്നത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിടുന്ന വലിയ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് ഡിഎംകെ നേതാക്കൾ മറ്റ് കക്ഷികൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ മികച്ച രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ ബിജെപിക്ക് കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദം
രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ നീറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ വീഴ്ചകളിലും കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. നീറ്റിലെ ക്രമക്കേടുകളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാനും രാജിവയ്ക്കണമെന്നാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഔദാര്യത്തിലല്ല ബിജെപി അധികാരത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ലഭിച്ച കൃത്യമായ ജനവിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നിർവഹിക്കുന്നത്.
ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന നീറ്റ് ക്രമക്കേടുകളിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കും. വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവിയിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും സർക്കാർ തയാറല്ല. മെഡിക്കൽ പ്രവേശന നടപടികൾ സുതാര്യമാക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യം നിരന്തരം ഭരിക്കാനുള്ള അധികാരം ജമീന്ദാരി സംവിധാനം പോലെ പാരമ്പര്യമായി തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോഴും കരുതുന്നതെന്ന് പ്രധാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ആരു രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. പ്രതിപക്ഷം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ നിരന്തരം ഉന്നയിച്ച് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.
വൻകിട അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും മുഖമുദ്രയാക്കിയ കോൺഗ്രസിനും ഡിഎംകെയ്ക്കും ബിജെപിയെ വിമർശിക്കാൻ യാതൊരു ധാർമിക അവകാശവുമില്ല. രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എൻഡിഎ സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നയങ്ങൾക്കൊപ്പമാണെന്ന് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതായും ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മൂന്നാം വട്ടവും ഭരണത്തുടർച്ച മികച്ച രീതിയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞത് സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ ഭരണനേട്ടമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ എന്നും മുന്നിലാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
