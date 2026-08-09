'ജെൻ സിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു; പദവി എനിക്ക് പ്രധാനമല്ല': നീറ്റ് വിവാദത്തിൽ രാജിവച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ
നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ശ്രമിച്ചതിനാലാണ് താൻ രാജിവച്ചതെന്നും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തെക്കാൾ പ്രധാനം രാജ്യത്തെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
Published : August 9, 2026 at 10:01 AM IST
ഭുവനേശ്വർ: ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിലും രാജ്യത്താകമാനവും ഉയർന്ന നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഒടുവിൽ പ്രതികരിച്ച് ബിജെപി മുതിർന്ന നേതാവ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ. രാജ്യത്തെ 'ജെൻ സി' (Gen Z) കുട്ടികളെയും യുവാക്കളെ ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് താൻ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതെന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഭുവനനേശ്വറിലെ ജിഎം സര്വകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ജൂലൈ 25 നാണ് പ്രധാൻ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ട് താൻ സ്വയം രാജിവയ്ക്കാൻ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"ജെൻ സി നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്. എന്നാൽ ചിലർ അവരെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും രണ്ട് കോടിയോളം കുട്ടികളാണ് ജനിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനിടെ 20 കോടി കുട്ടികൾ ജനിച്ചു. അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളുമുണ്ട്, അവരാണ് ഇന്ത്യയെ 'വിശ്വഗുരു' ആക്കുന്നത്. അതിനാൽ എനിക്ക് ഈ പദവി പ്രധാനമായിരുന്നില്ല," പ്രധാൻ വ്യക്തമാക്കി.
നവീൻ പട്നായിക്കിനും ബിജെഡിക്കും എതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
റെയ്റോഖോളിൽ നടന്ന മറ്റൊരു പൊതുപരിപാടിയിൽ മുൻ ഒഡീഷ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെഡി അധ്യക്ഷനുമായ നവീൻ പട്നായിക്കിനെതിരെ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആഞ്ഞടിച്ചു. വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം ബിജെഡി യുവജനവിഭാഗം തനിക്കെതിരെ ഉയർത്തിയ "ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ തിരികെ പോവുക" എന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ തന്നെ തളർത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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"ഞാൻ ഒരു കർഷകന്റെ മകനാണ്. നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചുവരും. നവീൻ ബാബു എന്നെ ഒഡീഷയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അപമാനമാണെന്നും മോശം വ്യക്തിയാണെന്നും വിളിക്കുന്നു," പ്രധാൻ ആരോപിച്ചു. ഒഡീഷയിലെ ജനങ്ങളെ നാണംകെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യവും താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നും ഇനി ചെയ്യുകയുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിരിച്ചടിച്ച് ബിജെഡി
എന്നാൽ പ്രധാൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് ബിജെഡി നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ രോഹിത് പൂജാരി ശക്തമായ ഭാഷയിൽ മറുപടി നൽകി. പ്രധാന്റെ സ്വന്തം പാർട്ടിയും സർക്കാരുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാണംകെടുത്തുന്നതെന്ന് പൂജാരി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജന്തർ മന്ദറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും കണ്ണീർവാതക പ്രയോഗവുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർത്തത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നും പരീക്ഷയെഴുതിയ 22 ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലാണെന്നും 21 കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ പ്രധാന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും ബിജെഡി ആരോപിച്ചു.
കരുതൽ തടങ്കലിൽ ബിജെഡി പ്രവർത്തകർ
അതിനിടെ, ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ബിജെഡിയുടെ യുവജന, വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരം കണക്കിലെടുത്ത് സംഭവൽപൂർ പൊലീസ് കരുതൽ നടപടിയായി മുപ്പതോളം ബിജെഡി പ്രവർത്തകരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
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