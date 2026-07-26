'ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ രാജി സ്വമേധയാ അല്ല, വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം മൂലം': കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ
ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റയും ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല ഈ രാജിയെന്നും ഭാവി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും രാജ്യത്തെ 140ഓളം കോടി ജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ.
By PTI
Published : July 26, 2026 at 2:22 PM IST
ബെംഗളൂരു: കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ സ്വമേധയാ രാജിവച്ചതല്ലെന്നും രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികളുടെ സമ്മർദം മൂലമാണ് നിർണായക നീക്കമുണ്ടായതെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. 'ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും സർക്കാരിൻ്റയും ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല ഈ രാജി. ഭാവി സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും രാജ്യത്തെ 140ഓളം കോടി ജനങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹമായിരുന്നു,' ഡി കെ ശിവകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വിദ്യാർഥികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയാണ്. അവരുടെ വികാരങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, അവരുടെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണ്ടതുണ്ട്, അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കടമയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കഴിഞ്ഞ മെയ് 3-ന് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും സർക്കാർ ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലും പ്രതിഷേധിച്ച് ആഴ്ചകളായി കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നയിച്ച രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ് ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവച്ചത്.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും സിജെപിയും (കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി) പാർലമെൻ്റിലും തെരുവിലും കടുത്ത പ്രക്ഷോഭം തുടരുന്നതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു രാജി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജിയിൽ യാതൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനുമില്ലെന്നും, സർക്കാർ അതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകളിൽ അർഥമില്ലെന്നും സിജെപി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
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ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥി-യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കൂടിയാണ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാജിവച്ചത്. പരീക്ഷാ അഴിമതികളുടെ പേരിൽ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് പദവി ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരുന്നത് സമീപകാല ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവയ്ക്കില്ലെന്ന കടുത്ത നിലപാടിലായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ.
മന്ത്രിയെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി മറ്റൊരു വകുപ്പ് നൽകാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വകുപ്പ് മാറ്റമല്ല രാജിയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സിജെപിയും ഒരുപോലെ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. സിജെപി പ്രതിനിധികളായ സൗരഭ് ദാസ്, അശുതോഷ് റാങ്ക എന്നിവരുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ രാജി ഒഴികെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞതോടെ മൂന്നാംഘട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
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