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ട്രോളുകളും കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും; ഒടുവിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് പൂട്ടി കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ മകൾ

വിദേശ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തും മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും നിരവധി കമൻ്റുകളും എത്തിയതോടെയാണ് നീക്കം.

Dharmendra Pradhan Naimisha Pradhan Instagram disables CJP PROTEST
Dharmendra Pradhan and his children (FB@Dharmendra Pradhan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 22, 2026 at 2:30 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സ്വയം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കി കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനൻ്റെ മകൾ നൈമിഷ പ്രധാൻ. കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) പ്രതിഷേധം ശക്തമായതിന് പിന്നാലെയാണ് അക്കൗണ്ട് ഡീയാറ്റിവേയ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

നീറ്റ് പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടുകളിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിലാണ് നൈമിഷയുടെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടെത്തി 'പാറ്റകൾ' പോസ്‌റ്റുകളും മറ്റ് ടാക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. വിദേശ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തും മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടും നിരവധി കമൻ്റുകളും എത്തി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് സ്വയം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കിയത്.

യുഎസിലെ മസാച്യുസെറ്റ്സിലെ ടഫ്റ്റ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലെച്ചർ സ്കൂൾ ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസിയിൽ നിന്നാണ് നൈമിഷ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലോസ് (എൽഎൽഎം) ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കിയത്. കൂടാതെ നൈമിഷ 2023 ൽ എൽഎൽഎം ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി യുഎസ്-ഇന്ത്യ സ്ട്രാറ്റജിക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫോറത്തിൽ (യുഎസ്ഐഎസ്പിഎഫ്) സീനിയർ അസോസിയേറ്റായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കാരണമാണ് അവർ വിദേശത്ത് പോയതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന നിരവധി പോസ്‌റ്റുകളും മറ്റും പ്രൊഫൈലിൽ ടാക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

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പ്രതിഷേധം കനക്കുന്നു

ജൂലൈ 20 നാണ് സിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് "സൻസാദ് ചലോ" എന്ന പേരിൽ പ്രതിഷേധം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നാലെ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെയും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയും പൊലീസ് കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചു. പിന്നീട് സംഘാർഷാവസ്ഥയിൽ എത്തുകയും ചെയ്‌തു. പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും മറ്റ് പ്രമുഖരും പൊലീസ് നടപടിയെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്ത് എത്തി. അതേസമയം, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരായ പൊലീസ് നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാനായി ലോക്‌സഭയിൽ കോൺഗ്രസ് എംപി ഹൈബി ഈഡനും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ പൊലീസ് നടപടിയിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ നിലവിലുള്ള മൺസൂൺ സമ്മേളനത്തിലും വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതിനായി രാജ്യസഭയിലെ ടിഎംസി ചീഫ് വിപ്പ് നദിമുൽ ഹഖ് ചട്ടം 267 പ്രകാരം നോട്ടിസ് നൽകി. ജൂലൈ 20 ന് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിച്ച വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഡൽഹി പൊലീസ് നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തണമെന്നും ഹഖ് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

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