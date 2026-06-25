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ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ 'ഭീകരർ' പരാമർശം; യുവാക്കളോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് രാജിവയ്‌ക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

പരീക്ഷകളിലെയും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ടെസ്‌റ്റുകളിലേയും ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയാണ് രാജ്യ വ്യാപകമായി വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിപ്പോരുന്നത്. എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ച ഹിന്ദി പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

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Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Congress leader Rahul Gandhi (IANS)
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By PTI

Published : June 25, 2026 at 4:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ നടത്തിയ 'ഭീകരർ' പരാമർശത്തിൽ വിമർശനവുമായി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഈ രാജ്യത്തെ കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളോട് മന്ത്രി ഉടൻ ക്ഷമ ചോദിക്കണമെന്നും തൻ്റെ പരാജയങ്ങൾ കാരണം രാജിവയ്‌ക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

ബിജെപിക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം

പരീക്ഷകളിലെയും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ടെസ്‌റ്റുകളിലേയും ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെയാണ് രാജ്യ വ്യാപകമായി വിദ്യാർഥികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിപ്പോരുന്നത്. സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരെയും 'രാജ്യദ്രോഹി' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നത് ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ച ഹിന്ദി പോസ്‌റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

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അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്താൽ മത്തുപിടിച്ച മോദി സർക്കാർ. വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ, ന്യായമായ പരീക്ഷകൾ, സുരക്ഷിതമായ ഭാവി എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിദ്യാർഥികളെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി 'ഭീകരർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. പാരജയങ്ങളും ചോദ്യപ്പേപ്പർ ചോർച്ചയും കാരണം 20 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് യുവാക്കളുടെ ഭാവി ഇരുട്ടിലാക്കിയ വ്യക്തി ഇന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുവേണ്ടി ശബ്‌ദമുയർത്തുന്നവരെ 'ഭീകരർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തുന്നു എന്നാണ് എക്‌സ് പോസ്‌റ്റിൻ്റെ സാരാംശം.

ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ലെന്നും ബിജെപിക്കാർ രാജ്യത്തെ പോറ്റുന്ന കർഷകരെ 'ആന്ദോളൻജീവി' എന്നും 'പരാദജീവികൾ' എന്നും വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരെ അവർ 'ദേശവിരുദ്ധർ' എന്ന് മുദ്രകുത്തി. ഇപ്പോൾ അവർ യുവാക്കളെ 'ഭീകരർ' എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ആരെയും രാജ്യദ്രോഹി എന്ന് മുദ്രകുത്തുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്നും എക്‌സിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുന്നു

'തന്നെ എത്രവേണമെങ്കിലും ആക്രമിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ടമുള്ളയത്രയും ആക്രമിക്കാം. എങ്കിലും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം കൊള്ളയടിക്കൽ റാക്കറ്റായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇത് തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല. എല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും താങ്ങാനാവുന്നതും ഗുണനിലവാരമുള്ളതുമായ വിദ്യാഭ്യാസവും ന്യായമായ പരീക്ഷയും ലഭിക്കണം. ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് താൻ ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല', എന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പോസ്‌റ്റിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിജെപിക്കെതിരെയും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ വിമർശനം

അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിജെപി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി) സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദീപ്കെയെയും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. 'ഭീകരരുടെ ബി ടീം' എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പും ദീപ്‌കെ എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

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TERRORIST REMARK DHARMENDRA PRADHAN
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