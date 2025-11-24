ETV Bharat / bharat

ധർമസ്ഥല കേസ്; അന്വേഷണ സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച കേസില്‍ ചിന്നയ്യയ്‌ക്ക് ജാമ്യം

ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും ഉൾപ്പെടെ 12 വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി ഇയാള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

Bail Approved for Masked Complainant Chinnaiah in Dharmasthala case (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 24, 2025 at 8:58 PM IST

ബെംഗളൂരു: ധർമസ്ഥല കേസിൽ പരാതിക്കാരനായ ചിന്നയ്യയ്ക്ക് ജാമ്യം. കര്‍ണാടക ജില്ലയിലെ മംഗളൂരു പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. വിവാദമായ ധർമസ്ഥല കേസില്‍ മൃതദേഹങ്ങൾ കുഴിച്ചിട്ടുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയാണ് ചിന്നയ്യ. മുഖംമൂടി ധരിച്ച് സംഭവ സ്ഥലത്ത് തെളിവെടുപ്പിനെത്തിയ ചിന്നയ്യയെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടതാണ് രാജ്യം.

ധര്‍മസ്ഥല കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്‌ഐടി) തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന കുറ്റത്തിനാണ് ചിന്നയ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. എസ്‌ഐടി സംഘം ബെൽത്തങ്ങാടി കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ചിന്നയ്യ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്.

മംഗളൂരു ജില്ലാ കോടതി ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടും ഉൾപ്പെടെ 12 വ്യവസ്ഥകളോടെയാണ് കോടതി ഇയാള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 23 ന് ധർമസ്ഥല കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എസ്‌ഐടി മുഖംമൂടിക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിന്നയ്യയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയതിനാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. ഓഗസ്റ്റ് 22 മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂറിലധികം ചോദ്യം ചെയ്‌ത എസ്‌ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇയാൾ അധികാരികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തിയത്.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ധർമസ്ഥല കൂട്ടക്കൊലക്കേസ് ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ എസ് പിയെയും ധർമ്മസ്ഥല പൊലീസിനെയും സമീപിച്ചിരുന്നു.

ജൂലൈ 11 ന് ചിന്നയ്യ മംഗളൂരു ജില്ലയിലെ ഒരു കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. ധർമസ്ഥലയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത സ്ത്രീകളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ തന്നെക്കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചതായി അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കണമെന്നും ഇരകളിൽ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ കർണാടകയിലുടനീളം ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അക്രമാസക്തമായ ലൈംഗിക പീഡനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിയും നിരവധി ആക്‌ടിവിസ്റ്റുകളും സുപ്രീം കോടതിയുടെയോ ഹൈക്കോടതിയുടെയോ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു എസ്‌ഐടി അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനുപുറമെ, അന്ന് വിസിൽബ്ലോവർ എന്നറിയപ്പെട്ട ചിന്നയ്യ, ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു തലയോട്ടി എസ്‌ഐടിക്ക് സമർപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

തുടര്‍ന്ന് സാക്ഷി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. എന്നിരുന്നാലും, ആക്‌ട് പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിരുന്ന സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ റദ്ദാക്കിയതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Also Read: എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎ കെ സുദർശനം കൊലക്കേസ്; ബാവാരിയ സംഘത്തിലെ മൂന്ന് പേർക്ക് ജീവപര്യന്തം

