മതം മാറി; സ്ത്രീയുടെ ശവസംസ്കാരം തടഞ്ഞ് ഗ്രാമവാസികള്, ഒടുവില് പുനഃപരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം സംസ്കാരം
അയല് ഗ്രാമക്കാരും ശവസംസ്കാരം നടത്താന് നിഷേധിച്ചു, ഓടുവില് ഭരണ കൂടം ഇടപെട്ടു, ഗ്രാമത്തലവന് തീരുമാനം എടുത്തു.
Published : December 28, 2025 at 7:39 AM IST
റായ്പൂര്: ഹിന്ദു മതത്തില് നിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറിയ സ്ത്രീയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് ക്രൈസ്തവ ആചാരങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി നടത്താന് കഴിയില്ലെന്ന് ഗ്രാമവാസികള്. തുടര്ന്ന് സംസ്കാരം നടത്താന് കുടുംബം ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പുനഃപരിവർത്തനം ചെയ്തു. ഗ്രാമവാസികളുടെ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്നാണ് ശവസംസ്കരത്തിനായി കുടുംബം ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തത്.
ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ധംതാരി ജില്ലയിലെ ബോറായ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഈ മാസം 24ന് മരിച്ച പുനിയ സാഹു (65) വിന്റെ സംസ്കാരമാണ് വിവാദത്തിലായത്. പുനിയ സാഹു ഹിന്ദു മതത്തില് നിന്ന് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തയാളാണ്. തുടര്ന്ന് പുനിയ പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ പങ്കെടുത്തതായും ക്രൈസ്തവ ആചാരങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
പുനിയയ്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്രൈസ്തവ മതാചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീയെ ക്രൈസ്തവ ആചാര പ്രകാരം സംസ്കരിക്കാന് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുറവിളി കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് കുടുംബത്തിനെ ഒന്നാകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.
നീണ്ട പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടർന്ന് പുനിയയുടെ കുടുംബം അവരുടെ മൃതദേഹം തൊട്ടടുത്ത നാഗരി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സംസ്കാരത്തിനായി കുഴിയും തയ്യാറാക്കി. എന്നാല് അവിടെയും സംസ്കാരം നടത്താന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇവിടുത്തുകാരും പുനിയയുടെ സംസ്കാരത്തെ എതിർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളും ഇടഞ്ഞതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളായി. പൊലീസും ഭരണകൂടവും ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. ഇരു കൂട്ടരെയും സമാധാനിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. ദീര്ഘനേരത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. പുനിയയുടെ മൃതദേഹം തിരികെ കൊണ്ടുപോകാന് പൊലീസ് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
പുനിയയുടെ മൃതദേഹം ബോറായ് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു.ഇതോടെ പ്രതീക്ഷകള് വിട്ട് കുടുംബം മൃതദേഹവുമായി ബോറായ് ഗ്രാമത്തില് തിരികെയെത്തി. കുടുംബം ക്രിസ്തുമതം ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങളുടെ യഥാര്ഥ മതത്തിലേക്ക് തിരികെ വരണമെന്ന് ഗ്രാമത്തലവന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സ്വന്തം മതം സ്വീകരിച്ചാലേ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു.
യോഗത്തിലെ തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായി കുടുംബം ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് മാറി. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒന്പത് മണിയോടെ മൃതദേഹം ഗ്രാമത്തിലെ ശ്മാശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഹിന്ദു ആചാരങ്ങൾ പ്രകാരം സംസ്കരിച്ചു.
പുനിയ ഹിന്ദുമതക്കാരി...
പുനിയയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ആദ്യം ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാരനായ ഡി.കെ. സാഹു വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തതെന്നും സാഹു വ്യക്തമാക്കി.
"ബോറിയയിലെ താമസക്കാർ ഒരു യോഗം നടത്തി. അതിൽ 12 ജാതികളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. യോഗത്തിനുശേഷം കുടുംബം ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് യോഗത്തില് തീരുമാനം എടുത്തു. ശേഷം മാത്രമേ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്തൂ എന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. ഹിന്ദുമതത്തില് തുടരുമെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഹിന്ദുമതത്തില് ഉള്പ്പെട്ടവര് ഞങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തെന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ടെന്ന് സാഹു പറഞ്ഞു."പുനിയ മതപരിവർത്തനം ചെയ്ത ക്രിസ്ത്യാനിയായതിനാലാണ് അവളുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതിൽ ഗ്രാമവാസികൾ പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇരുവിഭാഗവുമായും സംസാരിച്ചു. ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു" സാഹു കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഗ്രാമത്തിലെ സർപഞ്ച്, ഗ്രാമ നേതാക്കൾ, വിവിധ സമുദായ അംഗങ്ങൾ, പൊലീസ്, ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പുനിയയുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
Also Read:ആംബുലൻസിന് നൽകാൻ പണമില്ല, വൃദ്ധയുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത് മാലിന്യ ശേഖരണ വാഹനത്തിൽ