അജിത് പവാറിന്റെ മരണം: അന്വേഷണം കടുപ്പിച്ചു, നടപടി ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെ
മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര് മരിച്ച സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ച് ഡിജിസിഎ. ബാരാമതിയിലെ അപകട സ്ഥലത്തും ഡിജിസിഎ ഉദ്യേഗസ്ഥരുടെ പരിശോധന.
Published : February 12, 2026 at 11:40 AM IST
മഹാരാഷ്ട്ര: പൂനെയില് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര് സഞ്ചരിച്ച വിമാനം തകര്ന്ന് വീണ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ഡിജിസിഎയില് നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥര്. ഇന്നലെയാണ് നാലംഗ സംഘം ബാരാമതിയിലെ അപകട സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തില് നിന്ന് അടക്കമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും സംഘം പരിശോധിച്ചു.
അപകടം സംബന്ധിച്ച് വിവിധയിടങ്ങളില് നിന്നും ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കാന് കാരണം. അതേസമയം വിമാനാപകടം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ തുടരുമെന്ന് കേന്ദ്ര സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രി കെ റാം മോഹൻ നായിഡു നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നേരത്തെ എഎഐബിയും (എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്സിഡന്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബ്യൂറോ) ഡിജിസിഎയും സ്ഥലത്ത് സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നു. തകര്ന്ന വിമാനത്തിന്റെ ബ്ലാക് ബോക്സും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
സംഭവത്തില് ആരോപണങ്ങള് ഉയരുന്നു: അജിത് പവാര് സഞ്ചരിച്ച വിമാനം അപകടത്തില്പ്പെട്ട സംഭവത്തില് നിരവധി പേരാണ് ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തില് ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് എംഎൽഎയും അജിത് പവാറിന്റെ അനന്തരവനുമായ രോഹിത് പവാർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഒരു മുതിര്ന്ന നേതാവ് യാത്ര വൈകിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ട്രെയിനില് സഞ്ചരിക്കേണ്ട അജിത് പവാര് വിമാനത്തില് യാത്ര തിരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അപകടത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റേഡിയോ സിഗ്നലുകള് ലഭ്യമല്ലെന്നും പൈലറ്റിന്റെ സംഭാഷണ റെക്കോഡുകളും ലഭ്യമല്ലെന്നും രോഹിത് പവാര് പറഞ്ഞു. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് രണ്ട് പൈലറ്റുമാരെയാണ് മാറ്റിയത്. ഇതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും രോഹിത് പവാര് പറഞ്ഞു. കേസില് ഒന്നിലധികം വിദഗ്ധ ഏജൻസികളുടെ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും രോഹിത് പവാര് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ജനുവരി 28നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത പവാര് വിമാനപകടത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അപകടത്തില് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പവാര് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതോടെയാണ് മരിച്ചത്. പവാറിനെ കൂടാതെ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കാപ്റ്റന് സുമിത് കപൂര്, കോ-പൈലറ്റ്കാപ്റ്റന് ശംഭാവി പതക്, പിഎസ്ഒ വിപിന് ജാദവ്, ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റന്ഡ് പിങ്കി മാലി എന്നിവരും അപകടത്തില് തത്ക്ഷണം മരിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേക്ക് പറന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനമാണ് തകര്ന്നത്. ക്രാഷ് ലാന്ഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അജിത് പവാർ. വിവിധ സർക്കാരുകളിൽ ആറ് തവണ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ, ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
