ഇൻഡിഗോ കൂട്ട റദ്ദാക്കലില് നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഡിജിസിഎ; നാല് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ പുറത്താക്കി
ഇൻഡിഗോ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിനെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും.
Published : December 12, 2025 at 3:25 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ഡിഗോ വിമാനത്തിൻ്റെ കൂട്ട റദ്ദാക്കല് പ്രതിസന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ഫ്ലൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ പിരിച്ച് വിട്ടു. വ്യോമയാന ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഔദ്യോഗിക നോട്ടീസിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ഋഷ് രാജ് ചാറ്റർജി, സീമ ജാംനാനി, അനിൽ കുമാർ പൊഖ്രിയാൽ, പ്രിയം കൗശിക് എന്നിവരെയാണ് പിരിച്ച് വിട്ടത്.
അതേസമയം വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ട റദ്ദാക്കല് സംബന്ധിച്ച് ഇൻഡിഗോ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിനെ ഡിജിസിഎയുടെ നാലംഗ പ്രത്യേക സമിതി ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇന്ഡിഗോ എയര്ലൈന്സിൻ്റെ കൂട്ട റദ്ദാക്കല് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങള് പരിശോധിക്കാനാണ് നാലംഗ സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.
വിമാനങ്ങൾ വ്യാപകമായി റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് ഡിജിസിഎ ഇന്ഡിഗോയ്ക്കെതിരെ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ നിരവധി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വ്യാപകമായ റദ്ദാക്കലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഡിജിസിഎ ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകി."പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സങ്കീർണതയും വിപുലമായ വ്യാപ്തിയും കണക്കിലെടുത്ത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ കാരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയില്ല"എയര്ലൈന് ഡിജിസിഎയ്ക്ക് നല്കിയ മറുപടിയില് പറയുന്നു. കൂടാതെ വ്യക്തമായ പ്രതികരണത്തിന് കൂടുതല് സമയവും വിമാനക്കമ്പനി അഭ്യര്ഥിച്ചു.
വിമാനങ്ങളുടെ കൂട്ട റദ്ദാക്കല് പാര്ലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ വാരത്തില് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. വിമാന സർവീസുകൾ വേഗത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തിരക്കോ ദുരിതമോ ഇല്ലെന്നും വ്യോമയാന മന്ത്രി റാം മോഹൻ നായിഡു കിഞ്ചരാപു ലോക്സഭയെ അറിയിച്ചു.
ഡിസംബർ 3 മുതൽ ഡിസംബർ 5 വരെയുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ ദുരിതങ്ങള് നേരിടേണ്ടി വന്നതായും നിരവധി പേര് നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയതായും ഇൻഡിഗോ വ്യാഴാഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഗുരുതരമായി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇൻഡിഗോ 10,000 രൂപയുടെ യാത്രാ വൗച്ചറുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അടുത്ത 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭാവിയിലെ ഏത് ഇൻഡിഗോ യാത്രയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം.
