സുരക്ഷയില്ലാതെ വിമാനം പറത്തി; എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി ഡിജിസിഎ

Representative Image (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 1, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി: സുരക്ഷ ഇല്ലാതെ വിമാനം പറത്തിയതിന് എയർ ഇന്ത്യ പൈലറ്റുമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടിസ് നൽകി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ. നാല്‌ പൈലറ്റുമാർക്കാണ് ഡിജിസിഎ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. രണ്ടാഴ്‌ചക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നും അതിനുശേഷം തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.

AI-358, AI-357 എന്നീ വിമാനങ്ങളുടെ എയർക്രാഫ്‌റ്റ് ഡിസ്‌പാച്ച്, മിനമം എക്യൂപ്‌മെൻ്റ് ലിസ്‌റ്റ് പാലിക്കൽ, ഫ്ലൈറ്റ് ക്രൂ എന്നിവയൽ വീഴ്‌ച സംഭവിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പൈലറ്റുമാർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ആവർത്തിച്ചുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും പൈലറ്റ് വിമാനം പറത്തിയതായി ഡിജിസിഎ നോട്ടിസിൽ പറഞ്ഞു. അതേസമയം AI-358 വിമാനത്തിലെ ഒരു വാതിലിന് സമീപം പുകയുടെ ഗന്ധം കണ്ടെത്തിയതായും സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി നോട്ടിസിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

വിമാനത്തിലെ ഓപ്പറേറ്റിങ് ക്രൂ MEL പരിമിതികളെ കുറിച്ച് മതിയായ ധാരണയില്ലാതെയാണ് വിമാനം പറത്തിയതന്ന് ഡിജിസിഎ പറഞ്ഞു. അതേസമയം ഡിസംബർ 28 ന് AI-358 എന്ന വിമാനത്തിന് താഴെ വലതു വശത്തെ റീസർക്കുലേഷൻ ഫാനിന് തകാരാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

തുടർകഥയായി പ്രശ്‌നങ്ങൾ

ഡിസംബർ 22 നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുബൈയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് അടയന്തരമായി തിരിച്ചറിക്കിയത്. പറന്നുയർന്ന ഉടൻ വലത്തുവശത്തെ എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ മർദം കുറഞ്ഞതിനെ തുർന്നാണ് വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കിയത്.

ബോയിങ് 777-337 ഇ ആർ വിമാനാണ് സാങ്കേതിക തകാരാറിനെ തുടർന്ന് താഴെയിറക്കിയത്. പുലർച്ചെയായിരുന്ന വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്‌തത്. രണ്ടാമത്ത എഞ്ചിനിലെ ഓയിൽ മർദത്തിലെ കുറവ് പൈലറ്റുമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്തോടൊണ് വിമാനം തിരിച്ചറിക്കിയത്.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് സിവിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം എയർ ഇന്ത്യയോട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഡിജിസിഎ സിവിൽ എവിയേഷനോട് നർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാർ എല്ലാം സുരക്ഷിതരാണെന്നും ആർക്കും പരിക്കുകളില്ലെന്നും എയർ ഇന്ത്യ വക്താവ് അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഡിസംബർ 18 നാണ് സാങ്കേതിക തകരാർ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും യാത്രക്കാരെ അറയിക്കാതെ എയർ ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനം പറത്തിയ സംഭവം നടന്നത്. സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ച കാര്യം എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു. വിമാനം ജിദ്ദയിൽ തന്നെ തിരിച്ചിറക്കുന്നതിന് പകരം മറ്റു കാരണങ്ങളാൽ കൊച്ചിയിലിറക്കാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞത്.

ലാൻഡിങ് സമയത്ത് വലിയ കുലുക്കവും ശബ്‌ദവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ടയറില്ലാത്ത വാഹനം ബ്രേക്കിട്ട് നിർത്തുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നിയതെന്നും യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. പലരും ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയ ആശ്വാസത്തിലായിരുന്നു.

