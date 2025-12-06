ഇൻഡിഗോ സിഇഒയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്; 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി വേണം; ഡിജിസിഎയുടെ കർശന നടപടി
ആസൂത്രണത്തിലെയും മാനേജ്മെൻ്റിലെയും ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കാൻ കാരണമെന്ന് ഡിജിസിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൈലറ്റുമാരുടെ പുതിയ ജോലിസമയം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു.
Published : December 6, 2025 at 11:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ വിമാനയാത്രാ മേഖലയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ ഇൻഡിഗോയുടെ സർവീസ് തടസ്സങ്ങളിൽ കർശന നടപടിയുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ). തുടർച്ചയായ അഞ്ചാം ദിവസവും സർവീസുകൾ മുടങ്ങുകയും യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലാവുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഡിഗോ സിഇഒ പീറ്റർ എൽബേഴ്സിന് ഡിജിസിഎ കാരണം കാണിക്കൽ ('ഷോ കോസ്') നോട്ടിസ് നൽകി. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാനാണ് നിർദേശം.
വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇൻഡിഗോയുടെ ആസൂത്രണത്തിലെയും മാനേജ്മെൻ്റിലെയും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകളാണെന്ന് നോട്ടിസിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പൈലറ്റുമാരുടെ ജോലിസമയം ക്രമീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ എഫ്ഡിടിഎൽ (ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ്) ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ആവശ്യമായ ജീവനക്കാരെയും സൗകര്യങ്ങളെയും കൃത്യസമയത്ത് സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ വിഭവ വിനിയോഗത്തിലെ അപാകതകൾ സംഭവിച്ചതായും ഡിജിസിഎ വിലയിരുത്തുന്നു.
സിഇഒ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഡിജിസിഎ
"ഒരു എയർലൈൻ ഫലപ്രദമായി കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സിഇഒ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾക്കുണ്ട്. എന്നാൽ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ സർവീസ് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും താങ്കൾ പരാജയപ്പെട്ടു" - നോട്ടിസിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്നു. സിഇഒയ്ക്ക് പുറമെ ഇൻഡിഗോയുടെ അക്കൗണ്ടബിൾ മാനേജർക്കും ഡിജിസിഎ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു ദിവസമായി ഇൻഡിഗോയുടെ നൂറുകണക്കിന് വിമാനങ്ങളാണ് റദ്ദാക്കുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. പൈലറ്റുമാരുടെ ഡ്യൂട്ടി സമയം സംബന്ധിച്ച പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ആവശ്യമായ പൈലറ്റുമാർ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ നേരിടുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, കൊച്ചി തുടങ്ങിയ പ്രധാന വിമാനത്താവളങ്ങളിലെല്ലാം യാത്രക്കാരുടെ നീണ്ട നിരയും പ്രതിഷേധവുമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ അവസാന നിമിഷം വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കുന്നതാണ് യാത്രക്കാരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയ്ക്കുന്നത്. കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരും വിദേശയാത്ര മുടങ്ങിയവരും അടിയന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകേണ്ടവരുമാണ് ഏറെ ദുരിതത്തിലായത്. പല വിമാനത്താവളങ്ങളിലും കൗണ്ടറുകൾക്ക് മുന്നിൽ ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കൈയാങ്കളിയും നടക്കുന്ന സാഹചര്യവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
റദ്ദാക്കിയ വിമാനങ്ങൾക്ക് പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ സൗകര്യങ്ങളോ ഭക്ഷണമോ നൽകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും വ്യാപകമാണ്. കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറുകളിൽ വിളിച്ചാൽ മറുപടി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും ആപ്പ് വഴിയുള്ള റീഫണ്ട് നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുന്നുവെന്നും യാത്രക്കാർ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാതിപ്പെടുന്നു.
പൈലറ്റുമാരുടെ ക്ഷീണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വിമാന സുരക്ഷ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഡിജിസിഎ കൊണ്ടുവന്ന കർശനമായ എഫ്ഡിടിഎൽ ചട്ടങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രതിസന്ധി മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ഇൻഡിഗോ മാനേജ്മെൻ്റിന് സാധിച്ചില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന വിമർശനം. പുതിയ നിയമപ്രകാരം പൈലറ്റുമാർക്ക് കൂടുതൽ വിശ്രമസമയം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാലിക്കണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൈലറ്റുമാരെ കമ്പനി നിയമിക്കേണ്ടിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ലാഭക്കൊതി മൂലം ആവശ്യത്തിന് നിയമനങ്ങൾ നടത്താതെ നിലവിലുള്ളവരെ വച്ച് സർവീസ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നത്. റോസ്റ്റർ സംവിധാനത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലം പല പൈലറ്റുമാരും ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. ഈ അനിശ്ചിതത്വം മുതലെടുത്ത് മറ്റ് വിമാനക്കമ്പനികൾ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കുത്തനെ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. പല റൂട്ടുകളിലും ഇരട്ടിയും മൂന്നിരട്ടിയുമാണ് നിരക്ക് വർധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ യാത്രക്കാർക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ്.
ഇൻഡിഗോ ഓഹരികളിലും ഈ പ്രതിസന്ധി വലിയ ആഘാതമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ മൂല്യം ഇടിയുന്നത് നിക്ഷേപകരെയും ആശങ്കയിലാക്കുന്നു. കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിഷയത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ 'വാർ റൂം' അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകി.
24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിഗോയ്ക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തുന്നതടക്കമുള്ള കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് ഡിജിസിഎ കടക്കും. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുകയുടെ 400 ശതമാനം വരെ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പിലാക്കാനും ആലോചനയുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പൈലറ്റുമാരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ്-പുതുവത്സര തിരക്കിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖല സ്തംഭനാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
