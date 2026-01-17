ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; യാത്രക്കാരെ വലച്ചതിന് 22.2 കോടി രൂപ പിഴ
യാത്രക്കാർക്കുണ്ടായ ദുരിതത്തിലാണ് ഡിജിസിഎയുടെ നടപടി. മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
Published : January 17, 2026 at 10:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിമാന സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ തടസപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് 22.2 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ). കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് യാത്രക്കാർക്ക് ദുരിതം സമ്മാനിച്ച സർവീസ് മുടക്കത്തിലും കാലതാമസത്തിലുമാണ് ഡിജിസിഎ ഇപ്പോൾ കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയത് വലിയ യാത്രാപ്രതിസന്ധിക്കാണ് വഴിതുറന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം 2,507 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കുകയും 1,852 സർവീസുകൾ സമയക്രമം പാലിക്കാതെ വൈകി സർവീസ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം യാത്രക്കാർ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലായി കുടുങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരെ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ബന്ദികളാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അന്വേഷണവും കണ്ടെത്തലുകളും വിഷയം അതീവ ഗൗരവകരമായതിനെത്തുടർന്ന് ഡിജിസിഎ നാലംഗ സമിതിയെ നിയമിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. വിമാനക്കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു വിവരങ്ങൾ തേടുകയും വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഫ്ലൈറ്റ് ഡാറ്റ ടൈമിങ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും സർവീസുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും കമ്പനിക്ക് വലിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്ന് ഇൻഡിഗോ മാനേജ്മെൻ്റ് അന്വേഷണത്തിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ വീഴ്ചകൾ കേവലം സാങ്കേതിക തകരാറുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും മാനേജ്മെൻ്റ് തലത്തിലുള്ള ഏകോപനമില്ലായ്മയാണ് ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചതെന്നും ഡിജിസിഎയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. മഞ്ഞുകാലത്തെ വിമാനസർവീസുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി തയാറാക്കിയ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ (വിൻ്റർ ഷെഡ്യൂൾ) നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കമ്പനി ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. പൈലറ്റുമാരുടെയും ക്യാബിൻ ക്രൂ അംഗങ്ങളുടെയും ജോലി സമയം (എഫ്ഡിടിഎൽ) സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലും കമ്പനിക്ക് വലിയ പിഴവ് പറ്റി. റോസ്റ്ററിങ് സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ ഈ പാളിച്ചകൾ ജീവനക്കാരുടെ ലഭ്യതക്കുറവിന് കാരണമാവുകയും അവസാന നിമിഷം സർവീസുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു.
യാത്രക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായുള്ള സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റിക്വയർമെൻ്റ്സ് (സിഎആർ) സെക്ഷൻ 3, സീരീസ് എം, പാർട്ട് IV അനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനവും ഡിജിസിഎ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിമാനങ്ങൾ അനിശ്ചിതമായി വൈകുമ്പോഴോ റദ്ദാക്കപ്പെടുമ്പോഴോ യാത്രക്കാർക്ക് ഹോട്ടൽ താമസവും ഭക്ഷണവും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നൽകാൻ വിമാനക്കമ്പനി ബാധ്യസ്ഥമാണ്. എന്നാൽ ഡൽഹി, മുംബൈ തുടങ്ങിയ തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രക്കാർക്ക് കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇൻഡിഗോ അധികൃതർ നിഷേധിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു. പല യാത്രക്കാരും റൺവേയിൽ പോലും മണിക്കൂറുകളോളം വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം സുരക്ഷാപരമായ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യാത്രക്കാർ തങ്ങളുടെ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചത് വിഷയം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായി.
പിഴയും മുന്നറിയിപ്പും പിഴയ്ക്ക് പുറമെ, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാൽ യാത്രക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 50 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണിക്കാൻ വിമാനക്കമ്പനിയോട് ഡിജിസിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർദേശം. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിലവിൽ കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇൻഡിഗോ സിഇഒ, അക്കൗണ്ടബിൾ മാനേജർ, ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെൻ്റർ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നിവർക്ക് ഡിജിസിഎ ഔദ്യോഗികമായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസും മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. മേലിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് കടുത്ത നിർദേശവും കമ്പനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഡിജിസിഎ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിച്ചാൽ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും ഡിജിസിഎ നൽകുന്നുണ്ട്.
തുടർനടപടികൾ ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇൻഡിഗോയുടെ ഓഹരി വിപണിയിലെ പ്രകടനത്തെയും ബ്രാൻഡ് മൂല്യത്തെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന വിപണിയിൽ വ്യക്തമായ മേധാവിത്വം നിലനിർത്തുമ്പോഴും ഉപഭോക്തൃ സേവനത്തിലുണ്ടായ ഈ വൻവീഴ്ച കമ്പനിയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിഴത്തുകയായ 22.2 കോടി രൂപ 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടയ്ക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ വ്യക്തമായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജിയർ (എസ്ഒപി) തയാറാക്കി സമർപ്പിക്കാനും ഡിജിസിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇൻഡിഗോയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേക ഓഡിറ്റിന് വിധേയമാക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്ലിങ് വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പരിശോധിക്കും.
യാത്രക്കാർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ വിമാനക്കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമായ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. റദ്ദാക്കിയ വിമാനങ്ങളിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ടിക്കറ്റ് തുക മുഴുവനായും തിരികെ നൽകുകയോ പകരം സംവിധാനം ഒരുക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന നിബന്ധന കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഡിജിസിഎ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി നടപടിയിലേക്ക് കടന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും സൗകര്യവും മുൻനിർത്തി കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാകില്ല.
