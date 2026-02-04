ETV Bharat / bharat

ഡിസംബറിലെ വിമാന റദ്ദാക്കൽ: 93 ശതമാനവും ഇൻഡിഗോയിൽ, ദുരിതത്തിലായത് 9 ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെന്ന് ഡിജിസിഎ

കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ 10.46 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ മൂലം വലഞ്ഞത്.

IndiGo (Special Arrangement)
Published : February 4, 2026 at 8:07 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡിജിസിഎയുടെ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഇൻഡിഗോ വിമാനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയത് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് .

കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ 10.46 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് വിവിധ വിമാനക്കമ്പനികളുടെ സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ മൂലം വലഞ്ഞത്. ഇതിൽ 93 ശതമാനവും ഇൻഡിഗോയുടെ യാത്രക്കാരായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 9.82 ലക്ഷം ഇൻഡിഗോ യാത്രക്കാരെയാണ് ഈ സാഹചര്യം നേരിട്ട് ബാധിച്ചത്.

ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയതിനെത്തുടർന്ന് യാത്രക്കാർക്ക് നൽകേണ്ടി വന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്കുമായി ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ ആകെ 24.27 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. ഇതിൽ 22.74 കോടി രൂപയും ഇൻഡിഗോയാണ് ചെലവാക്കിയത്.

ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ ഇൻഡിഗോ നേരിട്ട വലിയ തോതിലുള്ള തടസങ്ങൾ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ വിപണി വിഹിതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. നവംബറിൽ 63.6 ശതമാനമായിരുന്ന ഇൻഡിഗോയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഡിസംബറിൽ 59.6 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു.

ആഭ്യന്തര എയർലൈനുകളുടെ ആകെ സർവീസ് റദ്ദാക്കൽ നിരക്ക് 6.92 ശതമാനമായിരുന്നപ്പോൾ ഇൻഡിഗോയുടേത് 9.65 ശതമാനമായിരുന്നു. ഇതേസമയം, എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ്, ആകാശ എയർ, സ്പൈസ് ജെറ്റ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ വിപണി വിഹിതം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ വിഹിതം 29.6 ശതമാനമായും അകാശ എയറിന്‍റെത് 5.2 ശതമാനമായും ഉയർന്നു. സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ വിപണി വിഹിതം 4.3 ശതമാനമായും വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അലയൻസ് എയറിന്‍റെ വിഹിതം മാറ്റമില്ലാതെ 0.4 ശതമാനമായി തുടർന്നു.

വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയത് കൂടാതെ വൈകൽ മൂലം 8.34 ലക്ഷം യാത്രക്കാർ ബുദ്ധിമുട്ടുകയും ഇതിനായി കമ്പനികൾ 4.50 കോടി രൂപ ചെലവാക്കുകയും ചെയ്തു. ബോർഡിങ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട 2,050 യാത്രക്കാർക്കായി 2.08 കോടി രൂപയും വിതരണം ചെയ്തു. 2025 ജനുവരി മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 1,669.46 ലക്ഷം യാത്രക്കാരാണ് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തത്.

മുൻവർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 3.48 ശതമാനം വാർഷിക വളർച്ച യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നവംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഡിസംബറിൽ 4.14 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. പരാതികളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്, ഡിസംബറിൽ മാത്രം 29,212 പരാതികൾ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു.

