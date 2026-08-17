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അനുകമ്പയോടെ മുന്നോട്ട്; സൈനിക ആരോഗ്യമേഖലയില്‍ നാല് പതിറ്റാണ്ടത്തെ സേവനവുമായി ശസ്‌ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധ ആരതി സരിന്‍

സൈനിക മെഡിക്കല്‍ സേവന രംഗത്തെ ആദ്യ വനിത ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറലായി മാറിയ വൈസ്‌ അഡ്‌മിറല്‍ ആരതി സരിന്‍റെ ജീവിതം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 17, 2026 at 6:00 AM IST

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സൗരഭ് ശുക്ല

ന്യൂഡല്‍ഹി; സൈനിക ശസ്‌ത്രക്രിയാ വിദഗ്ദ്ധയായി സേവനം അനുഷ്‌ഠിച്ച് സൈനിക മെഡിക്കല്‍ സേവന രംഗത്തെ ആദ്യ വനിത ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറലായി മാറിയ വൈസ്‌ അഡ്‌മിറല്‍ ആരതി സരിന്‍റെ ജീവിതം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ഈ ജീവിതത്തിന്‍റെ വൈദ്യരംഗത്തെ മികവിന് നല്‍കിയ അംഗീകാരമാണ് പരമോന്നത സൈനിക പദവി. അടുത്തിടെ അവര്‍ക്ക് പരം വിശിഷ്‌ട് സേവാ മെഡല്‍ നല്‍കി ആദരിച്ചിരുന്നു. സൈനികര്‍ക്കും വിരമിച്ച സൈനികര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സ നല്‍കുന്നതിനും അനുകമ്പയിലും നൂതനതയിലുമൂന്നി സൈനിക ഔഷധങ്ങളുടെ ഭാവി പരുവപ്പെടുത്തുന്നതിലും സുപ്രധാന പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

Also Read: സമുദ്രാന്തര കേബിൾ ശൃംഖലകള്‍ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)
ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

സൈനിക സേവന രംഗത്ത് മാതൃകയായ തന്‍റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിന് നല്‍കിയ ഈ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില്‍ ആരതി സരിന്‍ മനസ് തുറക്കുന്നു. ഒപ്പം ഭാവിയിലെ സൈനിക ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ കാഴ്‌ചപ്പാടുകളും അവര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

അഭിമുഖത്തിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക്

ഇടിവി ഭാരത്: അടുത്തിടെയാണ് രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്‍മു താങ്കള്‍ക്ക് പരം വിശിഷ്‌ട സേവ മെഡല്‍ സമ്മാനിച്ചത്. എന്തായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണം?

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ആരതി സരിന്‍: ഈ വാര്‍ത്ത കേട്ടപ്പോള്‍ തനിക്ക് അത്യാഹ്ലാദമുണ്ടായി. മൂന്ന് സേനാവിഭാഗങ്ങളിലുമായി സേനാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സേവനങ്ങളൊരുക്കുന്ന, തനിക്കൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കും തങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പേ പോയവര്‍ക്കും വേണ്ടി താന്‍ ഈ പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിച്ചു.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ഇടിബി: താങ്കളാണ് സൈനിക വൈദ്യ സേവനമേഖലയിലെ ആദ്യ വനിതാ മേധാവി. ഇങ്ങനെയൊരു പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കല്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ആരതി സരിന്‍: ഒരിക്കുമില്ല. താന്‍ വൈദ്യ പഠനത്തിന് ചേരുമ്പോള്‍ ഒരിക്കല്‍ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ല ഇതാകും തന്‍റെ വഴിയെന്ന്. പക്ഷേ താന്‍ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വളരെ ആസ്വദിച്ചാണ് ചെയ്‌തിരുന്നത്. അത്തരത്തില്‍ തന്നെ തന്‍റെ തൊഴിലില്‍ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ കമാന്‍ഡന്‍റ് ആയി താന്‍ ചുമതലയേറ്റപ്പോള്‍ ആരോ തനിക്ക് അതിമനോഹരമായ ഒരു കവിത സമ്മാനിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റല്‍ കമാന്‍ഡന്‍റിന്‍റെ ഓഫീസിന് തൊട്ടടുത്തായാണ്.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ഇടിബി: സൈനികമെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ ആദ്യ വനിത മേധാവി. താങ്കളുടെ നിയമനത്തെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായാണ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്നത്. സ്‌ത്രീകള്‍ പൊതുവെ മികച്ച നേതാക്കളും നയിക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരുമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുണ്ട്. എന്താണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ താങ്കളുടെ കാഴ്‌ചപ്പാട്? ഒരു വനിതാ മേധാവിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്രയും ദീര്‍ഘകാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു?

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ആരതി സരിന്‍: സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ 1950കള്‍ മുതല്‍ തന്നെ വനിതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ആദ്യ വനിത മേജര്‍ ജനറല്‍ നിര്‍മ്മല ഹൂജ ആയിരുന്നു. 1987ലാണ് അവര്‍ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്. ലഖ്‌നൗവിലെ 900 കിടക്കകളുള്ള കമാന്‍ഡ് ആശുപത്രിയെ ആണ് അവര്‍ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)
ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

2004ല്‍ ആദ്യ മൂന്ന് നക്ഷത്ര ചിഹ്‌നങ്ങളുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥയെത്തി. സര്‍ജന്‍ വൈസ്‌ അഡ്‌മിറല്‍ പുനിത അറോറ. അവര്‍ സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജിലെ കമാന്‍ഡന്റ് ആയി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതോടൊപ്പം നാവിക മെഡിക്കല്‍ സേവന ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറല്‍ സ്ഥാപനവും വഹിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എയര്‍ മാര്‍ഷല്‍ പദ്‌മ ബന്ധോപാധ്യായ വ്യോമസേന വൈദ്യ സേവനങ്ങളുടെ ഡയറക്‌ടര്‍ ജനറലായത്. ഇവരും മൂന്ന് നക്ഷത്ര ചിഹ്‌നങ്ങളുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ ആയിരുന്നു.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ചരിത്രത്തില്‍ വനിതകള്‍ക്ക് വലിയ ഉന്നത ചുമതലകള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഒഴിവിന്‍റെ പ്രശ്‌നമാണ്. ചിലപ്പോള്‍ സമയം, സാഹചര്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട്. താനേറെ ഭാഗ്യവതിയാണെന്നാണ് ഈ നിയമനത്തില്‍ നിന്ന് മനസിലാകുന്നതെന്നും അവര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഇടിബി: യുദ്ധങ്ങള്‍ അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ പരിക്കുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും യുദ്ധമുഖത്ത് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ സേവനങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നതും?

ആരതി സരിന്‍: തങ്ങള്‍ ട്രോമാകെയറിലും റിമോട്ട് കെയറിലും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇതും രണ്ടും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കല്‍, കൃത്യസമയത്തുള്ള ചികിത്സ, ദീര്‍ഘകാലം വേണ്ടി വരുന്ന അടിന്തര പരിരക്ഷ എന്നിവയിലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

അടിയന്തര ഒഴിപ്പിക്കലിന് കാലതാമസം കുറയ്ക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഒരേസമയം നിരവധി ജോലികള്‍ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും. യുദ്ധമുഖത്ത് നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പരിശീലനവും ഞങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പരിക്കേറ്റ സൈനികരുടെ പരിശോധയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങള്‍ അവരുടെ പക്കല്‍ തന്നെയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ഇടിബി: എങ്ങനെയാണ് സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ പരിക്കേറ്റവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയ്ക്ക് പിന്തുണയേകുന്നത്?

ആരതി സരിന്‍; നമ്മുടെ പരിശീലനം ശാരീരിക മാനസിക സുസ്ഥിരതയിലൂന്നിയാണ്. ഇതിനായി തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലന സാമഗ്രികളുമുണ്ട്. ഇത് കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ തൊഴില്‍ കാലത്തുടനീളം നല്‍കുന്നുമുണ്ട്.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ഇടിബി; സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഗവേഷണത്തിനും കണ്ടെത്തലുകള്‍ക്കുമാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കുന്നത്. ഗവേഷണത്തിന്‍റെ സുപ്രധാന മേഖലകളെക്കുറിച്ചും അടുത്തിടെ നടത്തിയ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടെത്തലുകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചില വിവരങ്ങള്‍ പങ്കുവയ്ക്കാമോ?

ആരതി സരിന്‍: അടുത്തിടെ നമ്മുടെ ഗവേഷണ-കണ്ടെത്തല്‍ ഉദ്യമങ്ങള്‍ക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഐസിഎംആര്‍, ചെന്നൈ, കാണ്‍പൂര്‍, ഡല്‍ഹി ഐഐടികള്‍. ബെംഗളുരുവിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ് തുടങ്ങിയവയുമായി ചേര്‍ന്നുള്ള ചില ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് തങ്ങള്‍ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

കാരണം ഗവേഷണ വിഷയങ്ങള്‍ തികച്ചും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഇത് പൊതുഇടങ്ങളില്‍ വെളിപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഡിആര്‍ഡിഒയുമായും തങ്ങള്‍ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലത്തിനായി തങ്ങള്‍ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ്.

ഇടിബി: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആരോഗ്യപരിരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളെ എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച സംഭവമായിരുന്നു കോവിഡ് 19. എങ്ങനെയാണ് സൈനിക മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിട്ടത്. എന്ത് പാഠങ്ങളാണ് ഇതില്‍ നിന്ന് ഉള്‍ക്കൊണ്ടത്?

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

ആരതി സരിന്‍: നാം എത്രമാത്രം കരുതലുകള്‍ എടുത്താലും അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തകിടം മറിക്കാന്‍ ഒരു ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്‍ സൂക്ഷ്‌മാണുവിന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെയാണ് കോവിഡ് 19 നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും ഏറെ മാനുഷികതയോടെ ഇതിനെ നാം നേരിട്ടു എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. തങ്ങള്‍ക്ക് നേരിട്ടേക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പൂര്‍ണ ബോധ്യത്തോടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡോക്‌ടര്‍മാരും നഴ്‌സുമാരും അനുബന്ധ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും മുന്നിട്ടിറങ്ങി അവരുടെ കഴിവിന്‍റെ പരമാവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തി.

ARTI SARIN INTERVIEW VICE ADMIRAL ARTI SARIN DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ARTI SARIN (ETV Bharat)

സൈന്യത്തിന്‍റെ ആരോഗ്യേതര വിഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച സഹകരണവും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. പ്രതിസന്ധിയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും അവര്‍ നമുക്ക് പൂര്‍ണ സഹകരണം നല്‍കി. നമ്മളെ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതില്‍ അവര്‍ വലിയ പിന്തുണയാണ് നല്‍കിയത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യ സേവനം നല്‍കുന്നതില്‍ നമുക്ക് പൂര്‍ണമായും ശ്രദ്ധ ചെലുത്താനായി.

ഇടിബി: കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തില്‍ പകച്ചു പോയ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക നിമിഷങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കാനുണ്ടോ?

ആരതി സരിന്‍: തീര്‍ച്ചയായും 2021ല്‍ കോവിഡിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍. 875 കിടക്കകളുള്ള ഐഎന്‍എച്ച്എസ് അശ്വിനിയുടെ കമാന്‍ഡിങായിരുന്നു താന്‍ ആ ഘട്ടത്തില്‍. ആ സമയത്ത് രാജ്യമെമ്പാടും ഓക്‌സിജന്‍റെ ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടു. ഇത് എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു.

എന്നാല്‍ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. തന്‍റെ ആശുപത്രിക്കായി ജാംനദറില്‍ നിന്ന് വലിയ തോതില്‍ ഓക്‌സിജന്‍ എത്തിച്ചു. അവിടെയുള്ള വൈദ്യേതര വിഭാഗം സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ അതിനായി നടത്തിയ ശ്രമങ്ങള്‍ മറക്കാനാകില്ല. നിങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും ആത്മാര്‍ത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചാല്‍ അത് നടക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് ഈ സംഭവം. 24 മണിക്കൂറിനകം ഓക്‌സിജന്‍ എത്തിക്കാനായി.

ഇടിബി: എന്താണ് നിങ്ങളെ റേഡിഷേയന്‍ ഓങ്കോളജിയിലും ഗാമ നൈഫ് ശസ്‌ത്രക്രിയയിലും വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്?

ആരതി സരിന്‍: പാതോളജിയിലും റേഡിയോളജിയിലും നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രോഗ നിര്‍ണയത്തിന് പരമപ്രധാനമാണ്. വളരെ നിര്‍ണായക സൂക്ഷ്‌മ വിവരങ്ങളും ഇത് വേഗത്തില്‍ നല്‍കുന്നു. അതനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയും രോഗിക്ക് അടിയന്തരമായി ഉറപ്പാക്കാനാകും.

ദീര്‍ഘകാല പാര്‍ശ്വഫലങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും ഈയൊരു ആശയം നമ്മുടെ ശസ്‌ത്രക്രിയ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ഒരു മാനവിക ദൗത്യങ്ങളായി പരിവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മുന്നില്‍ നിര്‍ണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കാന്‍ വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം അവശേഷിക്കുമ്പോള്‍.

ഇടിബി: എങ്ങനെയാണ് നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഭാവി സൈനിക മരുന്നുകളെ രൂപപ്പെടുത്തുക?

ആരതി സരിന്‍: നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി രോഗനിര്‍ണയത്തിനാണ് സഹായകം. പ്രത്യേകിച്ച പതോളജിയിലും റേഡിയോളജിയിലും. ഇത് നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ പെട്ടെന്ന് നല്‍കുന്നു.സങ്കീര്‍ണമായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അമൂല്യമായ സമയം ലാഭിക്കാം.

ഡോക്‌ടര്‍മാരെ നടപടി ക്രമങ്ങളില്‍ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. ഈ നിര്‍ണായക കാര്യങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുമ്പോള്‍ നിര്‍മ്മിത ബുദ്ധി ഡോക്‌ടര്‍മാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം തങ്ങളുടെ രോഗികളുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകാനും അവരെ കേള്‍ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും സാധിക്കുന്നു.

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ARTI SARIN INTERVIEW
VICE ADMIRAL ARTI SARIN
DIRECTOR GENERAL OF ARMED FORCES
MEDICAL SERVICES
DG ARMED FORCES

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