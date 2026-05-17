കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമം; ഭോജ്‌ശാലയിൽ വേദ മന്ത്രവും ജപവും മുഴങ്ങി, കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ പൂജ

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് തർക്കത്തിലുള്ള ഭോജ്‌ശാല ഭക്തർക്ക് പൂജ നടത്താൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസൾ എഎസ്‌ഐ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

Puja being performed at Bhojshala amid a huge gathering of devotees (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 17, 2026 at 5:39 PM IST

ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ധറിലെ ഭോജ്‌ശാലയിൽ നീണ്ട വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി ഭക്തർ ഇന്ന് (ഞായറാഴ്‌ച) രാവിലെ ക്ഷേത്രസങ്കൽപ്പത്തോടെ ഭോജ്‌ശാല സമുച്ചയത്തിൽ ഒത്തുകൂടി. ഹൈക്കോടതി വിധിയെത്തുടർന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്‌ഐ) നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഇന്ന് മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

ഭോജ്‌ശാലക്കുള്ളിൽ ദൈനംദിന ആചാരങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഭോജ്‌ശാല സമുച്ചയം മുഴുവൻ ഗംഗാജലം, ഗോമൂത്രം എന്നിവ തളിച്ചു. ആചാരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വേദ മന്ത്ര ജപവും പ്രാർഥനകളും സമുച്ചയത്തിൽ പ്രതിധ്വനിച്ചു. ചടങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി, മുഴുവൻ ആചാരവും തടസമില്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണർ നവഗ്രഹ പൂജ നടത്തി. തുടർന്ന് ഭോജ്‌ശാലയുടെ പ്രധാന ശ്രീകോവിലിൽ സരസ്വതി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചു.

ഭക്തർ സരസ്വതി ദേവിയുടെ വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിച്ചാണ് തിരുനടയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. തുടർന്ന് ആരതി പൂജയും നടത്തുകയും ഭക്തരുടെ സംഘം സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടി പ്രാർഥനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്‌തു. അതോടൊപ്പം തിരുമുറ്റത്ത് യജ്ഞ കുണ്ഡവും (യാഗക്കുടം) സ്ഥാപിച്ചു. ഭോജ്‌ശാലയ്ക്ക് എതിർവശത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 'അഖണ്ഡജ്യോതി' പൂർണമായ ആചാരങ്ങളോടും പരമ്പരാഗത സംഗീതത്തോടും കൂടി കൊണ്ടുവന്ന് ശ്രീകോവിലിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തെയും പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ഈ 'അഖണ്ഡജ്യോതി' 2005 മുതൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

അയോധ്യ മാതൃകയിൽ വികസിപ്പിക്കും

ഭോജ്‌ശാല അയോധ്യയുടെ മാതൃകയിൽ വികസിപ്പിക്കുമെന്നും ലണ്ടനിലെ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് സരസ്വതി വിഗ്രഹം വീണ്ടെടുത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി സാവിത്രി താക്കൂർ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ധാരാളം ഭക്തർ ഭോജ്ശാല സമുച്ചയത്തിൽ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു. ചടങ്ങിനുശേഷം പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഉത്സവാന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്നു. വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങിലും വലിയ ജനപങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെത്തുടർന്ന് തർക്കത്തിലുള്ള ഭോജ്‌ശാല കമൽ മൗല പള്ളിയെ പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്‌കൃത പഠന കേന്ദ്രമായും സരസ്വതി ദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രമായും അംഗീകരിച്ച് ഹിന്ദു ഭക്തർക്ക് പൂജ നടത്താൻ അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് എഎസ്‌ഐ പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

