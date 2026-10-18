പുണ്യതിഥി ആചരണം ; 10.93 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണവളയും വെള്ളിമാലയും ഷിർദ്ദി സായി ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഭക്തർ
ഷിർദ്ദി സായിബാബയുടെ പുണ്യതിഥി (സമാധി ദിനം) ആചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്, തങ്ങളുടെ അഗാധമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സായിബാബയുടെ പാദങ്ങളിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിച്ചു ഭക്തർ.
Published : October 18, 2026 at 5:58 PM IST
മുംബൈ: ഷിർദ്ദി സായിബാബയുടെ പുണ്യതിഥി (സമാധി ദിനം) ആചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച്, തങ്ങളുടെ സദ്ഗുരുവിനെ ദർശിക്കാനും അനുഗ്രഹം തേടാനും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഷിർദ്ദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഷിർദ്ദിയിൽ, സായിബാബയുടെ 108-ാം പുണ്യതിഥി (സമാധി ദിനം) ആചരണങ്ങൾ നാളെ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി അതീവ ഭക്തിയോടെ നടത്തും. രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഷിർദ്ദിയിലെ ശ്രീ സായിബാബ സൻസ്ഥാൻ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
തങ്ങളുടെ അഗാധമായ വിശ്വാസവും ഭക്തിയും പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തർ സായിബാബയുടെ പാദങ്ങളിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ സമർപ്പിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ള മുരളി രംഗനാഥൻ എന്ന ഭക്തൻ 10,93,760 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണ വള സായിബാബയുടെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. സായിബാബയോടുള്ള തൻ്റെ ഭക്തിയുടെ പ്രകടനമായാണ് അദ്ദേഹം ഈ സംഭാവന നൽകിയത്. സായിബാബ സൻസ്ഥാനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ അവിനാഷ് കുൽക്കർണി, മുരളി രംഗനാഥനെ ആദരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാരമായ സംഭാവനയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
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ഛത്രപതി സംഭാജിനഗറിൽ നിന്നുള്ള പ്രിയങ്ക രഞ്ജീത് വാബ്ലെ, 790 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള അതിമനോഹരമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു വെള്ളി മാല സായി ബാബയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചു. സായിബാബ സൻസ്ഥാനിലെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർ ദീപക് ലോഖണ്ഡെ, പ്രിയങ്ക വാബ്ലെയെ ആദരിക്കുകയും അവരുടെ സംഭാവനയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാർഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പല ഭക്തരും പണം, സ്വർണം, വെള്ളി, മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സായിബാബ സൻസ്ഥാനത്തിന് സംഭാവനയായി നൽകുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തിനകത്തുനിന്നും വിദേശത്തുനിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തർക്ക് സായിബാബയിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണുള്ളത്. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സദ്ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം തേടി ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തർ ഷിർദ്ദിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പുറമെ, വിശ്വാസത്താൽ പ്രചോദിതരായ പല ഭക്തരും പണമായും സ്വർണ്ണമായും വെള്ളിയാഭരണങ്ങളായും മറ്റ് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളായും 'സൻസ്ഥാൻ' (ട്രസ്റ്റ്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഷിർദ്ദി എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആത്മീയ ഗുരുവാണ് ഷിർദ്ദി സായിബാബ. 1918 ഒക്ടോബർ 15ന് വിജയദശമി ദിവസം ഷിർദ്ദിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മഹാസമാധി അടഞ്ഞത്. ഷിർദ്ദിയിലെ ശ്രീ സായിബാബ സൻസ്ഥാൻ ട്രസ്റ്റ് ആണ് ബാബയുടെ പ്രധാന സമാധി മന്ദിരം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.
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