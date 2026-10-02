ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തിരുമല; ബുധനാഴ്ച മാത്രം ദർശനത്തിന് എത്തിയത് 70,000 ലധികം പേർ, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭക്തരുടെ ഒഴുക്ക്
ബുധനാഴ്ച മാത്രം 78,723 ഭക്തരാണ് സ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ എത്തിയത്. കാണിക്കവഞ്ചി വഴി 4.63 കോടി രൂപയാണ് വരുമാനമായി ലഭിച്ചത്.
Published : October 2, 2026 at 11:18 AM IST
അമരാവതി: പുണ്യമാസമായ പുരട്ടാസിയോട് അനുബന്ധിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ തിരുപ്പതി തിരുമലയിലേക്ക് ഭക്തരുടെ ഒഴുക്ക്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണുവിനും വെങ്കിടേഷ്വര സ്വാമിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി ആരാധിക്കുന്ന മാസമാണിത്. തുടർച്ചയായ അവധി ദിവസങ്ങൾ കൂടെ ആയതോടെ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയെ കാണാൻ വൻ ജനപ്രവാഹം തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.
വൈകുണ്ഠം ക്യൂ കോംപ്ലക്സുകളും നാരയണഗിരി ഷെഡുകളും നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞതോടെ ഭക്തരുടെ ക്യൂ റിങ് റോഡ് വഴി ഒക്ടോപസ് ജംങ്ഷൻ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയുടെ പൊതുദർശനത്തിനായി ഏകദേശം 20 മണിക്കൂറോളം എടുക്കും. എന്നാൽ 300 രൂപയുടെ പ്രത്യേക പ്രവേശന ടിക്കറ്റുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിയും.
കടുത്ത ചൂടിനിടയിലും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ അന്നപ്രസാദം, പാൽ, കാപ്പി, മോര് കുടിവെള്ളം എന്നിവ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഭക്തർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്നത്. കൂടാതെ മൊബൈൽ ക്ലിനിക്കുകൾ വഴി വൈദ്യസഹായവും ഭക്തർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.
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വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പൊതുദർശനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി വ്യാഴാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന വിഐപി ദർശനം നേരത്തെ തന്നെ ക്ഷേത്ര അധികൃതർ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബുധനാഴ്ച മാത്രം 78,723 ഭക്തരാണ് സ്വാമിയെ ദർശിക്കാൻ എത്തിയത്. കാണിക്കവഞ്ചി വഴി 4.63 കോടി രൂപയാണ് വരുമാനമായി ലഭിച്ചത്.
കൊടും ചൂടിലും വൻ തിരക്ക്
തിരുപ്പതിയിലെ ശ്രീനിവാസം, വിഷ്ണു നിവാസം, ഭൂദേവി കോംപ്ലക്സുകൾ എന്നിവ ഭക്തരാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. താമസസൗകര്യവും ദർശനത്തിനുള്ള ടോക്കണുകളും ലഭിക്കുന്നതിനായി മണിക്കൂറുകളോളമാണ് ഭക്തർ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ഇന്ന് ദർശനത്തിനായി ടോക്കൺ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തതയില്ലാത്തതിനാൽ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഭക്തർ ടോക്കൺ വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ കാത്ത് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത്.
പ്രതിദിന ടോക്കൺ വിതരണം 10,000 ൽ നിന്ന് 20,000ത്തിനും 25,000ത്തിനും ഇടയിലായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ ആവശ്യം. കുടുത്ത ചൂടിൽ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ ഭക്തർക്കും തങ്ങളുടെ ലഗേജുമായി കാത്തിനിൽക്കുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ താമസസൗകര്യം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പലരും ഇടനാഴികളിലും ഡോർമറ്ററികളിലുമെല്ലാമാണ് വിശ്രമിച്ചത്.
എന്താണ് പുരട്ടാസി
ഇംഗ്ലീഷ് മാസമായ സെപ്റ്റംബർ പകുതി മുതൽ ഓക്ടോബർ പകുതി വരെയുള്ള കാലയളവിലാണ് പുരട്ടാസി മാസമായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഹൈന്ദവ വിശ്വാസപ്രകാരം മഹാവിഷ്ണുവിനും വെങ്കിടേഷ്വര സ്വാമിക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി ആരാധിക്കുന്ന മാസമാണിത്. ഈ മാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ചകൾ അതിവിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു. വെങ്കിടേഷ്വര സ്വാമിയെ ആരാധിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും മികച്ചതായാണ് വിശ്വാസികൾ കാണുന്നത്.
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