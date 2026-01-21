കാട്ടില് നിന്നും ചാടിവീണ് പുള്ളിപ്പുലി; ആക്രമിച്ച് വനത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചു, തീര്ഥാടകന് ദാരുണാന്ത്യം
പ്രസിദ്ധമായ മെയിൽ മഹാദേശ്വര കുന്നിലേക്കുള്ള പദയാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം.
Published : January 21, 2026 at 2:39 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിൽ പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. പ്രസിദ്ധമായ മെയിൽ മഹാദേശ്വര ഹില്ലിലെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പദയാത്രക്കിടെയാണ് സംഭവം. മാണ്ഡ്യ സ്വദേശിയായ പ്രവീണാണ് (30) പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പദയാത്രയ്ക്കിടെ കാട്ടില് പതുങ്ങി നിന്ന പുലി യുവാവിന് മേലേക്ക് ചാടുകയും ആക്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രവീണിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പുലി പ്രവീണിനെ കാട്ടിലേയ്ക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയി. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സുഹൃത്തുക്കൾ അടുത്തുള്ള മലേമഹദേവ് ബെട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
ഉടൻ തന്നെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി യുവാവിനായി തെരച്ചിൽ നടത്തി. എന്നാല് 11 മണിയോടെ കാട്ടില് നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പോസ്റ്റമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനൽകുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി മലേമഹദേശ്വര് കുന്നിൻ്റെ പരിസരത്തും മറ്റും പുള്ളിപ്പുലി വിഹരിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരുന്നു. ദിനംപ്രതി നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്നത്.
സമാന സംഭവം
കഴിഞ്ഞ മാസം കോയമ്പത്തൂർ ജില്ലയിലെ പൊള്ളാച്ചിക്ക് അടുത്തുള്ള വാൽപ്പാറയിൽ വീടിന് മുന്നിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അഞ്ച് വയസുകാരനെ പുലി കടിച്ചുകൊന്നു. തേയിലത്തോട്ടത്തിലെ ലയത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ കടിച്ചെടുത്ത് പുലി തേയിലക്കാട്ടിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. നീണ്ട നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ തേയിലച്ചെടികൾക്കിടയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. വാൽപ്പാറയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള അയ്യർപാടി തേയിലത്തോട്ടത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസം സ്വദേശികളായ രാജ്പുൽ അലിയുടെയും ഷാജിതയുടെയും മകൻ സൈഫുൽ ആലമാണ് (5) മരിച്ചത്.
ബെൽത്തങ്ങാടിയിലും പുള്ളിപ്പുലി ആക്രമണം: കഴിഞ്ഞ ദിവസം കർണാടകയിൽ ബെൽത്തങ്ങാടിയില് പുള്ളിപ്പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകന് പരിക്കേറ്റു. മഞ്ചപ്പ നായികിനാണ്(62) പരിക്കേറ്റത്. വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്ന വയോധികൻ്റെ മുമ്പിലേയ്ക്ക് പുലി ചാടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് ഭയപ്പെട്ട നായിക് തൊട്ടടുത്തുള്ള കവുങ്ങില് കയറി. ഇതോടെ പുലി പിന്മാറി പോയി. സംഭവത്തില് നിസാര പരിക്കേറ്റ മഞ്ചപ്പയെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
അടുത്തിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും സമാന സംഭവം റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കർഷകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം വളരെ ചർച്ചയായിരുന്നു. പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കര്ഷകന് കിണറ്റിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ പുലിയും കിണറ്റിലേയ്ക്ക് ചാടി. പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിലും വീഴ്ചയിലും പരിക്കേറ്റ കർഷകൻ മരിച്ചു. ഒടുവിൽ പരിക്കേറ്റ് പുലിയും ചത്തു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക്കിലാണ് സംഭവം.
