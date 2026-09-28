ETV Bharat / bharat

വിജയവാഡ കനകദുർഗയ്ക്ക് 76 ലക്ഷത്തിൻ്റെ വജ്രക്കിരീടം; സമർപ്പിക്കുക ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി

ദുർഗ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കിരീടം സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ. ദേവിക്ക് ഒരു സ്വർണക്കിരീടം നിർമിച്ച് നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹം കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെയർമാനെ അറിയിച്ചിരുന്നു

GODDESS KANAKA DURGA DIAMOND STUDDED CROWN GOLD CROWN GODDESS KANAKA DURGA ANDHRA PRADESH
സ്വർണ ക്കിരീടവുമായി ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്‌ണ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 28, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

വിജയവാഡ: നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഒരുങ്ങുന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ കനകദുർഗയ്ക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തൻ്റെ വക വജ്രം പതിച്ച സ്വർണക്കിരീടം. 76 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ട് നിർമിച്ച ഈ അമൂല്യമായ കിരീടം ദസറ ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കും. കൃഷ്ണാനദിയുടെ തീരത്ത് ഇന്ദ്രകീലാദ്രി കുന്നിൻമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കനകദുർഗ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വൻ തുകയുടെ വഴിപാടാണ് തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ഭക്തൻ നൽകുന്നത്.

ദുർഗ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ സുഹൃത്താണ് കിരീടം സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ. ദേവിക്ക് ഒരു സ്വർണക്കിരീടം നിർമിച്ച് നൽകണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇദ്ദേഹം കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെയർമാനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് ചെയർമാൻ ഈ വിഷയം ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുമായും (ഇ.ഒ) വേദ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുമായും ചർച്ച ചെയ്തു. ഇവരുടെ അനുമതി ലഭിച്ചതോടെയാണ് കിരീടത്തിൻ്റെ നിർമാണം ആരംഭിച്ചത്.

ചെലവ് 76 ലക്ഷം രൂപ
കൃത്യമായ അളവുകൾ പ്രകാരം 50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കിരീടത്തിൻ്റെ നിർമാണം തുടങ്ങിയതെന്ന് ചെയർമാൻ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആകെ ചെലവ് 76 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയരുകയായിരുന്നു. വജ്രം പതിച്ച അതിമനോഹരമായ ഈ സ്വർണക്കിരീടം ദസറ മഹോത്സവ വേളയിൽ ദേവിക്ക് ചാർത്തും. ഭക്തൻ്റെ പേരുവിവരങ്ങൾ ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ തുകയുടെ വഴിപാട് ഇതിനോടകം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിക്കഴിഞ്ഞു.

ദസറ ആഘോഷങ്ങൾ
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നാണ് വിജയവാഡ കനകദുർഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദസറ നവരാത്രി മഹോത്സവം. ഒക്ടോബർ 11 മുതൽ 20 വരെയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 10 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത അലങ്കാരങ്ങളിലാണ് ദേവി ഭക്തർക്ക് ദർശനം നൽകുക. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രകീലാദ്രിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുക.

തെലങ്കാന, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക തുടങ്ങി വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി പേർ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടി ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഒരുക്കുന്നത്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെയും പ്രദേശത്ത് വിന്യസിക്കും.

ഇന്ദ്രകീലാദ്രിയുടെ പ്രാധാന്യം
പുരാണങ്ങളുമായി ഏറെ ബന്ധമുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇന്ദ്രകീലാദ്രി. മഹിഷാസുരനെ വധിച്ച ശേഷം ദുർഗാദേവി ഇവിടെ കുടികൊണ്ടു എന്നാണ് വിശ്വാസം. കൂടാതെ, അർജുനൻ പരമശിവനെ തപസ്സുചെയ്ത് പാശുപതാസ്ത്രം നേടിയതും ഇതേ കുന്നിൻമുകളിൽ വച്ചാണെന്ന് ഐതിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അറിയപ്പെടുന്നത്. നവരാത്രി കാലത്ത് കൃഷ്ണാനദിയിൽ പുണ്യസ്നാനം നടത്തി ദേവിയെ ദർശിക്കുന്നത് സർവപാപങ്ങളും അകറ്റുമെന്നാണ് ഭക്തരുടെ വിശ്വാസം. ഈ പുണ്യവേളയിലാണ് ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയുടെ വജ്രക്കിരീടം ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്.

Also Read:നാടിൻ്റെ വികസനം പ്രധാനം'; മഹാകുംഭമേളയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തറവാട് പൊളിക്കാൻ അനുമതി നൽകി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി

TAGGED:

GODDESS KANAKA DURGA
DIAMOND STUDDED CROWN
GOLD CROWN GODDESS KANAKA DURGA
ANDHRA PRADESH
KANAKA DURGA DIAMOND CROWN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.